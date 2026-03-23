ZUS: jakie dokumenty są potrzebne do renty wdowiej?

ZUS: jakie dokumenty są potrzebne do renty wdowiej?

23 marca 2026, 10:03
Emilia Panufnik
renta wdowia dokumenty 2025 zus wniosek ERWD
ZUS: jakie dokumenty są potrzebne do renty wdowiej?
Shutterstock

Renta wdowia to nie nowe świadczenie, a możliwość połączenia renty rodzinnej z innym własnym świadczeniem takim jak emerytura czy renta. Kto może wnioskować o rentę wdowią w 2026 roku? Jakie dokumenty są potrzebne do ZUS? Jest instrukcja wypełnienia wniosku ERWD.

Dla kogo renta wdowia? Ankieta ZUS

ZUS stworzył specjalną ankietę dla osób, które są zainteresowane rentą wdowią. Odpowiedź na pytanie "Dla kogo jest renta wdowia?" można więc znaleźć na stronie: https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/ankieta-renta-wdowia 

Czy należy mi się renta wdowia 2025? Ankieta ZUS

ZUS

Przede wszystkim trzeba być uprawnionym do renty rodzinnej oraz innych świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS, KRUS, WBE, ZER MSWiA, BESW lub zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie liczą się jedynie świadczenia wypłacane w państwach członkowskich UE, EFTA i Wielkiej Brytanii. 

Oto wszystkie warunki renty wdowiej:

  1. Posiadanie prawa do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku i prawo do własnego świadczenia emerytalno-rentowego lub większej liczby własnych świadczeń emerytalno-rentowych.
  2. Bycie w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).
  3. Współmałżonek zmarł nie wcześniej niż 5 lat przed dniem, w którym osiągnęło się powszechny wiek emerytalny.
  4. Pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka.
  5. Nie pozostawanie w nowym związku małżeńskim.
  6. Suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury (aktualnie trzykrotność wynosi 5 342,88 zł).

Renta wdowia 2026 - jakie dokumenty?

Wystarczy, że osoby uprawnione (wdowa lub wdowiec) do co najmniej dwóch świadczeń (w tym renty rodzinnej) złożą Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD). Na stronie ZUS czytamy, że wzór wniosku ERWD jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także stacjonarnie w każdej placówce. Należy jednak upewnić się czy ma się ustalone prawo do renty rodzinnej. Jeśli okaże się, że nie, w pierwszej kolejności składa się wniosek o rentę rodzinną (ERR). Do złożenia wniosku będą potrzebne także - dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport), odpis aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu małżonka, decyzja o przyznaniu świadczenia (emerytury, renty) osobie zainteresowanej i zmarłemu małżonkowi.

Źródło: INFOR
Kadry
ZUS informuje o rentach z tytułu niezdolności do pracy. Raport pokazuje wyraźny trend
23 mar 2026

W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy. Z danych ZUS wynika, że liczba świadczeń wyraźnie rośnie wraz z wiekiem osób ubezpieczonych, a niemal dwie trzecie nowych rencistów stanowią mężczyźni. Najwięcej decyzji dotyczyło osób po 50 roku życia.
Dodatek stażowy: Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
23 mar 2026

Wyższy dodatek stażowy powinien być wypłacany z uwzględnieniem daty 1 stycznia 2026 roku jako momentu uzyskania uprawnienia. Wyrównania za wcześniejsze lata udokumentowanego stażu pracodawca nie musi wypłacać.
Rewolucja w sporach z ZUS: sądy będą odsyłać nierzetelnie przygotowane sprawy z powrotem do urzędników
20 mar 2026

Czy po zmianie prawa łatwiej będzie wygrać z ZUS? Wszystko wskazuje na to, że tak. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (oznaczenie: UDER104), który gruntownie przebudowuje zasady rozstrzygania sporów ubezpieczeniowych. Propozycja znacząco rozszerza możliwości sądów w zakresie uchylania wadliwych decyzji ZUS i zwracania spraw do ponownego rozpatrzenia – szczególnie gdy organ dopuścił się poważnych błędów proceduralnych lub zaniechał zebrania niezbędnych dowodów. Czy ZUS będzie bardziej rozważny w przyznawaniu świadczeń czy też ich odbieraniu? Oby tak. Bo nie chodzi o to, aby dla zasady i dla większych wpływów do budżetu państwa utrudniać obywatelowi życie.
Polska się starzeje - dane są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie seniorem
20 mar 2026

Z danych Unii Metropolii Polskich wynika, że do 2050 roku liczba seniorów w Polsce wzrośnie niemal o 2,5 miliona. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku emerytalnym - jak podaje „GW".

Przysługuje im od roku, a wielu wciąż nie wie. Tysiące rodziców już skorzystało
20 mar 2026

Niemal dokładnie rok temu w życie weszło nowe uprawnienie skierowane do rodziców, którzy po narodzinach muszą zmierzyć się z dłuższą hospitalizacją dziecka. Z danych ZUS wynika, że skorzystało z niego już ponad pięć tysięcy osób - ale spora grupa uprawnionych wciąż nie wie, że to świadczenie dotyczy właśnie ich.
Dodatkowy zasiłek macierzyński dla rodziców wcześniaków. ZUS wypłacił już tysiące świadczeń
20 mar 2026

Do końca ubiegłego roku 3,9 tys. rodziców wcześniaków pobrało zasiłek za czas uzupełniającego urlopu macierzyńskiego - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia do lutego 2026 roku świadczenie to otrzymywało 1,7 tys. osób.
PFRON na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców?
20 mar 2026

Czy wreszcie głosy osób korzystających z PFRON będą wysłuchane? Wydaje się, że tak, bo PFRON jest na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców? Spore, bo digitalizacja instytucji publicznych przestaje być możliwością a staje się obligatoryjnością. Na wzór m. in. ZUSu różne organy administracji sukcesywnie unowocześniają swoją infrastrukturę IT, dążąc do większej efektywności, wyższego poziomu bezpieczeństwa i lepszego dopasowania usług do oczekiwań obywateli. Tą samą ścieżką podąża Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując pewnego rodzaju kompleksowy program przeobrażeń cyfrowych.
Na L4 pojedziesz na wakacje i nie stracisz automatycznie zasiłku: zmiany w przepisach, które wywrócą dotychczasowe zasady kontroli ZUS do góry nogami
20 mar 2026

Już 13 kwietnia 2026 r. wejdą w życie przepisy, które zmieniają zasady utraty prawa do zasiłku chorobowego. Wtedy „wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego celem" zostanie zastąpione „aktywnością niezgodną z celem zwolnienia" - a w ustawie pojawi się też definicja. Czy to oznacza, że ZUS nie odbierze już zasiłku za wakacje na L4? Odpowiedź nie jest tak banalna, jak sugerują niektórzy.

Pytania i odpowiedzi: resort pracy wyjaśnia jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracowników
20 mar 2026

1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy wprowadzające nowe zasady naliczania stażu pracy. Pracownicy i pracodawcy nadal mają problemy z ich praktycznym zastosowaniem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracownicze takie jak: nagroda jubileuszowa, wymiar urlopu wypoczynkowego, odprawa emerytalna, okres wypowiedzenia.
BHP: dlaczego ważne jest, aby utrzymywać odzież ognioodporną w czystości? Jak prać odzież trudnopalną?
19 mar 2026

BHP: regularne pranie odzieży ochronnej wydaje się oczywistą koniecznością – choćby po to, by nie narażać współpracowników na charakterystyczny zapach już zużytej odzieży trudnopalnej. To rzeczywiście istotny argument, jednak w przypadku ubrań ochronnych istnieje także kilka innych czynników, o których warto pamiętać, aby zachować pełnię ich właściwości i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że odzież trudnopalna musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11612. W normie tej określono wymagania dla odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem.
