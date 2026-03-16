Rok 2026 przyniósł istotną zmianę w sposobie komunikacji z instytucjami publicznymi, w tym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia korespondencja kierowana do ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP nie jest uznawana za skutecznie doręczoną. Do 11 marca ZUS honorował korespondencję przysłaną w ten sposób, więc tak złożone wnioski zostaną jeszcze rozpatrzone. Od 12 marca obowiązują inne zasady. Sprawdź jakie.
Koniec ePUAP w relacjach klientów indywidualnych z ZUS
Jednak od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez ePUAP
Pismo wysłane tą drogą – zgodnie z przepisami, które weszły w życie od 1 stycznia 2026 r. – nie wywołuje skutków prawnych, co jest szczególnie istotne w przypadku zachowania terminów. Wnioski i pisma napływające za pośrednictwem platformy ePUAP nie będą rozpatrywane.
Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez ePUAP. Dlaczego wprowadzono zmiany?
Nowe zasady to krok w stronę ujednolicenia komunikacji z całą administracją publiczną. Zamiast ePUAP-u dostępne są e-Doręczenia, które zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa i przejrzystości oraz dają gwarancję, że korespondencja trafi bezpośrednio do właściwego adresata.
Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez ePUAP. Jak teraz komunikować się z ZUS
Obecnie klienci ZUS mają do dyspozycji dwie oficjalne drogi elektroniczne:
- e-Doręczenia – zapewniają potwierdzenie nadania oraz odbioru i są prawnym odpowiednikiem listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
- Portal eZUS – pozostaje głównym kanałem dla płatników składek, ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Za jego pośrednictwem można składać wnioski, sprawdzać stan konta i odbierać decyzje.
Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez ePUAP. Czy dostępne są inne formy kontaktu?
Korespondencja papierowa nadal funkcjonuje i dotyczy osób, które nie korzystają z form elektronicznych.
Konsultanci infolinii ZUS są dostępni dla klientów od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–18:00 pod numerem telefonu 22 560 16 00. Można również korzystać z formularza kontaktowego na stronie zus.pl lub zadać pytanie ogólne mailem: cot@zus.pl. Warto jednak pamiętać, że poczta elektroniczna nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego nie należy przesyłać tą drogą informacji wrażliwych ani danych osobowych.
Źródło: ZUS
