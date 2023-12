Zmiany w górnictwie - spółki mają czas na spłatę zobowiązań do 2025 r. Aby spółki sektora węgla kamiennego utrzymały swoją stabilność finansową potrzebowały wsparcia. Wydłużono termin zawieszenia spłaty zobowiązań z tytułu niezapłaconych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pożyczki płynnościowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) dla dużych firm.

Zmiana ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

W ostatnim czasie doszło do zmian w sprawie ustawy z dnia 20 grudnia 2023 r o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Co jest główną przyczyną zmian i jakie to skutki wywoła dla spółek węglowych, w tym dla zatrudnionych w niej pracowników na 2024 rok?

Ustawa ma na celu przedłużenie terminu zawieszenia:

1) pozostałych do spłaty zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstwa górniczego objętego systemem wsparcia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowej przez ubezpieczonych i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne, które na mocy umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2021 r. zostały rozłożone na raty lub których termin płatności został odroczony,

2) wymagalnych oraz niewymagalnych zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstwa górniczego objętego systemem wsparcia z tytułu wsparcia finansowego udzielonego przez Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna, w ramach rządowego programu udzielania dużym przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju

– nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Niezależnie od powyższego ustawa wprowadza regulację, która ma na celu zwolnienie przedsiębiorstwa górniczego objętego systemem wsparcia z obowiązku wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych.

Co jest przyczyną wprowadzenia zmian?

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy zmieniającej: "Agresja na Ukrainę oraz kryzys energetyczny w Unii Europejskiej spowodowały, że w 2022 r. doszło do znaczących wzrostów cen węgla kamiennego na rynku światowym oraz wzrostu zapotrzebowania na węgiel kamienny. Wydarzenia te były konsekwencją wprowadzenia embarga na węgiel rosyjski i drastycznych wzrostów cen gazu. Skutki wyżej wymienionych negatywnych zjawisk odczuwane są do chwili obecnej w całej gospodarce, w tym również w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Mając na uwadze wydarzenia 2022 r. (wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny), Ministerstwo Aktywów Państwowych w maju 2023 r. dokonało aktualizacji wniosku notyfikacyjnego Nowy System Wsparcia dla sektora górnictwa węgla kamiennego, który był jednym z elementów podpisanej w dniu 25 maja 2021 r. Umowy Społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego. W Nowym Systemie Wsparcia są mechanizmy wsparcia publicznego dla spółek sektora węgla kamiennego (pomoc na koszty nadzwyczajne i dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych), których celem będzie zapewnienie stabilności funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego do momentu jego zamknięcia, w całym okresie funkcjonowania Umowy Społecznej. W konsekwencji przedłużenie procesu notyfikacyjnego Nowy System Wsparcia prowadzi do konieczności zmiany ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, m.in. w zakresie wydłużenia termin zawieszenia spłaty zobowiązań z tytułu niezapłaconych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pożyczki płynnościowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) dla dużych firm. W projektowanej ustawie zakłada się również zmiany założeń systemu dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Z uwagi na „sezonowość” generowania przychodów przez spółki węglowe (wyższa sprzedaż w okresie jesienno-zimowym), a co za tym idzie „sezonowość” zysku proponuje się zwolnić podmioty objęte Nowym Systemem Wsparcia z obowiązku wpłaty do urzędu skarbowego (US) zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (tzw. CIT)".

Jakie podmioty objęte są preferencjami podatkowymi?

Ważne Spółki objęte systemem wsparcia to: Polska Grupa Górnicza S.A., Tauron Wydobycie S.A., Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

Zwolnienie spółek objętych systemem wsparcia z obowiązku wpłaty na rachunek urzędu skarbowego zaliczek miesięcznych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienia te pozwolą na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwom objętym Nowym Systemem Wsparcia.

Korzyści w ramach zobowiązań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Przesunięcie terminu dokonania umorzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Nie wpływa to jednak na sytuację pracowników zatrudnionych w sektorze górnictwa.

Podmiot dokonując umorzeń – Polski Fundusz Rozwoju

Przesunięcie terminu dokonania umorzenia pożyczki płynnościowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) dla dużych firm.

Kiedy zmiany w chodzą w życie?

Ustawa wchodzi w życie w z dniem 1 stycznia 2024 r.