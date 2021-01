Kiedy chorobowe płaci pracodawca, a kiedy ZUS?

Wynagrodzenie za czas choroby

Zastanawiasz się, ile wyniesie Twoje wynagrodzenie za okres czasowej niezdolności do pracy? Podpowiadamy, w jakich przypadkach świadczenia przysługujące pracownikowi w tym czasie wypłaca pracodawca.

W okresie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownikowi przysługuje prawo do zachowania wynagrodzenia. Podstawa wymiaru wynagrodzenia zależy jednak od zaistniałych okoliczności. Okoliczności te reguluje art. 92 Kodeksu pracy.





Kiedy chorobowe płaci pracodawca?

Pracodawca ze swoich środków wypłaca wynagrodzenie pracownikowi za okres czasowej niezdolności do pracy spowodowanej:

chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną - trwającymi łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającymi łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi przysługuje prawo do 80% wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;

wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, albo choroby w czasie ciąży trwającej łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym. Pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę;

poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddaniem się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - trwającym łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym. W tym przypadku pracownik również zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Kiedy chorobowe płaci ZUS?

Jeżeli czasowa niezdolność do pracy trwała łącznie dłużej niż 33 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, dłużej niż 14 dni w roku kalendarzowym, to pracownik otrzyma zasiłek chorobowy z ZUS na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

W przypadku, gdy nieprzerwana niezdolność do pracy przypada na przełomie roku kalendarzowego, a w dniu 31 grudnia pracownik miał prawo do wynagrodzenia chorobowego, to pracownikowi od 1 stycznia nowego roku kalendarzowego nadal będzie przysługiwać prawo do wynagrodzenia chorobowego, wypłacanego ze środków pracodawcy.

Podstawa prawna:

Art. 92 Kodeksu pracy