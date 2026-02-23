REKLAMA

Strona główna » Kadry » Urlopy » Wakacje innych najbardziej bolą milenialsów

Wakacje innych najbardziej bolą milenialsów

23 lutego 2026, 11:30
Wakacje innych najbardziej bolą milenialsów
Wakacje innych najbardziej bolą milenialsów
Shutterstock

To nie najmłodsi użytkownicy social mediów najczęściej porównują swoje życie do internetowych kadrów z wakacji influencerów. Najbardziej podatni na urlopową zazdrość okazują się młodzi milenialsi. Z badania agencji turystycznej My Luxoria wynika, że 53 proc. Polaków w wieku 25–34 lata przyznaje, iż odczuwa ukłucie zazdrości, oglądając wakacyjne relacje influencerów. To właśnie ta grupa jest też najaktywniejsza na Instagramie.

Pokolenie Instagrama w pułapce porównań

Dla młodszych milenialsów i najstarszych „Zetek” wakacyjne posty publikowane przez influencerów wywołują szczególnie intensywne emocje. Co piąty badany w wieku 25-34 lat deklaruje, że „zdecydowanie zazdrości” influencerom ich wyjazdów, a niemal co dziesiąty świadomie unika takich treści w sezonie urlopowym, by nie pogarszać sobie nastroju.

Nie jest to przypadek. Osoby w tym wieku stanowią w Polsce najliczniejszą grupę użytkowników Instagrama, czyli platformy, na której treści podróżnicze są bardzo popularne. Korzysta z niej aż 4,7 mln osób w tej grupie. To ponad jedna trzecia wszystkich użytkowników. Prawie co piąta osoba korzystająca z Instagrama to kobieta w wieku 25-34. To wśród nich wakacyjne porównania są najczęstsze.

Wakacyjna zazdrość nie jest jednak zjawiskiem marginalnym. Deklaruje ją ponad jedna trzecia Polaków (36,5%). Zaraz po grupie 25-34 najczęściej wskazują ją osoby w wieku 18-24 (49,5%) oraz 35-44 (39,8%). Po 45. roku życia odsetek ten spada do około 25% – podobnie jak intensywność korzystania z Instagrama.

Wakacyjne treści częściej inspirują, niż wywołują frustrację

Wśród osób w wieku 25-34 obserwowanie relacji z cudzych wyjazdów częściej niż w innych grupach przeradza się w trudniejsze emocje. Frustrację związaną ze śledzeniem wakacji influencerów, znajomych czy członków rodziny deklaruje 13,4% z nich. Dla 4,8% tego rodzaju treści potrafią nawet odebrać radość z własnych wyjazdów. Co ciekawe, w młodszej grupie wiekowej odsetek ten jest ponad dwukrotnie niższy.

Jednocześnie młodsi milenialsi i starsze „Zetki” należą do najbardziej podatnych na inspirację cudzymi urlopami. Ponad jedna trzecia osób w tej grupie deklaruje, że wakacyjne treści w sieci motywują je do planowania własnych wyjazdów. To drugi najwyższy wynik w badaniu, tuż po najmłodszych respondentach.

Wśród Polaków około trzydziestki oglądanie cudzych wakacji częściej uruchamia potrzebę działania niż zniechęcenie.

– Reakcja na wakacyjne treści influencerów często wynika ze sposobu, w jaki prezentują oni swoje życie jako luksusowe, estetyczne i pozbawione pośpiechu, w rytmie slow travel. Dlatego tego typu materiały jednocześnie inspirują i budzą emocjonalne napięcie. Nie zawsze chodzi o to, żeby pojechać tam, gdzie influencer, tylko żeby przeżyć urlop na podobnym poziomie – mówi Ankica Ćaleta, CEO My Luxoria, butikowej agencji turystycznej specjalizującej się w wynajmie luksusowych willi w Chorwacji.

Ten mechanizm wpisuje się w szerszy trend. Ponad połowa Polaków wskazuje Instagram jako jedno z głównych źródeł inspiracji turystycznej. Dane międzynarodowe pokazują, że aż 85% milenialsów planuje urlop pod wpływem inspiracji znalezionych w mediach społecznościowych.

– Zmianie uległ sposób myślenia o samym wyjeździe, czyli czy ma to być intensywny city break, wyjazd wellness, kulinarna podróż, trekking czy wypoczynek typu all inclusive. Influencerzy pokazują gotowe scenariusze podróży: konkretny hotel, plan dnia, listę atrakcji, a czasem nawet bezpośredni link do rezerwacji. Dla wielu osób to wygodne, bo skraca proces planowania – podkreśla Katarzyna Turosieńska, rzeczniczka prasowa oraz członkini zarządu Polskiej Izby Turystyki.

Kto najmocniej odczuwa presję wakacyjnych porównań?

To zjawisko nie dotyka wyłącznie trzydziestolatków. Najsilniej dotyczy osób funkcjonujących w mniej stabilnym rytmie życia i pracy. Frustrację związaną z podglądaniem wakacji w sieci deklaruje 17,2% osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin. Wyraźnie zaznacza się ona także w grupie osób o najniższych dochodach.

Zazdrość wobec wakacji influencerów deklaruje 41,9% osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin oraz aż 55,3% studentów. Jak zauważają eksperci, tam, gdzie styl życia i przyszłe możliwości wciąż się kształtują, wakacyjne treści stają się punktem odniesienia dla wyobrażeń o „docelowym” życiu.

Odwrotną reakcję widać wśród osób o najwyższych dochodach. Tam dominuje obojętność wobec obserwowania postów z podróży. Deklaruje ją niemal sześciu na dziesięciu badanych z tej grupy.

Różnice widoczne są także między płciami. Zazdrość dotyka 40,1% kobiet i 32,6% mężczyzn. Kobiety częściej reagują emocjonalnie i są zainspirowane – 29,2% z nich przyznaje, że takie treści motywują je do własnych wyjazdów. Mężczyźni częściej pozostają obojętni.

Wakacyjne treści wpływają na sposób postrzegania urlopu

Jak zauważają eksperci, sposób, w jaki influencerzy pokazują wakacje, zmienił sposób myślenia o udanym urlopie wśród młodych Polaków. – Influencerzy nie sprzedają samego kierunku czy hotelu, ale wizję całego doświadczenia. Dla wielu Polaków przed trzydziestką i tuż po niej elementy takie jak prywatność, komfort, estetyka przestrzeni oraz możliwość decydowania o własnym rytmie dnia przesądzają o tym, czy uznają swój urlop za udany. Dla branży turystycznej to wyraźny sygnał zmiany oczekiwań klientów – dodaje Ankica Ćaleta.

Wraz ze wzrostem roli mediów społecznościowych rosną oczekiwania wobec podróży. Branża zwraca jednak uwagę, że obrazy publikowane w sieci nie zawsze oddają pełny kontekst wyjazdu.

– Social media potrafią budować oczekiwania, które nie zawsze mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Krótkie, starannie wyselekcjonowane kadry nie pokazują całego kontekstu: sezonowości, natężenia ruchu turystycznego czy realnych warunków. Dlatego jako branża zachęcamy, aby inspirować się internetem, ale podejmować decyzje w sposób świadomy, weryfikując organizatora, warunki umowy i bezpieczeństwo rezerwacji – zauważa Katarzyna Turosieńska.

***

Badanie przeprowadzono w lutym 2026 roku przez UCE RESEARCH dla My Luxoria na próbie 1011 Polaków w wieku 18–80 lat.

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: Źródło zewnętrzne
