Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Ubezp. emerytalne i rentowe » Zmiany w systemie ubezpieczeń, to koniec instytucji: CIE. Prezydent podpisał ustawę. Jakie konsekwencje?

Zmiany w systemie ubezpieczeń, to koniec instytucji: CIE. Prezydent podpisał ustawę. Jakie konsekwencje?

04 września 2025, 09:22
[Data aktualizacji 04 września 2025, 10:47]
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
emerytury, ZUS, prezydent
Zmiany w systemie ubezpieczeń, to koniec instytucji: CIE. Prezydent podpisał ustawę. Jakie konsekwencje?
ShutterStock

Prezydent RP podpisał ustawę uchylającą przepisy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE). Chodzi o ustawę z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa została podpisana w dniu 21 sierpnia 2025 r. Większość funkcji, które miały być realizowane przez odrębny system CIE, zostanie włączona do Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

Koniec Centralnej Informacji Emerytalnej – PUE ZUS przejmuje rolę

Prezydent RP podpisał ustawę uchylającą przepisy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE). Chodzi o ustawę z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa została podpisana w dniu 21 sierpnia 2025 r. Większość funkcji, które miały być realizowane przez odrębny system CIE, zostanie włączona do Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). To kluczowy krok w konsolidacji elektronicznych usług emerytalnych i optymalizacji wydatków publicznych.

Rola CIE i zakres planowanych usług

Centralna Informacja Emerytalna powstała, by gromadzić dane niezbędne do szacowania przyszłych świadczeń emerytalnych. Miała udostępniać informacje o:

  • zgromadzonych składkach i wpłatach,
  • jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i kapitałowych,
  • papierach wartościowych i innych aktywach emerytalnych,
  • przewidywanej wysokości emerytury.

CIE projektowano jako system odrębny od PUE ZUS, z założeniem zapewnienia obywatelom łatwego dostępu do wszystkich zgromadzonych danych w jednym miejscu.

Dlaczego CIE zostaje zlikwidowane?

Ministerstwo Cyfryzacji wskazało dwa główne powody likwidacji CIE:

  1. niski poziom zainteresowania dobrowolnymi formami ubezpieczeń emerytalnych, co ogranicza zapotrzebowanie na dedykowaną platformę,
  2. istniejące już rozwiązania informacyjne prowadzone przez ZUS, Polski Fundusz Rozwoju oraz regulatorów rynku, które zapewniają obywatelom dostęp do analogicznych danych.
Ważne

Ponadto żadne elementy CIE nie zostały dotychczas uruchomione ani udostępnione użytkownikom, a utrzymywanie odrębnego systemu generowałoby nieuzasadnione koszty administracyjne i technologiczne.

Emerytury Prawo pracy i ubezpieczenia. Przegląd zmian 2024 i 2025 r.

Integracja usług w PUE ZUS i aplikacji mObywatel

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza zapis umożliwiający ubezpieczonym, którzy posiadają profil informacyjny w PUE ZUS, uzyskanie dostępu do podstawowych danych emerytalnych także w aplikacji mObywatel. Obejmuje to:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. informacje o stanie konta emerytalnego,
  2. prognozowaną wysokość przyszłego świadczenia,
  3. historię opłaconych składek.

Dzięki temu użytkownicy otrzymają jednolity kanał dostępu do swoich danych bez potrzeby logowania się do wielu systemów. Uchylenie ustawy o CIE wymaga zmian w kilkunastu aktach prawnych, w których wcześniej odwoływano się do jej funkcji.

Terminy wejścia w życie nowych przepisów

W większości przypadków uchylone przepisy tracą moc po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem są przepisy rozszerzające zakres elektronicznej wymiany danych między ZUS a instytucjami finansowymi (nowy art. 50b SysUbSpołU) oraz funkcja publikowania emerytalnych informacji w aplikacji mObywatel. Te elementy mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku, co da czas na: dostosowanie systemów IT ZUS oraz partnerów, przeprowadzenie niezbędnych testów i szkoleń, zapewnienie płynnego startu nowych usług.

Podsumowując, likwidacja Centralnej Informacji Emerytalnej i przeniesienie jej zadań do Platformy Usług Elektronicznych ZUS to decyzja mająca na celu konsolidowanie usług w jednym systemie. Usprawni obsługę obywateli, zminimalizuje koszty utrzymania oraz wyeliminuje fragmentaryczność dostępu do danych emerytalnych. Integracja z aplikacją mObywatel dodatkowo zwiększy wygodę użytkowników, pozwalając na szybkie sprawdzenie stanu konta i prognozowanych świadczeń za pomocą smartfona. Nowe rozwiązania wpisują się w trend cyfryzacji administracji publicznej i umacniają pozycję ZUS jako głównego dostawcy usług emerytalnych online.

Źródło: INFOR
