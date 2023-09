FUS i ZUS - jaka kondycja finansowa?

Kto i w jakich sytuacjach ma prawo do zasiłku opiekuńczego? Jak długo pobiera się zasiłek? Jak trzeba udokumentować prawo do tego zasiłku? Publikujemy aktualne wyjaśnienia ZUS w tym temacie zawarte w obszernym komentarzu do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.