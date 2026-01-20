Składka wypadkowa 2026-2027. Za kogo ZUS sam obliczy wysokość?

Składka wypadkowa 2026-2027: zasadą jest, że składka na ubezpieczenie wypadkowe wyliczana jest na okres od kwietnia do końca marca następnego roku. Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą wysłać do 2 lutego 2026 r. druk ZUS IWA. Za kogo ZUS sam wyliczy wysokość składki od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r.?

rozwiń >

Składka wypadkowa 2026-2027

Składka na ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawę do wypłaty pracownikom świadczeń w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy lub chorób zawodowych. Należy obowiązkowo odprowadzać składkę wypadkową pracownikom objętym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Koszt składki leży po stronie pracodawcy. Nie obniża więc wynagrodzenia pracownika, jakie otrzyma na rękę (netto).

W świetle ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków wysokość składki wypadkowej jest każdorazowo obliczana na nowy rok składkowy czyli od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego dla danego płatnika składek. Nowa wysokość składki wypadkowej będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. Wylicza się ją oddzielnie dla każdego pracodawcy. Jej wysokość zależ od kodu PKD przeważającej działalności płatnika składek.

Składki wypadkowej nie odprowadza się dla następujących osób: bezrobotnych, którzy pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne, posłów do Parlamentu Europejskiego, osób, które wykonują pracę nakładczą, żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej – oprócz żołnierzy pełniących służbę kandydacką, osób, które przebywają na urlopie wychowawczym lub pobierają zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, osób, które pobierają: świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu, zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia, członków rad nadzorczych pobierających za to wynagrodzenie, osób, które są objęte dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osób, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

Ile wynosi składka wypadkowa?

Wysokość składki wypadkowej ustala się w oparciu o stopę procentową składki wypadkowej. Jest ona uzależniona od rodzaju działalności wykonywanej przez dany podmiot zatrudniający. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stopa procentowa składki wypadkowej dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi zawsze 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30. To tzw. stopa procentowa zryczałtowana. Kto więc opłaca taką składkę? Płatnik podlegający wpisowi do rejestru REGON i zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych albo płatnik niepodlegający wpisowi do rejestru REGON. W tym drugim przypadku nie ma znaczenia, ilu ubezpieczonych zgłasza.

REKLAMA

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych: Art. 30. [Kategoria ryzyka] 1. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grupy działalności ustala się w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy. 2. Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w zależności od ryzyka określonego wskaźnikami częstości: poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem; poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich; stwierdzonych chorób zawodowych; zatrudnionych w warunkach zagrożenia. 3. Wpływ każdego ze wskaźników częstości, o których mowa w ust. 2, na ustalenie kategorii ryzyka dla grupy działalności jest równy. 4. Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne w dniu 31 stycznia danego roku. 5. Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż 3 lata składkowe.

Tymczasem stopę procentową składki wypadkowej dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych ustala ZUS (art. 28 ust. 2 ustawy). W tym celu mnoży się stopę procentową składki wypadkowej (określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik) przez wskaźnik korygujący (również ustalony dla danego płatnika składek).

Grupy działalności oznaczone są kodami PKD. Dla poszczególnych kodów ustalone są różne kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej. Stopę procentową składki ustaloną dla kategorii ryzyka określa załącznik nr 1 (poniżej) do wspomnianego rozporządzenia. Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki dla grup działalności oznaczone są w załączniku nr 2 (poniżej) do rozporządzenia.

Ważne Od 1 kwietnia 2026 r. zmienią się wysokości stóp procentowych składki wypadkowej. Nowe stawki dla poszczególnych grup działalności będą opublikowane dopiero w marcu 2026 roku.

Wskaźnik korygujący do składki wypadkowej

Wskaźnik korygujący ustala ZUS przez porównanie kategorii ryzyka ustalonej dla płatnika na podstawie danych zawartych w ZUS IWA za poprzedni rok z kategorią ryzyka dla grupy działalności, do której płatnik należy pod względem rodzaju wykonywanej przeważającej działalności według PKD. Odejmuje się w tym celu wartość kategorii ryzyka ustalonej dla płatnika od wartości kategorii ryzyka ustalonej dla danej grupy działalności. Wielkość różnicy determinuje wartość wskaźnika korygującego.

Indywidualny wskaźnik korygujący wynosi:

0,5 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

0,6 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

0,7 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

0,8 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

0,9 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

1,1 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

1,2 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

1,3 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

1,4 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

1,5 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

1,0 – w pozostałych przypadkach.

Stopa procentowa składki wypadkowej 2026

Warto zaznaczyć, że od 1 kwietnia 2026 r. zmienią się wysokości stóp procentowych składki wypadkowej. Nowe stawki dla poszczególnych grup działalności będą opublikowane dopiero w marcu 2026 roku. Poniżej znajdują się obecne stawki.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków:

STOPA PROCENTOWA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII RYZYKA

Kategoria ryzyka Stopy procentowe składki (%) 1 0,40 2 0,67 3 0,93 4 1,20 5 1,47 6 1,73 7 2,00 8 2,26 9 2,53 10 2,80 11 3,06 12 3,33 13 3,60 14 3,86 15 4,13 16 4,39 17 4,66 18 4,93 19 5,19 20 5,46 21 5,73 22 5,99 23 6,26 24 6,52 25 6,79 26 7,06 27 7,32 28 7,59 29 7,86 30 8,12

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z zastrzeżeniem że przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa stopa procentowa wynosi 0,40%, a najwyższa 8,12%.

Grupy działalności, kody PKD, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej

Załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków:

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki

(%) 1 2 3 4 5 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 5 1,47 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 6 1,73 3 Rybactwo A-03 4 1,20 4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 12 3,33 5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 6 1,73 6 Górnictwo rud metali B-07 8 2,26 7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 6 1,73 8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B-09 12 3,33 9 Produkcja artykułów spożywczych C-10 4 1,20 10 Produkcja napojów C-11 4 1,20 11 Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 4 1,20 12 Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 4 1,20 13 Produkcja odzieży C-14 2 0,67 14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 3 0,93 15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania C-16 6 1,73 16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 5 1,47 17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 0,93 18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C-19 5 1,47 19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 4 1,20 20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C-21 3 0,93 21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 5 1,47 22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C-23 5 1,47

23 Produkcja metali C-24 6 1,73 24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C-25 5 1,47 25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 3 0,93 26 Produkcja urządzeń elektrycznych C-27 4 1,20 27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C-28 5 1,47 28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C-29 4 1,20 29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 5 1,47 30 Produkcja mebli C-31 4 1,20 31 Pozostała produkcja wyrobów C-32 4 1,20 32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 4 1,20 33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D-35 4 1,20 34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 4 1,20 35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 5 1,47 36 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E-38 6 1,73 37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E-39 4 1,20 38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 3 0,93 39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 5 1,47 40 Roboty budowlane specjalistyczne F-43 3 0,93 41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 2 0,67 42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 3 0,93 43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 0,93 44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 3 0,93 45 Transport wodny H-50 4 1,20 46 Transport lotniczy H-51 2 0,67 47 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H-52 4 1,20 48 Działalność pocztowa i kurierska H-53 4 1,20 49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 2 0,67 50 Informacja i komunikacja J 2 0,67 51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67 52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 2 0,67 53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 0,67 54 Wynajem i dzierżawa N-77 3 0,93 55 Działalność związana z zatrudnieniem N-78 3 0,93

56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2 0,67 57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93 58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni N-81 4 1,20 59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 0,67 60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O,U 2 0,67 61 Edukacja P 3 0,93 62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1,20 63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 2 0,67 64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S,T 2 0,67

* Kod PKD określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Do dnia 30 grudnia 2026 r. do grup działalności stosuje się Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249).

Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków:

PRZEDZIAŁY WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW CZĘSTOŚCI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO USTALANIA CZĄSTKOWYCH KATEGORII RYZYKA WEDŁUG WSKAŹNIKÓW CZĘSTOŚCI WYPADKÓW PRZY PRACY, CHORÓB ZAWODOWYCH ORAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W WARUNKACH ZAGROŻENIA

Kategoria ryzyka Wskaźniki częstości (średnia z trzech lat kalendarzowych) na 1000 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy zatrudnionych

w warunkach zagrożenia poszkodowanych wskutek chorób zawodowych ogółem w tym: śmiertelnych i ciężkich 30 44,3 - i więcej 1,087 - i więcej 991 - i więcej 8,31 - i więcej 29 42,7 - 44,2 1,047 - 1,086 956 - 990 8,01 - 8,30 28 41,1 - 42,6 1,007 - 1,046 921 - 955 7,71 - 8,00 27 39,5 - 41,0 0,967 - 1,006 886 - 920 7,41 - 7,70 26 37,9 - 39,4 0,927 - 0,966 851 - 885 7,11 - 7,40 25 36,3 - 37,8 0,887 - 0,926 816 - 850 6,81 - 7,10 24 34,7 - 36,2 0,847 - 0,886 781 - 815 6,51 - 6,80 23 33,1 - 34,6 0,807 - 0,846 746 - 780 6,21 - 6,50 22 31,5 - 33,0 0,767 - 0,806 711 - 745 5,91 - 6,20 21 29,9 - 31,4 0,727 - 0,766 676 - 710 5,61 - 5,90 20 28,3 - 29,8 0,687 - 0,726 641 - 675 5,31 - 5,60 19 26,7 - 28,2 0,647 - 0,686 606 - 640 5,01 - 5,30 18 25,1 - 26,6 0,607 - 0,646 571 - 605 4,71 - 5,00 17 23,5 - 25,0 0,567 - 0,606 536 - 570 4,41 - 4,70 16 21,9 - 23,4 0,527 - 0,566 501 - 535 4,11 - 4,40 15 20,3 - 21,8 0,487 - 0,526 466 - 500 3,81 - 4,10 14 18,7 - 20,2 0,447 - 0,486 431 - 465 3,51 - 3,80 13 17,1 - 18,6 0,407 - 0,446 396 - 430 3,21 - 3,50 12 15,5 - 17,0 0,367 - 0,406 361 - 395 2,91 - 3,20 11 13,9 - 15,4 0,327 - 0,366 326 - 360 2,61 - 2,90 10 12,3 - 13,8 0,287 - 0,326 291 - 325 2,31 - 2,60 9 10,7 - 12,2 0,247 - 0,286 256 - 290 2,01 - 2,30 8 9,1 - 10,6 0,207 - 0,246 221 - 255 1,71 - 2,00 7 7,5 - 9,0 0,167 - 0,206 186 - 220 1,41 - 1,70 6 5,9 - 7,4 0,127 - 0,166 151 - 185 1,11 - 1,40 5 4,3 - 5,8 0,087 - 0,126 116 - 150 0,81 - 1,10

4 2,7 - 4,2 0,047 - 0,086 81 - 115 0,51 - 0,80 3 1,4 - 2,6 0,024 - 0,046 41 - 80 0,26 - 0,50 2 0,1 - 1,3 0,001 - 0,023 1 - 40 0,01 - 0,25 1 0,0 - 0,0 0,000 - 0,000 0 - 0 0,00 - 0,00

Składka wypadkowa - kalkulator

W celu obliczenia składki wypadkowej warto skorzystać z dedykowanego kalkulatora »

Składka wypadkowa - ZUS IWA 2026

Informacje o danych do ustalenia składek (art. 31 ust. 6 ustawy) płatnik przekazuje do ZUS na druku ZUS IWA. Wzór formularza zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia:

zus iwa wzór ZUS IWA wzór gov.pl

ZUS IWA składa się w tym roku do 2 lutego (ponieważ 31 stycznia 2026 r. wypada w sobotę). Obowiązek ten dotyczy płatników składek, którzy w 2025 roku zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób.

Za kogo ZUS sam wyliczy wysokość składki wypadkowej?

Obowiązek wysłania ZUS IWA dotyczy płatników spełniających łącznie 3 warunki:

zgłoszeni jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe przez cały 2025 r. i przynajmniej jeden dzień w styczniu 2026 r., zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średnio co najmniej 10 osób miesięcznie w 2025 r., na dzień 31 grudnia 2025 r. byli wpisani w rejestrze REGON.

Jeśli osoby te przez kolejne 3 lata przekazywały ZUS IWA, mogą liczyć na uproszczoną procedurę. W ich przypadku ZUS sam wyliczy wysokość składki wypadkowej. Stopa procentowa na rok składkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2026 r. pojawi się na koncie płatnika w PUE ZUS lub eZUS. Na taką informację trzeba czekać maksymalnie do 20 kwietnia 2026 r.

ZUS IWA w wersji papierowej?

Rzeczniczka ZUS, Iwona Kowalska-Matis tłumaczy - Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie, w jakiej składa dokumenty ubezpieczeniowe - zarówno zgłoszeniowe, jak i rozliczeniowe. Jeśli przedsiębiorca przesyła dokumenty drogą elektroniczną, również formularz ZUS IWA powinien zostać dostarczony online. Oznacza to, że standardowe przekazywanie dokumentów w formie papierowej, pozwala także na dostarczenie w tej formie ZUS IWA. ZUS informuje, że na kopercie powinien znaleźć się dopisek "ZUS IWA".