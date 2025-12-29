REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » ZUS, KRUS i GUS ogłaszają: w styczniu i w lutym 2026 r. limity dla seniorów. Te kwoty mają wpływ na emeryturę i rentę

ZUS, KRUS i GUS ogłaszają: w styczniu i w lutym 2026 r. limity dla seniorów. Te kwoty mają wpływ na emeryturę i rentę

29 grudnia 2025, 10:02
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZUS, KRUS
ZUS, KRUS i GUS ogłaszają: w styczniu i w lutym 2026 r. limity dla seniorów. Te kwoty mają wpływ na emeryturę i rentę
vivooo, Kamil Zajaczkowski
Shutterstock

Od 1 grudnia 2025 r. obowiązują nowe kwoty i limity, chodzi m.in. o rentę rodzinną i rentę z tytułu niezdolności do pracy (ale nie tylko). Kwoty będą obowiązywały również w 2026 r. (ale nie całym). Informacje się oficjalne i ogłoszone przez ZUS, KRUS w oparciu o najnowszy komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 7 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2025 r. W Nowym Roku wielu emerytów i rencistów może się zdziwić, warto więc wiedzieć czego się spodziewać, aby uniknąć zbędnych nerwów co do wysokości świadczenia.

ZUS, KRUS i GUS ogłaszają: w styczniu i w lutym 2026 r. limity dla seniorów. Te kwoty mają wpływ na emeryturę i rentę

Od 1 grudnia 2025 r. weszły w życie zaktualizowane kwoty przychodu, które mają wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczeń emerytalnych i rentowych. Zmiany te wynikają z ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2025 r., które wyniosło 8 771,70 zł.

Wszystko wynika z takich dokumentów:

  • Komunikat Prezesa GUS z 7 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2025 r. (M.P. z 12 listopada 2025 r., poz. 1148),
  • Komunikat Prezesa ZUS z 18 listopada 2025 r. dotyczący kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 21 listopada 2025 r., poz. 1196).

Jakie są nowe limity przychodu? ZUS, KRUS i GUS ogłaszają: w styczniu i w lutym 2026 r. limity dla seniorów. Te kwoty mają wpływ na emeryturę i rentę

Na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ustalono dwa progi:

  • 70% przeciętnego wynagrodzenia 6 140,20 zł (przekroczenie tej kwoty powoduje zmniejszenie świadczenia),
  • 130% przeciętnego wynagrodzenia11 403,30 zł (przekroczenie tej kwoty skutkuje zawieszeniem świadczenia).

Kogo dotyczą zmiany?

W przypadku świadczeń wypłacanych przez KRUS ograniczenia obejmują wyłącznie:

  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinne.
Ważne

Jak czytamy w komunikacie KRUS: natomiast emerytury rolnicze są wyłączone z tych zasad – ich wysokość nie zależy od osiąganego przychodu, niezależnie od jego wartości.

ZUS, KRUS i GUS ogłaszają: w styczniu i w lutym 2026 r. limity dla seniorów. Te kwoty mają wpływ na emeryturę i rentę. Dlaczego wprowadzono zmiany?

Mechanizm zmniejszania lub zawieszania świadczeń ma na celu zachowanie równowagi między pobieraniem świadczeń a aktywnością zawodową. Osoby, które osiągają dodatkowe dochody, powinny mieć świadomość, że przekroczenie określonych limitów wpływa na wysokość wypłacanych świadczeń.

Co zrobić, jeśli przekroczysz limit?

  1. Sprawdź swój przychód – jeśli zbliżasz się do progu 70% lub 130%, warto rozważyć ograniczenie dodatkowych źródeł dochodu.
  2. Poinformuj KRUS lub ZUS – w przypadku przekroczenia limitu należy zgłosić ten fakt, aby uniknąć konieczności zwrotu nadpłaconych świadczeń.
  3. Monitoruj zmiany – limity są aktualizowane co kwartał, dlatego warto śledzić komunikaty GUS i ZUS.
Podstawa prawna

Komunikat Prezesa GUS z dnia 07 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2025 r. (M.P. z dnia 12 listopada 2025 r. poz. 1148).

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z dnia 21 listopada 2025 r. poz. 11960

Źródło: INFOR
