234 zł albo 314,96 zł miesięcznie składki zdrowotnej w 2025 r. - sprawdź dla kogo

Co ze składką zdrowotną od 2025 roku? To zależy dla kogo. Dla jednych ta składka pozostanie bez zmian i wyniesie np. 234 zł, a dla drugich ulegnie zmniejszeniu zgodnie ze zmianami, gdzie minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej zostanie obniżona do 75% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia i wyniesie np. 314,96 zł.

Co ze składką zdrowotną od 2025 roku?

Od 2025 r. część przedsiębiorców zapłaci niższą składkę, a przychody ze sprzedaży środków trwałych nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej. To dość duża reform, która od dawna była zapowiadana przez stronę rządową. Zmiany od 2025 r. dotyczą oczywiście osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG). Zgodnie z tym, już od 1 stycznia 2025 r. minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie obniżona do 75% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli do kwoty 4 666 zł. Jaki wynik to da? Podstawa wymiaru składki dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych oraz na podatku liniowym wyniesie 3 499,50 zł. Następnie należy obliczyć 9% od 34 99,50 zł. Wynik da kwotę 314,96 zł zamiast kwoty obowiązującej aktualnie, tj. około 419,94 zł. Osoby o najniższych dochodach lub na tzw. stracie zaoszczędzą dzięki takiemu rozwiązaniu do ok. 105 zł miesięcznie, daje to zaoszczędzenie nawet 1 260 zł rocznie. Na zmianie skorzysta ok. 934 tys. przedsiębiorców.

Są jednak pewne grupy, które w 2025 r. będą płaciły jeszcze niższą składkę zdrowotną, bo nawet 234 zł. Są to jednak specyficzne środowiska zawodowe, nie tak powszechne jak JDG.

Ubezpieczenie społeczne rolników 2025

Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika, z tym zastrzeżeniem, że powyżej wskazane osoby: posiadają obywatelstwo polskie lub; są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo?

Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają:

• rolnicy, którzy: a) podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników zarówno z mocy ustawy jak i na wniosek, b) nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników ani ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu i prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni równiej 1 lub poniżej 1 hektara przeliczeniowego użytków rolnych,

• członkowie rodzin rolników, domowników, emerytów i rencistów,

• pomocnicy rolnika,

• domownicy rolnika, którzy stale pracują w gospodarstwie rolnym rolnika niezależnie od powierzchni gospodarstwa rolnego należącego do rolnika,

• osoby pobierające emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą.

Ważne Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2025 r.: Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2025 r. domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej oraz pomocników rolnika stanowić będzie 234 zł miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw). W 2024 r. wysokość składki była taka sama.

Składki na ubezpieczenie w KRUS - kto opłaca?

Składki na ubezpieczenie za każdego ubezpieczonego opłaca rolnik (z zastrzeżeniem, że w pewnych sytuacjach - wyjątkowo wójt). Jeżeli działalność rolnicza jest prowadzona na rachunek kilku osób, obowiązek opłacenia składki ciąży na nich solidarnie.

Ile składka na ubezpieczenie społeczne w 2025 r.?

Zapadła decyzja co do wysokości składek w 2025 r. Uchwałą Nr 15 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 28 listopada 2024 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2025 r.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2025 r. wynosi 78,00 zł miesięcznie. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 26,00 zł miesięcznie. W grudniu 2024 r. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1 602,86 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2025 r. wynosi 160,00 zł.

Miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

12% emerytury podstawowej, tj. 192,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

24% emerytury podstawowej, tj. 385,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

36% emerytury podstawowej, tj. 577,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

48% emerytury podstawowej, tj. 769,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Do kiedy płatne składki?

Termin płatności składki za:

rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2025 r. upływa z dniem 31 stycznia 2025 r.,

pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.