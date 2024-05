Zwolnienie od pracy na dwa sposoby. Wymiar zwolnienia, wynagrodzenie, wzór wniosku

Przykład

Pracownica wykonuje pracę w godzinach od 7.00 do 15.00. Wystąpiła do pracodawcy z wnioskiem o udzieleniu jej 3 godzin zwolnienia od pracy. Pracownica może wykorzystać te godziny np. od 7.00 do 10.00, albo np. od 11.00 do 14.00 lub np. od 12.00 do 15.00.