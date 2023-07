Spór zbiorowy to termin, który często pojawia się w kontekście relacji pracowniczych. Ale co to dokładnie oznacza? Kiedy się zaczyna? Kto może go rozpocząć? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania, aby lepiej zrozumieć ten ważny aspekt prawa pracy. Przyjrzymy się także przykładowi sporu zbiorowego w ZUS, który aktualnie ma miejsce.