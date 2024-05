Kiedy można odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego

Pracodawca w ściśle określonych sytuacjach ma prawo odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego.

Możliwość odwołania pracownika z urlopu

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jest to możliwe wówczas, gdy obecności pracownika w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Autopromocja

Odwołanie z urlopu jest możliwe, jeżeli zaszły równocześnie następujące przesłanki:

pracownik rozpoczął już urlop wypoczynkowy;

w momencie rozpoczynania urlopu nie istniały okoliczności wymagające obecności pracownika w zakładzie pracy w okresie urlopu;

w czasie urlopu wystąpiły okoliczności wymagające obecności pracownika w zakładzie pracy, a okoliczności tych nie przewidziano w chwili rozpoczynania urlopu.

Decyzja w sprawie odwołania pracownika z urlopu należy wyłącznie do pracodawcy. Oznacza to, że pracownik nie może polemizować z pracodawcą co do zasadności lub jej braku przy odwołaniu go z urlopu.

Sposób odwołania pracownika z urlopu

Należy podkreślić, że żaden przepis nie nakłada na pracownika obowiązku przekazywania pracodawcy danych umożliwiających odwołanie go z urlopu – w tym dokładnego adresu miejsca spędzania urlopu czy numeru telefonu, pod którym będzie dostępny w czasie urlopu. W przepisach nie jest też określona forma, w jakiej powinno być przeprowadzone odwołanie pracownika z urlopu.

Pracownika można odwołać z urlopu jedynie wtedy, gdy miał on możliwość zapoznania się z decyzją o odwołaniu wydaną przez pracodawcę. Odwołanie powinno być też dokonane z takim wyprzedzeniem, żeby pracownik mógł stawić się do pracy w wyznaczonym przez pracodawcę terminie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązek zastosowania się do decyzji pracodawcy

Jeżeli pracownik otrzymał decyzję pracodawcy o odwołaniu z urlopu, powinien traktować ją jako polecenie służbowe. Niezastosowanie się pracownika do odwołania z urlopu stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych.

Niestawienie się pracownika do pracy stanowi nieusprawiedliwioną nieobecność i może zostać zakwalifikowane nawet jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. W konsekwencji może też stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika

Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu wypoczynkowego.

Obowiązek zwrotu kosztów obejmuje również zwrot kosztów wypoczynku rodziny pracownika, pod warunkiem, że po odwołaniu pracownika z urlopu rodzina nie może kontynuować wypoczynku samodzielnie.

Jeżeli pracodawca po powrocie nie pokryje tych wydatków, pracownik ma prawo odwołania się do sądu pracy.

Obowiązek pracodawcy nie obejmuje zwrotu korzyści utraconych przez pracownika, jedynie zwrot poniesionych oraz udokumentowanych kosztów.

Wzór wniosku o zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu wypoczynkowego

Warszawa, 5 lipca 2024 r. Jan Świerszcz Kierownik Spedycji w/m Do Stanisława Hajduka Hajduk Logistic s.c. 01-067 Warszawa ul. Kocie Łby 4 Wniosek o zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu wypoczynkowego W dniu 3 lipca 2024 r. zostałem odwołany z urlopu wypoczynkowego przez bezpośredniego przełożonego, tj. Pana Stanisława Hajduka. W tym czasie przebywałem ze swoimi dziećmi (w wieku 8 i 10 lat) w ośrodku wypoczynkowym w Międzyzdrojach. Z uwagi na to, że zapłaciłem za dwutygodniowy pobyt w ośrodku bez możliwości zwrotu zapłaty na wypadek skrócenia pobytu, proszę o zwrot poniesionych w związku z tym kosztów. Dotyczą one opłaty za niewykorzystane 10 dni pobytu w ośrodku i wynoszą łącznie 3500 zł. Poniesione koszty potwierdza rachunek, który załączam do niniejszego wniosku. Jan Świerszcz

Niewykorzystaną część urlopu wypoczynkowego pracownik może wykorzystać w późniejszym terminie, uzgodnionym z pracodawcą.

Podstawa prawna: