Przypomnij hasło
Nadchodzą zmiany w Funduszu Pracy, który odpowiada za: zasiłki, dodatki aktywizacyjne, koszty kształcenia ustawicznego

Nadchodzą zmiany w Funduszu Pracy, który odpowiada za: zasiłki, dodatki aktywizacyjne, koszty kształcenia ustawicznego

04 września 2025, 10:58
[Data aktualizacji 04 września 2025, 11:17]
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
fundusz pracy
Nadchodzą zmiany w Funduszu Pracy, który odpowiada za: zasiłki, dodatki aktywizacyjne, koszty kształcenia ustawicznego
W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu rozporządzenia nr RD229, przygotowanego na podstawie art. 277 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (z dnia 20 marca 2025 r.). Ma ono uszczegółowić oraz uporządkować reguły dotyczące gospodarowania środkami Funduszu Pracy, aby zapewnić transparentność i zgodność z nowymi ramami prawnymi.

Czym jest Fundusz Pracy?

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw pracy (dysponent Funduszu Pracy). Fundusz Pracy służy finansowaniu zadań w zakresie aktywności zawodowej, wspierania zatrudnienia oraz rynku pracy, m.in. poprzez: zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne; koszty kształcenia ustawicznego.

Projekt rozporządzenia w sprawie zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy – kompleksowe omówienie

Ważne

Głównym zamiarem jest stworzenie przejrzystych mechanizmów podziału, przekazywania i rozliczania funduszy, które wspierają politykę rynku pracy. Dzięki temu każdy etap finansowania – od planowania budżetu po przekazanie środków – będzie oparty na jednolitych standardach. Projekt miał być rozpatrzony przez Radę Ministrów jeszcze w III kwartale 2025 roku.

Nadchodzą zmiany w Funduszu Pracy, który odpowiada za: zasiłki, dodatki aktywizacyjne, koszty kształcenia ustawicznego. Zakres podmiotowy i podział zadań

Docelowo rozporządzenie wyznacza trzy kluczowe grupy podmiotów zaangażowanych w wykonywanie zadań finansowanych z Funduszu Pracy:

  1. Dysponent Funduszu – minister właściwy do spraw pracy,
  2. Jednostki administracji publicznej – wojewodowie, samorządy województw i powiatów oraz Ochotnicze Hufce Pracy (OHP),
  3. Jednostki organizacyjne – podmioty prowadzące wydzielone rachunki bankowe na środki Funduszu.

Dokładne przyporządkowanie zadań umożliwia klarowne określenie, jakie działania mogą być finansowane z określonych puli środków, minimalizując ryzyko nieefektywnego wydatkowania publicznych pieniędzy. Kluczowym narzędziem zarządzania środkami będzie plan finansowy według zadań, który dysponent Funduszu zatwierdza w terminie 21 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej. Plan ten obejmuje:

  • wypłatę zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń obligatoryjnych,
  • finansowanie programów aktywizacji, w tym projektów współfinansowanych z EFS+,
  • realizację zadań fakultatywnych, np. dodatków motywacyjnych dla pracowników urzędów pracy i OHP,
  • dofinansowanie kosztów wynagrodzeń personelu w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy.

Projekt wprowadza szczegółowe algorytmy, które określą sposób rozdziału pieniędzy pomiędzy województwa. Nowym kryterium obok średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych jest liczba osób aktywnie poszukujących pracy. Ponadto:

  • środki fakultatywne dla samorządów powiatów i województw zostaną najpierw pomniejszone o kwoty na dodatki motywacyjne, a potem podzielone według przyjętych wzorów,
  • dofinansowanie dodatków motywacyjnych rozdzielane będzie na tych samych zasadach co pozostałe zadania fakultatywne.

Procedury przekazywania i rezerwa Funduszu

Środki na zadania obligatoryjne, takie jak zasiłki czy finansowanie form aktywizacji, przekazywane będą comiesięcznie w równych ratach (1/12 rocznej puli). Wnioski o środki na zadania fakultatywne realizowane przez wojewodów, OHP oraz o środki z rezerwy Funduszu będą składane oddzielnie. Rezerwa Funduszu Pracy będzie wykorzystywana m.in. na: projekty pilotażowe, programy wsparcia osób szczególnie narażonych na bezrobocie, działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. Dysponent uzyska prawo przyznawania dodatkowych środków z rezerwy po spełnieniu określonych kryteriów.

Ważne

Według założeń do 31 października każdego roku jednostki mogą składać wnioski o zmniejszenie przyznanych wcześniej środków. Zwolnione w ten sposób pieniądze trafią z powrotem do rezerwy lub zostaną przeznaczone na inne zadania statutowe Funduszu.

Zwrot i rozliczenie niewykorzystanych środków

Projekt określa szczegółowe terminy, w jakich niewykorzystane fundusze muszą pozostać na rachunkach bankowych wojewodów, samorządów i OHP. Środki te nie mogą być wykorzystywane poza zatwierdzone cele, a po zakończeniu roku budżetowego kierownik jednostki jest zobowiązany do zwrotu nadwyżek do Funduszu Pracy. Rozliczenie prowadzane będzie na podstawie raportów wysyłanych do dysponenta, z wyraźnym wyszczególnieniem wykorzystania rezerwy oraz środków obligatoryjnych i fakultatywnych.

Obowiązki kierowników jednostek

Na osoby zarządzające jednostkami obciążonymi środkami z Funduszu Pracy nałożono liczne zadania: prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla każdego zadania, udostępnianie dokumentów do kontroli finansowej, regularne sprawozdawczość o stanie wykorzystania budżetu i postępach w realizacji zadań, terminowe rozliczanie funduszy z rezerwy. Dzięki tym wymogom wzrośnie przejrzystość oraz odpowiedzialność za gospodarowanie środkami publicznymi.

Powierzenie wypłat instytucjom finansowym

Projekt umożliwia powierzenie bankom lub innym uprawnionym instytucjom wypłat świadczeń dla bezrobotnych i osób uprawnionych. Koszty takiej obsługi nie mogą przekroczyć 0,8% wypłaconych kwot, z możliwością podwyższenia tego limitu do 1% w uzasadnionych przypadkach.

Podsumowując, założenia projektowanego rozporządzenia wskazują, że celem jest zbudowanie spójnego, przejrzystego i elastycznego systemu finansowania zadań rynku pracy. Jasne reguły podziału środków, rygory sprawozdawcze i mechanizmy kontroli przyczynią się do lepszego planowania budżetu oraz racjonalnego wykorzystania Funduszu Pracy. Wprowadzenie jednolitego planu finansowego według zadań oraz możliwości powierzenia wypłat zewnętrznym instytucjom to istotny krok ku modernizacji i uproszczeniu procedur administracyjnych.

Nadchodzą zmiany w Funduszu Pracy, który odpowiada za: zasiłki, dodatki aktywizacyjne, koszty kształcenia ustawicznego
04 wrz 2025
04 wrz 2025

