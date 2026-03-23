ZUS: jakie dokumenty są potrzebne do renty wdowiej?

Renta wdowia to nie nowe świadczenie, a możliwość połączenia renty rodzinnej z innym własnym świadczeniem takim jak emerytura czy renta. Kto może wnioskować o rentę wdowią w 2026 roku? Jakie dokumenty są potrzebne do ZUS? Jest instrukcja wypełnienia wniosku ERWD.

Dla kogo renta wdowia? Ankieta ZUS

ZUS stworzył specjalną ankietę dla osób, które są zainteresowane rentą wdowią. Odpowiedź na pytanie "Dla kogo jest renta wdowia?" można więc znaleźć na stronie: https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/ankieta-renta-wdowia

Przede wszystkim trzeba być uprawnionym do renty rodzinnej oraz innych świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS, KRUS, WBE, ZER MSWiA, BESW lub zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie liczą się jedynie świadczenia wypłacane w państwach członkowskich UE, EFTA i Wielkiej Brytanii.

Oto wszystkie warunki renty wdowiej:

Posiadanie prawa do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku i prawo do własnego świadczenia emerytalno-rentowego lub większej liczby własnych świadczeń emerytalno-rentowych. Bycie w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Współmałżonek zmarł nie wcześniej niż 5 lat przed dniem, w którym osiągnęło się powszechny wiek emerytalny. Pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka. Nie pozostawanie w nowym związku małżeńskim. Suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury (aktualnie trzykrotność wynosi 5 342,88 zł).

Renta wdowia 2026 - jakie dokumenty?

Wystarczy, że osoby uprawnione (wdowa lub wdowiec) do co najmniej dwóch świadczeń (w tym renty rodzinnej) złożą Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD). Na stronie ZUS czytamy, że wzór wniosku ERWD jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także stacjonarnie w każdej placówce. Należy jednak upewnić się czy ma się ustalone prawo do renty rodzinnej. Jeśli okaże się, że nie, w pierwszej kolejności składa się wniosek o rentę rodzinną (ERR). Do złożenia wniosku będą potrzebne także - dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport), odpis aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu małżonka, decyzja o przyznaniu świadczenia (emerytury, renty) osobie zainteresowanej i zmarłemu małżonkowi.