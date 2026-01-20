REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Ubezpieczenie wypadkowe » Składka wypadkowa 2026-2027. Za kogo ZUS sam obliczy wysokość?

Składka wypadkowa 2026-2027. Za kogo ZUS sam obliczy wysokość?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 stycznia 2026, 13:54
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
składka wypadkowa 2026 2027 zus iwa
Składka wypadkowa 2026-2027. Za kogo ZUS sam wyliczy wysokość?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Składka wypadkowa 2026-2027: zasadą jest, że składka na ubezpieczenie wypadkowe wyliczana jest na okres od kwietnia do końca marca następnego roku. Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą wysłać do 2 lutego 2026 r. druk ZUS IWA. Za kogo ZUS sam wyliczy wysokość składki od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r.?

rozwiń >

Składka wypadkowa 2026-2027

Składka na ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawę do wypłaty pracownikom świadczeń w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy lub chorób zawodowych. Należy obowiązkowo odprowadzać składkę wypadkową pracownikom objętym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Koszt składki leży po stronie pracodawcy. Nie obniża więc wynagrodzenia pracownika, jakie otrzyma na rękę (netto).

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

W świetle ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków wysokość składki wypadkowej jest każdorazowo obliczana na nowy rok składkowy czyli od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego dla danego płatnika składek. Nowa wysokość składki wypadkowej będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. Wylicza się ją oddzielnie dla każdego pracodawcy. Jej wysokość zależ od kodu PKD przeważającej działalności płatnika składek.

Składki wypadkowej nie odprowadza się dla następujących osób:

  1. bezrobotnych, którzy pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,
  2. posłów do Parlamentu Europejskiego,
  3. osób, które wykonują pracę nakładczą,
  4. żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej – oprócz żołnierzy pełniących służbę kandydacką,
  5. osób, które przebywają na urlopie wychowawczym lub pobierają zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  6. osób, które pobierają: świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu, zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
  7. członków rad nadzorczych pobierających za to wynagrodzenie,
  8. osób, które są objęte dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  9. osób, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

Polecamy: Szkolenie: Zasiłki i ubezpieczenia w 2026 – wszystko, co pracodawca musi wiedzieć

Ile wynosi składka wypadkowa?

Wysokość składki wypadkowej ustala się w oparciu o stopę procentową składki wypadkowej. Jest ona uzależniona od rodzaju działalności wykonywanej przez dany podmiot zatrudniający. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stopa procentowa składki wypadkowej dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi zawsze 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30. To tzw. stopa procentowa zryczałtowana. Kto więc opłaca taką składkę? Płatnik podlegający wpisowi do rejestru REGON i zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych albo płatnik niepodlegający wpisowi do rejestru REGON. W tym drugim przypadku nie ma znaczenia, ilu ubezpieczonych zgłasza.

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

Art. 30. [Kategoria ryzyka] 1. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grupy działalności ustala się w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy.

2. Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w zależności od ryzyka określonego wskaźnikami częstości:

  1. poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;
  2. poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;
  3. stwierdzonych chorób zawodowych;
  4. zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

3. Wpływ każdego ze wskaźników częstości, o których mowa w ust. 2, na ustalenie kategorii ryzyka dla grupy działalności jest równy.

4. Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne w dniu 31 stycznia danego roku.

5. Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż 3 lata składkowe.

Tymczasem stopę procentową składki wypadkowej dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych ustala ZUS (art. 28 ust. 2 ustawy). W tym celu mnoży się stopę procentową składki wypadkowej (określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik) przez wskaźnik korygujący (również ustalony dla danego płatnika składek).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Grupy działalności oznaczone są kodami PKD. Dla poszczególnych kodów ustalone są różne kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej. Stopę procentową składki ustaloną dla kategorii ryzyka określa załącznik nr 1 (poniżej) do wspomnianego rozporządzenia. Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki dla grup działalności oznaczone są w załączniku nr 2 (poniżej) do rozporządzenia.

Ważne

Od 1 kwietnia 2026 r. zmienią się wysokości stóp procentowych składki wypadkowej. Nowe stawki dla poszczególnych grup działalności będą opublikowane dopiero w marcu 2026 roku.

Wskaźnik korygujący do składki wypadkowej

Wskaźnik korygujący ustala ZUS przez porównanie kategorii ryzyka ustalonej dla płatnika na podstawie danych zawartych w ZUS IWA za poprzedni rok z kategorią ryzyka dla grupy działalności, do której płatnik należy pod względem rodzaju wykonywanej przeważającej działalności według PKD. Odejmuje się w tym celu wartość kategorii ryzyka ustalonej dla płatnika od wartości kategorii ryzyka ustalonej dla danej grupy działalności. Wielkość różnicy determinuje wartość wskaźnika korygującego. 

Indywidualny wskaźnik korygujący wynosi:

Zapłata zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – skutki podatkowe i składkowe
Autopromocja

Zapłata zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – skutki podatkowe i składkowe

Sprawdź

  • 0,5 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
  • 0,6 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
  • 0,7 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
  • 0,8 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
  • 0,9 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
  • 1,1 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
  • 1,2 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
  • 1,3 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
  • 1,4 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
  • 1,5 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
  • 1,0 – w pozostałych przypadkach.

Stopa procentowa składki wypadkowej 2026

Warto zaznaczyć, że od 1 kwietnia 2026 r. zmienią się wysokości stóp procentowych składki wypadkowej. Nowe stawki dla poszczególnych grup działalności będą opublikowane dopiero w marcu 2026 roku. Poniżej znajdują się obecne stawki.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków:

STOPA PROCENTOWA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII RYZYKA

Kategoria ryzyka

Stopy procentowe składki (%)

1

0,40

2

0,67

3

0,93

4

1,20

5

1,47

6

1,73

7

2,00

8

2,26

9

2,53

10

2,80

11

3,06

12

3,33

13

3,60

14

3,86

15

4,13

16

4,39

17

4,66

18

4,93

19

5,19

20

5,46

21

5,73

22

5,99

23

6,26

24

6,52

25

6,79

26

7,06

27

7,32

28

7,59

29

7,86

30

8,12

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z zastrzeżeniem że przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa stopa procentowa wynosi 0,40%, a najwyższa 8,12%.

Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
Autopromocja

Jak optymalizować koszty zatrudnienia

Sprawdź

Grupy działalności, kody PKD, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej

Załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków:

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

Lp.

Grupy działalności

Kod PKD*

Kategorie ryzyka

Stopy procentowe składki
(%)

1

2

3

4

5

1

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

A-01

5

1,47

2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

A-02

6

1,73

3

Rybactwo

A-03

4

1,20

4

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

B-05

12

3,33

5

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

B-06

6

1,73

6

Górnictwo rud metali

B-07

8

2,26

7

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

B-08

6

1,73

8

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

B-09

12

3,33

9

Produkcja artykułów spożywczych

C-10

4

1,20

10

Produkcja napojów

C-11

4

1,20

11

Produkcja wyrobów tytoniowych

C-12

4

1,20

12

Produkcja wyrobów tekstylnych

C-13

4

1,20

13

Produkcja odzieży

C-14

2

0,67

14

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C-15

3

0,93

15

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

C-16

6

1,73

16

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

C-17

5

1,47

17

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C-18

3

0,93

18

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

C-19

5

1,47

19

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

C-20

4

1,20

20

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

C-21

3

0,93

21

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

C-22

5

1,47

22

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

C-23

5

1,47

23

Produkcja metali

C-24

6

1,73

24

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

C-25

5

1,47

25

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C-26

3

0,93

26

Produkcja urządzeń elektrycznych

C-27

4

1,20

27

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

C-28

5

1,47

28

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

C-29

4

1,20

29

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

C-30

5

1,47

30

Produkcja mebli

C-31

4

1,20

31

Pozostała produkcja wyrobów

C-32

4

1,20

32

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

C-33

4

1,20

33

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D-35

4

1,20

34

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

E-36

4

1,20

35

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

E-37

5

1,47

36

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

E-38

6

1,73

37

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

E-39

4

1,20

38

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

F-41

3

0,93

39

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

F-42

5

1,47

40

Roboty budowlane specjalistyczne

F-43

3

0,93

41

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

G-45

2

0,67

42

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

G-46

3

0,93

43

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

G-47

3

0,93

44

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

H-49

3

0,93

45

Transport wodny

H-50

4

1,20

46

Transport lotniczy

H-51

2

0,67

47

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

H-52

4

1,20

48

Działalność pocztowa i kurierska

H-53

4

1,20

49

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

I

2

0,67

50

Informacja i komunikacja

J

2

0,67

51

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K

2

0,67

52

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

L

2

0,67

53

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M

2

0,67

54

Wynajem i dzierżawa

N-77

3

0,93

55

Działalność związana z zatrudnieniem

N-78

3

0,93

56

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N-79

2

0,67

57

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

N-80

3

0,93

58

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

N-81

4

1,20

59

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N-82

2

0,67

60

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O,U

2

0,67

61

Edukacja

P

3

0,93

62

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Q

4

1,20

63

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

R

2

0,67

64

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby

i świadczące usługi na własne potrzeby

S,T

2

0,67

* Kod PKD określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Do dnia 30 grudnia 2026 r. do grup działalności stosuje się Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249).

Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków:

PRZEDZIAŁY WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW CZĘSTOŚCI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO USTALANIA CZĄSTKOWYCH KATEGORII RYZYKA WEDŁUG WSKAŹNIKÓW CZĘSTOŚCI WYPADKÓW PRZY PRACY, CHORÓB ZAWODOWYCH ORAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W WARUNKACH ZAGROŻENIA

Kategoria ryzyka

Wskaźniki częstości (średnia z trzech lat kalendarzowych) na 1000 osób

poszkodowanych w wypadkach przy pracy

zatrudnionych
w warunkach zagrożenia

poszkodowanych wskutek chorób zawodowych

ogółem

w tym: śmiertelnych i ciężkich

30

44,3 - i więcej

1,087 - i więcej

991 - i więcej

8,31 - i więcej

29

42,7 - 44,2

1,047 - 1,086

956 - 990

8,01 - 8,30

28

41,1 - 42,6

1,007 - 1,046

921 - 955

7,71 - 8,00

27

39,5 - 41,0

0,967 - 1,006

886 - 920

7,41 - 7,70

26

37,9 - 39,4

0,927 - 0,966

851 - 885

7,11 - 7,40

25

36,3 - 37,8

0,887 - 0,926

816 - 850

6,81 - 7,10

24

34,7 - 36,2

0,847 - 0,886

781 - 815

6,51 - 6,80

23

33,1 - 34,6

0,807 - 0,846

746 - 780

6,21 - 6,50

22

31,5 - 33,0

0,767 - 0,806

711 - 745

5,91 - 6,20

21

29,9 - 31,4

0,727 - 0,766

676 - 710

5,61 - 5,90

20

28,3 - 29,8

0,687 - 0,726

641 - 675

5,31 - 5,60

19

26,7 - 28,2

0,647 - 0,686

606 - 640

5,01 - 5,30

18

25,1 - 26,6

0,607 - 0,646

571 - 605

4,71 - 5,00

17

23,5 - 25,0

0,567 - 0,606

536 - 570

4,41 - 4,70

16

21,9 - 23,4

0,527 - 0,566

501 - 535

4,11 - 4,40

15

20,3 - 21,8

0,487 - 0,526

466 - 500

3,81 - 4,10

14

18,7 - 20,2

0,447 - 0,486

431 - 465

3,51 - 3,80

13

17,1 - 18,6

0,407 - 0,446

396 - 430

3,21 - 3,50

12

15,5 - 17,0

0,367 - 0,406

361 - 395

2,91 - 3,20

11

13,9 - 15,4

0,327 - 0,366

326 - 360

2,61 - 2,90

10

12,3 - 13,8

0,287 - 0,326

291 - 325

2,31 - 2,60

9

10,7 - 12,2

0,247 - 0,286

256 - 290

2,01 - 2,30

8

9,1 - 10,6

0,207 - 0,246

221 - 255

1,71 - 2,00

7

7,5 - 9,0

0,167 - 0,206

186 - 220

1,41 - 1,70

6

5,9 - 7,4

0,127 - 0,166

151 - 185

1,11 - 1,40

5

4,3 - 5,8

0,087 - 0,126

116 - 150

0,81 - 1,10

4

2,7 - 4,2

0,047 - 0,086

81 - 115

0,51 - 0,80

3

1,4 - 2,6

0,024 - 0,046

41 - 80

0,26 - 0,50

2

0,1 - 1,3

0,001 - 0,023

1 - 40

0,01 - 0,25

1

0,0 - 0,0

0,000 - 0,000

0 - 0

0,00 - 0,00

Składka wypadkowa - kalkulator

W celu obliczenia składki wypadkowej warto skorzystać z dedykowanego kalkulatora »

Składka wypadkowa - ZUS IWA 2026

Informacje o danych do ustalenia składek (art. 31 ust. 6 ustawy) płatnik przekazuje do ZUS na druku ZUS IWA. Wzór formularza zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia:

zus iwa wzór

ZUS IWA wzór

gov.pl

ZUS IWA składa się w tym roku do 2 lutego (ponieważ 31 stycznia 2026 r. wypada w sobotę). Obowiązek ten dotyczy płatników składek, którzy w 2025 roku zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób.

Za kogo ZUS sam wyliczy wysokość składki wypadkowej?

Obowiązek wysłania ZUS IWA dotyczy płatników spełniających łącznie 3 warunki:

  1. zgłoszeni jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe przez cały 2025 r. i przynajmniej jeden dzień w styczniu 2026 r.,
  2. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średnio co najmniej 10 osób miesięcznie w 2025 r.,
  3. na dzień 31 grudnia 2025 r. byli wpisani w rejestrze REGON.

Jeśli osoby te przez kolejne 3 lata przekazywały ZUS IWA, mogą liczyć na uproszczoną procedurę. W ich przypadku ZUS sam wyliczy wysokość składki wypadkowej. Stopa procentowa na rok składkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2026 r. pojawi się na koncie płatnika w PUE ZUS lub eZUS. Na taką informację trzeba czekać maksymalnie do 20 kwietnia 2026 r.

ZUS IWA w wersji papierowej?

Rzeczniczka ZUS, Iwona Kowalska-Matis tłumaczy - Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie, w jakiej składa dokumenty ubezpieczeniowe - zarówno zgłoszeniowe, jak i rozliczeniowe. Jeśli przedsiębiorca przesyła dokumenty drogą elektroniczną, również formularz ZUS IWA powinien zostać dostarczony online. Oznacza to, że standardowe przekazywanie dokumentów w formie papierowej, pozwala także na dostarczenie w tej formie ZUS IWA. ZUS informuje, że na kopercie powinien znaleźć się dopisek "ZUS IWA".

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1644)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1874)

Powiązane
Co najmniej 10 ubezpieczonych do składki wypadkowej [ZUS IWA]
Co najmniej 10 ubezpieczonych do składki wypadkowej [ZUS IWA]
Składka wypadkowa 2025/2026 - stopa procentowa
Składka wypadkowa 2025/2026 - stopa procentowa
ZUS IWA 2026: liczba ubezpieczonych, jak liczyć, kogo nie uwzględniać? [Poradnik]
ZUS IWA 2026: liczba ubezpieczonych, jak liczyć, kogo nie uwzględniać? [Poradnik]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
10 trendów, które zdominują 2026 rok w IT
20 sty 2026

Czym zaskoczy rynek IT w 2026 roku? Jak sztuczna inteligencja zmienia branżę i dlaczego rola programisty ulega transformacji? Na podstawie najnowszego raportu justjoin.it „Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026", przygotowanego we współpracy z N-iX, eksperci wskazują 10 kluczowych trendów, które zdefiniują najbliższe miesiące w świecie IT.
Na zleceniu można być tylko 18 miesięcy: kiedy, kto i w jakich warunkach?
20 sty 2026

Pewnie większość Społeczeństwa ma już świadomość prawną co do limitowania umów o pracę na czas określony. Okazuje się jednak, że w pewnych specyficznych warunkach prawnych istnieją też ograniczenia, co do czasu na jaki jest zawierana umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa zlecenia. To nie jest tak (wbrew powszechnemu przekonaniu), że tzw. umowy śmieciowe pozbawione są całkowicie ochronnych prawnej a zleceniobiorca jest zawsze na przegranej pozycji. Zatem: na zleceniu można być tylko 18 miesięcy: kiedy, kto i w jakich warunkach?
Turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe
19 sty 2026

Styczeń a tu już myśli urlopowe i...turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe. Badanie My Luxoria przeprowadzone w styczniu 2026 roku pokazuje, że dla 58% Polaków ważne jest to, jak zdjęcia z urlopu będą prezentować się w mediach społecznościowych. Estetyka staje się coraz ważniejszym kryterium wyboru wyjazdu. To jeden z najbardziej widocznych trendów podróżniczych na 2026 rok.
Emerytura i renta obywatelska oraz waloryzacja kwotowa. Czy i kiedy wejdzie?
20 sty 2026

150 zł kwotowa waloryzacja i świadczenia obywatelskie - tak to możliwe, ale czy w marcu 2026? Poniżej przytaczamy ważne analizy w tym opinię Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu.

REKLAMA

Koniec z darmowym dojeżdżaniem w pracy, gdy szef wysyła w podróż służbową? Sejmowa komisja podjęła decyzję
20 sty 2026

Rewolucja w podróżach służbowych stanie się faktem? MRPiPS odpowie na postulat zmian w Kodeksie pracy. Czas dojazdu na miejsce pracy miałby być wliczany do czasu pracy, co dla milionów pracowników oznaczałoby potężne nadgodziny i wyższe wypłaty. Kto może zyskać najwięcej i dlaczego pracodawcy już teraz łapią się za głowy na taki pomysł? Wyjaśniamy nowe zasady, o które pyta w resorcie sejmowa komisja.
Reformy PIP jednak ciąg dalszy: będzie decyzja inspektora, ale nie z mocą wsteczną i 2 tygodnie na odwołanie. Ostatecznie zdecyduje sąd
19 sty 2026

Pomimo zapowiedzi premiera z początku roku - reforma PIP jednak będzie! Nowa wersja projektu reformy Państwowej Inspekcji Pracy będzie przewidywała dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji inspektora o przekształceniu umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę; spory będą rozstrzygały wydziały pracy sądów powszechnych - twierdzą źródła PAP w Nowej Lewicy.
2590 zł w 2026 r. dla chorych? Tak, ten dodatek dostają np. sercowcy, cukrzycy i osoby po udarze – ale jest jeden warunek
18 sty 2026

Wiele osób słyszało o „200+” dla chorych, ale mało kto wie, że w 2026 r. chodzi realnie o 215,84 zł miesięcznie i że to świadczenie bywa dostępne także przy bardzo powszechnych chorobach: kardiologicznych, diabetologicznych, po udarze, w chorobach płuc, nowotworach czy problemach ze wzrokiem i słuchem. Klucz nie leży jednak w samej diagnozie – tylko w tym, czy choroba faktycznie ogranicza samodzielne funkcjonowanie i czy masz odpowiednie orzeczenie lub wiek.
Waloryzacja emerytur w 2026 roku [TABELA]. Od 1 marca zauważalna podwyżka
20 sty 2026

Waloryzacja emerytur już 1 marca 2026 roku. Od marca znowu będzie podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych. Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji? Mamy ostatnie dane GUS. Przykłady wysokości emerytury zawiera tabela.

REKLAMA

200+ zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek? Warunki 2026
20 sty 2026

200+ zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek? Jakie warunki 2026? Okazuje się, że ponad 200 zł miesięcznie w 2026 r. mogą otrzymać m.in. osoby z chorobami serca, cukrzycą, po udarze, z nowotworem, schorzeniami płuc oraz problemami ze wzrokiem lub słuchem — co do zasady tak, choć nie w każdym przypadku. Warto pamiętać, że celem tego wsparcia jest częściowe pokrycie kosztów wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy drugiej osoby, gdy ktoś nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji.
RIO: Czy trzynastka przysługuje bez przepracowania sześciu miesięcy
17 sty 2026

Jednym z warunków do uzyskania prawa do tzw. trzynastki jest przepracowanie minimum sześciu miesięcy. Co w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował wymaganych sześciu miesięcy, ale korzystał z urlopu opiekuńczego w okresie tego zatrudnienia?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA