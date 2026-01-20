REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » ZUS » Formularze ZUS » Do kiedy ZUS IWA za 2025 rok? Kto składa i jak wypełnić? [INSTRUKCJA]

Do kiedy ZUS IWA za 2025 rok? Kto składa i jak wypełnić? [INSTRUKCJA]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 stycznia 2026, 13:51
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
ZUS IWA 2025 druk
Do kiedy ZUS IWA za 2025 rok? Kto składa? [INSTRUKCJA]
ZUS

REKLAMA

REKLAMA

ZUS IWA za 2025 rok trzeba złożyć do 2 lutego 2026 r. Co to jest? Kto składa druk w tym roku? Jaka liczba ubezpieczonych o tym przesądza? Jak wypełnić druk IWA? Oto szczegółowa instrukcja wypełniania ZUS IWA za 2025 rok do pobrania.

rozwiń >

Co to jest ZUS IWA?

ZUS IWA to informacja o danych niezbędnych do ustalenia wysokości składki wypadkowej. Jest to więc jeden z formularzy składanych do ZUS przez przedsiębiorców zatrudniających pracowników i odprowadzających składki na ubezpieczenie wypadkowe. Druk ZUS IWA składa się w celu ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowego dla danego płatnika w nowym roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Nie wszyscy mają jednak obowiązek składania ZUS IWA. Kto składa ZUS IWA w styczniu 2026 roku?

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Kto składa ZUS IWA za 2025 rok?

ZUS IWA w 2026 roku składają tylko ci płatnicy składek, którzy spełniają łącznie trzy warunki:

  1. byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku bez żadnej przerwy oraz minimum jeden dzień w styczniu 2025 roku (art. 31 ust. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych)
  2. mieli zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego w 2025 roku średnio minimum 10 osób w miesiącu
  3. na dzień 31 grudnia 2025 roku figurowali w rejestrze REGON. 
Zobacz również:

ZUS IWA – liczba ubezpieczonych

Liczba ubezpieczonych do obowiązkowego złożenia ZUS IWA wynosi średnio co najmniej 10 osób w miesiącu. Zgłoszenie np. 10 osób do ubezpieczenia wypadkowego w każdym miesiącu 2025 roku zobowiązuje do złożenia ZUS IWA w 2026 roku.

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych liczbę ubezpieczonych ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień.

REKLAMA

Natomiast jeżeli płatnik składek zgłaszany jest w ZUS w okresie od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 31 marca następnego roku, liczbę ubezpieczonych ustala się w oparciu o liczbę ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik składek został zgłoszony w ZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

ZUS IWA – do kiedy składa się w 2026 roku?

ZUS IWA składa się do 2 lutego 2026 roku. Druk ten składany jest za rok 2025. Standardowo dokument powinien dotrzeć do ZUS do końca stycznia, ale w tym roku 32 stycznia wypada w sobotę. W związku z powyższym termin ulega przedłużeniu do 2 lutego 2026 r. czyli do najbliższego poniedziałku.

Polecamy: Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktyczne rozliczenia

ZUS IWA 2026 – druk

Zgodnie z art. 31 ust. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dane niezbędne do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składek płatnik przekazuje do dnia 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy w informacji zawierającej w szczególności:

  1. dane identyfikacyjne płatnika składek, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
  2. rodzaj działalności według PKD;
  3. liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego;
  4. adres płatnika składek.

Wzór informacji ZUS IWA znajduje się w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002  r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U.  z  2022,  poz.  740).

Jakie dane zawiera druk ZUS IWA? - W dokumencie ZUS IWA powinna znaleźć się informacja o rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczbie ubezpieczonych, liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Płatnicy wskazują także dane dotyczące liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym w wypadkach śmiertelnych i ciężkich, jakie miały miejsce w roku, za który jest składana IWA – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim. 

 

ZUS IWA 2025 - druk

ZUS

POBIERZ DRUK ZUS IWA 2026 pdf

Kopię ZUS IWA i jej korekt płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 10 lat od dnia ich przekazania do ZUS, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. Co więcej, płatnik składek jest zobowiązany do złożenia korekty informacji w ciągu 7 dni od:

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

  1. stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie;
  2. otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.

Jeżeli konieczność korekty danych podanych w informacji wynika ze stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS:

  1. w decyzji - płatnik powinien złożyć korektę informacji nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji;
  2. podczas kontroli - płatnik powinien złożyć korektę informacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

ZUS IWA – instrukcja wypełniania

Jak złożyć ZUS IWA? Otóż forma złożenia druku uzależniona jest od formy składania przez danego płatnika innych dokumentów do ZUS. Może być więc elektroniczna lub papierowa. Oto poradnik „ZUS IWA - Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe”. Jest to instrukcja składania ZUS IWA krok po kroku sporządzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022, poz. 2189)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2022, poz. 740)

Powiązane
ZUS IWA 2026: liczba ubezpieczonych, jak liczyć, kogo nie uwzględniać? [Poradnik]
ZUS IWA 2026: liczba ubezpieczonych, jak liczyć, kogo nie uwzględniać? [Poradnik]
ZUS IWA - przykład jak zaokrąglać
ZUS IWA - przykład jak zaokrąglać
Złożenie ZUS IWA przez PUE ZUS. Kalkulator liczby ubezpieczonych
Złożenie ZUS IWA przez PUE ZUS. Kalkulator liczby ubezpieczonych
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
10 trendów, które zdominują 2026 rok w IT
20 sty 2026

Czym zaskoczy rynek IT w 2026 roku? Jak sztuczna inteligencja zmienia branżę i dlaczego rola programisty ulega transformacji? Na podstawie najnowszego raportu justjoin.it „Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026", przygotowanego we współpracy z N-iX, eksperci wskazują 10 kluczowych trendów, które zdefiniują najbliższe miesiące w świecie IT.
Na zleceniu można być tylko 18 miesięcy: kiedy, kto i w jakich warunkach?
20 sty 2026

Pewnie większość Społeczeństwa ma już świadomość prawną co do limitowania umów o pracę na czas określony. Okazuje się jednak, że w pewnych specyficznych warunkach prawnych istnieją też ograniczenia, co do czasu na jaki jest zawierana umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa zlecenia. To nie jest tak (wbrew powszechnemu przekonaniu), że tzw. umowy śmieciowe pozbawione są całkowicie ochronnych prawnej a zleceniobiorca jest zawsze na przegranej pozycji. Zatem: na zleceniu można być tylko 18 miesięcy: kiedy, kto i w jakich warunkach?
Turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe
19 sty 2026

Styczeń a tu już myśli urlopowe i...turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe. Badanie My Luxoria przeprowadzone w styczniu 2026 roku pokazuje, że dla 58% Polaków ważne jest to, jak zdjęcia z urlopu będą prezentować się w mediach społecznościowych. Estetyka staje się coraz ważniejszym kryterium wyboru wyjazdu. To jeden z najbardziej widocznych trendów podróżniczych na 2026 rok.
Emerytura i renta obywatelska oraz waloryzacja kwotowa. Czy i kiedy wejdzie?
20 sty 2026

150 zł kwotowa waloryzacja i świadczenia obywatelskie - tak to możliwe, ale czy w marcu 2026? Poniżej przytaczamy ważne analizy w tym opinię Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu.

REKLAMA

Koniec z darmowym dojeżdżaniem w pracy, gdy szef wysyła w podróż służbową? Sejmowa komisja podjęła decyzję
20 sty 2026

Rewolucja w podróżach służbowych stanie się faktem? MRPiPS odpowie na postulat zmian w Kodeksie pracy. Czas dojazdu na miejsce pracy miałby być wliczany do czasu pracy, co dla milionów pracowników oznaczałoby potężne nadgodziny i wyższe wypłaty. Kto może zyskać najwięcej i dlaczego pracodawcy już teraz łapią się za głowy na taki pomysł? Wyjaśniamy nowe zasady, o które pyta w resorcie sejmowa komisja.
Reformy PIP jednak ciąg dalszy: będzie decyzja inspektora, ale nie z mocą wsteczną i 2 tygodnie na odwołanie. Ostatecznie zdecyduje sąd
19 sty 2026

Pomimo zapowiedzi premiera z początku roku - reforma PIP jednak będzie! Nowa wersja projektu reformy Państwowej Inspekcji Pracy będzie przewidywała dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji inspektora o przekształceniu umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę; spory będą rozstrzygały wydziały pracy sądów powszechnych - twierdzą źródła PAP w Nowej Lewicy.
2590 zł w 2026 r. dla chorych? Tak, ten dodatek dostają np. sercowcy, cukrzycy i osoby po udarze – ale jest jeden warunek
18 sty 2026

Wiele osób słyszało o „200+” dla chorych, ale mało kto wie, że w 2026 r. chodzi realnie o 215,84 zł miesięcznie i że to świadczenie bywa dostępne także przy bardzo powszechnych chorobach: kardiologicznych, diabetologicznych, po udarze, w chorobach płuc, nowotworach czy problemach ze wzrokiem i słuchem. Klucz nie leży jednak w samej diagnozie – tylko w tym, czy choroba faktycznie ogranicza samodzielne funkcjonowanie i czy masz odpowiednie orzeczenie lub wiek.
Waloryzacja emerytur w 2026 roku [TABELA]. Od 1 marca zauważalna podwyżka
20 sty 2026

Waloryzacja emerytur już 1 marca 2026 roku. Od marca znowu będzie podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych. Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji? Mamy ostatnie dane GUS. Przykłady wysokości emerytury zawiera tabela.

REKLAMA

200+ zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek? Warunki 2026
20 sty 2026

200+ zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek? Jakie warunki 2026? Okazuje się, że ponad 200 zł miesięcznie w 2026 r. mogą otrzymać m.in. osoby z chorobami serca, cukrzycą, po udarze, z nowotworem, schorzeniami płuc oraz problemami ze wzrokiem lub słuchem — co do zasady tak, choć nie w każdym przypadku. Warto pamiętać, że celem tego wsparcia jest częściowe pokrycie kosztów wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy drugiej osoby, gdy ktoś nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji.
RIO: Czy trzynastka przysługuje bez przepracowania sześciu miesięcy
17 sty 2026

Jednym z warunków do uzyskania prawa do tzw. trzynastki jest przepracowanie minimum sześciu miesięcy. Co w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował wymaganych sześciu miesięcy, ale korzystał z urlopu opiekuńczego w okresie tego zatrudnienia?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA