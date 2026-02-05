REKLAMA

Ile urlopu przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?

Ile urlopu przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?

05 lutego 2026, 15:04
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
ile dni urlopu przysługuje połowa etatu niepełny etat
Ile dni urlopu przysługuje 1/2 etatu 3/4 etatu
Shutterstock

Urlop wypoczynkowy to jedno z podstawowych uprawnień pracownika gwarantowane przepisami Kodeksu pracy (art. 152 i następne). Co do zasady należy się w wymiarze 20 lub 26 dni na rok kalendarzowy w przypadku zatrudnienia na pełnym etacie. Czy niepełny etat powoduje obniżenie wymiaru należnego urlopu? Ile dni wolnych przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?

Ile urlopu przysługuje na rok?

Zgodnie z art. 154 Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego na rok kalendarzowy wynosi:

  • 20 dni - jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni - jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Nie oznacza to jednak tylko stażu pracy na podstawie umowy o pracę. Do granicznego okresu 10 lat wlicza się także lata nauki w szkole i na studiach. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie w 2026 r. do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, a wiec także długość urlopu wypoczynkowego, wlicza się również inne okresy, np. prowadzenia działalności gospodarczej czy pracy na podstawie umowy zlecenie. Więcej na ten temat przeczytasz w poniższych artykułach:

Zobacz również:

Pracownik nabywa prawo do 20 lub 26 dni urlopu z początkiem każdego kolejnego roku kalendarzowego. Co do zasady urlop należy bowiem wykorzystać w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Kolejna pula dni urlopowych przyznawana jest z dniem 1 stycznia. Wyjątkiem jest podjęcie przez pracownika pierwszej pracy w życiu. W tym przypadku pracownik będzie nabywał urlop stopniowo - po każdym przepracowanym miesiącu pracy 1/12 należnego wymiaru urlopu (z 20 lub 26 dni). Należy tutaj zwrócić uwagę, że z początkiem nowego roku taki pracownik również uzyska prawo do pełnej liczby dni urlopowych.

Przykład

Pracownik podjął się pierwszej pracy na umowie o pracę z dniem 1 października 2025 r. Pierwsze dni urlopu nabył po przepracowaniu pełnego października, a następnie listopada. Z dniem 1 stycznia 2026 r. nabył już prawo do pełnej puli dni urlopowych - 20 dni, ponieważ zgodnie z zasadą kodeksową (art. 153 § 2) prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu, w roku, w którym go otrzymał, nie przepada. Przechodzi na rok następny jako urlop zaległy. Taki urlop należy wykorzystać do 30 września.

Ile urlopu przysługuje na 1/2 etatu?

A ile urlopu należy się na niepełnym etacie? Zgodnie z rozsądną regułą kodeksową wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na część etatu ustala się proporcjonalnie do wymiaru etatu. Gdy przy dokonywaniu obliczeń, otrzyma się niepełną liczbę dni, zaokrąglamy w górę. Co więcej, czytamy w Kodeksie pracy, że wyliczając urlop dla niepełnoetatowca, wynik nie może przekraczać wymiaru podanego w art. 154 §1 czyli standardowe 20 lub 26 dni.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W przypadku 1/2 etatu wyliczenie jest proste - pracownikowi przysługuje w zależności od stażu pracy 10 albo 13 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym.

Ile urlopu przysługuje na 3/4 etatu?

Przy zatrudnieniu na 3/4 etatu dokonujemy wyliczenia:

  • 20 x 3 : 4 = 15 lub
  • 26 x 3 : 4 = 19,5

Pracownik zatrudnione na 3/4 etatu z niższym niż 10-letni staż pracy ma prawo do 15 dni urlopu na rok. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z niepełnym dniem, który należy zaokrąglić w górę do pełnego dnia. W efekcie osoba zatrudniona na 3/4 etatu z co najmniej 10-letnim stażem pracy będzie miała prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Kadry
Ile urlopu przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?
05 lut 2026

Urlop wypoczynkowy to jedno z podstawowych uprawnień pracownika gwarantowane przepisami Kodeksu pracy (art. 152 i następne). Co do zasady należy się w wymiarze 20 lub 26 dni na rok kalendarzowy w przypadku zatrudnienia na pełnym etacie. Czy niepełny etat powoduje obniżenie wymiaru należnego urlopu? Ile dni wolnych przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?
