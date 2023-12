Czterodniowy tydzień pracy. Kodeks pracy umożliwia pracę na cały etat przez 4 dni w tygodniu

Czterodniowy system skróconego tygodnia pracy może zostać wprowadzony na wniosek pracownika. W 4-dniowym tygodniu pracy dobowy czas pracy może zostać przedłużony nie więcej niż do 12 godzin.

Podstawowa norma czasu pracy

Kodeksu pracy ustala podstawową dobową i tygodniową normę czasu pracy. Określa, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Wyjątkiem od zasady 5-dniowego tygodnia pracy jest system skróconego tygodnia pracy.

System skróconego tygodnia pracy

Przepisy prawa pracy dopuszczają wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia. Jest to możliwe, jeśli równocześnie dobowy wymiar czasu pracy pracownika zostanie przedłużony nie więcej niż do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. To jest właśnie tzw. system skróconego tygodnia pracy.

Ważne W systemie skróconego tygodnia pracy liczba dni pracy w każdym tygodniu okresu rozliczeniowego musi być mniejsza niż pięć.

W tym systemie możliwe jest wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy. W przypadkach uzasadnionych przyczynami obiektywnymi lub technicznymi albo dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników okres rozliczeniowy może być wydłużony maksymalnie do 12 miesięcy.

Rozkład czasu pracy w systemie skróconego tygodnia pracy

Praca w tym systemie odbywa się w dni dowolnie wskazane. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu obowiązkowego dobowego i tygodniowego odpoczynku, jak również o obowiązującej przeciętnej 40-godzinnej tygodniowej normie czasu pracy.

Przykład Pracownik jest zatrudniony na cały etat w systemie skróconego tygodnia pracy. Pracuje 4 dni w tygodniu – od poniedziałku do czwartku. Jego rozkład pracy musi uwzględniać przeciętną 40-godzinną tygodniową normę czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Z tego względu pracownik pracuje przez 2 dni w tygodniu po 8 godzin, a przez pozostałe 2 dni po 12 godzin, co w sumie daje 40 godzin. Taki rozkład czasu pracy jest prawidłowy.

Przykład Pracownik zatrudniony jest w systemie skróconego tygodnia pracy i pracuje na cały etat przez 4 dni w tygodniu – w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek. Rozkład czasu pracy przewiduje, że w każdym dniu pracownik będzie pracował 12 godzin. Taki rozkład czasu pracy jest nieprawidłowy. Pracownik przepracuje 48 godzin w tygodniu, przez co przekroczy przeciętną 40-godzinną tygodniową normę czasu pracy i będzie pracował w godzinach nadliczbowych.

Jeżeli rozkład czasu pracy pracownika w systemie skróconego tygodnia nie będzie stały, wówczas konieczne jest sporządzanie rozkładu czasu pracy na każdy okres rozliczeniowy. Pracownik powinien otrzymać rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, na który został on sporządzony.

Ochrona niektórych pracowników przed wydłużeniem dobowej normy czasu pracy

W przypadku systemu skróconego tygodnia pracy wydłużenie normy dobowej powyżej 8 godzin nie jest dopuszczalne w przypadku:

pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,

pracownic w ciąży,

pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, bez ich zgody.

Jednocześnie za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Wniosek o zastosowanie skróconego tygodnia pracy

System skróconego tygodnia pracy może być stosowany na pisemny wniosek pracownika.

Wzór wniosku o wprowadzenie systemu skróconego tygodnia pracy

data dane pracownika dane pracodawcy Wniosek o wprowadzenie systemu skróconego tygodnia pracy Zgodnie z art. 143 Kodeksu pracy zwracam się z wnioskiem o objęcie mnie systemem skróconego tygodnia pracy. Proponuję, że będę świadczył pracę od wtorku do piątku, w wymiarze 10 godzin dziennie. Proszę o wprowadzenie systemu skróconego tygodnia pracy od dnia 1 stycznia 2024 r. Podpis pracownika Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* Podpis pracodawcy *niepotrzebne skreślić

