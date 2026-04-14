Przed emeryturą można otrzymać od pracodawcy wypowiedzenie zmieniające. Co to oznacza?

Przed emeryturą można otrzymać od pracodawcy wypowiedzenie zmieniające. Co to oznacza?

14 kwietnia 2026, 10:43
Emilia Panufnik
Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę, gdy jest w wieku przedemerytalnym, nie chroni zawsze. Przed przejściem na emeryturę pracodawca może wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające. Jeśli osoba zatrudniona nie zaakceptuje nowych warunków pracy, dochodzi wówczas do rozwiązania stosunku pracy.

Ochrona pracownika przed emeryturą

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy nie można wypowiedzieć umowy o pracę pracownicy lub pracownikowi, kiedy do emerytury zostało im nie więcej niż 4 lata. Dla osób urodzonych po 1948 r. emerytura przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W związku z powyższym ochrona przedemerytalna w przypadku kobiet zaczyna obowiązywać od 56 roku życia, a w przypadku mężczyzn od 61 roku życia. Wiadomo, że nie można w tym okresie wypowiedzieć umowy o pracę, a co z wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy lub płacy? Czy przepisy kodeksowe dopuszczają taką możliwość?

Wypowiedzenie zmieniające przed przejściem pracownika na emeryturę

Wypowiedzenie zmieniające to szczególnego rodzaju wypowiedzenie uregulowane w art. 42 KP:

Art. 42.[Wypowiedzenie zmieniające] § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Do wypowiedzenia warunków pracy lub płacy dochodzi wówczas, gdy pracodawca przedstawi pracownikowi nowe warunki na piśmie. W tym dokumencie pracodawca powinien poinformować pracownika, że brak odmowy do połowy wskazanego okresu wypowiedzenia będzie oznaczał zgodę na nowe warunki pracy lub płacy. Jeśli pracodawca nie zawrze takiego pouczenia w piśmie, pracownik będzie mógł złożyć oświadczenie o odmowie aż do końca okresu wypowiedzenia. W razie odmowy przyjęcia nowych warunków dochodzi do rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.

Generalnie przepisy kodeksowe zakazują dokonania nawet takiego wypowiedzenia w stosunku do osób w wieku ochronnym przed emeryturą. Nie można dowolnie zmieniać warunków zatrudnienia, np. obniżyć wynagrodzenia czy zmienić wymiar czasu pracy. Ustawodawca przewidział jednak art. 43 Kodeksu pracy, w którym zezwala się na złożenie wypowiedzenia zmieniającego w określonych przypadkach:

  • jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy;
  • jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Pracodawca może przedstawić pracownikowi w okresie ochronnym wypowiedzenie zmieniające tylko, gdy jest to konieczne z trzech powodów:

  1. zmieniono zasady wynagradzania wszystkim pracownikom lub pracownikom należącym do tej samej grupy co pracownik w wieku przedemerytalnym,
  2. pracownik utracił zdolność do wykonywanej pracy, co potwierdza orzeczenie lekarskie,
  3. pracownik utracił uprawnienia, które są konieczne do wykonywania pracy.
Powierzenie pracownikowi innej pracy do 3 miesięcy a wypowiedzenie zmieniające

W okresie ochronnym można powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy bez konieczności przedstawiania wypowiedzenia zmieniającego. Taka zmiana rodzaju wykonywanej pracy nie może obejmować okresu dłuższego niż 3 miesiące w roku kalendarzowym. Powinna odpowiadać kwalifikacjom pracownika i nie może obniżać jego wynagrodzenia. Jeśli osoba zatrudniona miałaby dłużej wykonywać inną pracę albo pracować za niższe wynagrodzenie, pracodawca musi przedstawić mu wcześniej wypowiedzenie zmieniające.

Art. 42 § 4 KP: Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Ponad milion obcokrajowców w polskich firmach. Sprawdź, gdzie pracują najczęściej
14 kwi 2026

W ostatnim dniu października 2025 r. pracę w Polsce wykonywało 1 mln 139 tys. 400 cudzoziemców, tj. o 7,1 proc. więcej niż w tym samym miesiącu w 2024 r. – podał we wtorek GUS.
ZUS uruchomił nową aplikację mobilną. Zapewnia szybki dostęp do informacji i usług
14 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe. Mobilna aplikacja mZUS dla Płatnika umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.
ZUS przesuwa wypłaty emerytur i rent: pieniądze jeszcze przed majówką. Nowe terminy kwietniowe i majowe
14 kwi 2026

ZUS przesuwa wypłaty emerytur i rent w kwietniu i maju 2026 r. Pieniądze zostaną wypłacone jeszcze przed majówką. Sprawdź, kogo dotyczą nowe terminy kwietniowe i majowe.
Nowe przepisy o stażu pracy. ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenia online
14 kwi 2026

ZUS wydał już ponad milion zaświadczeń potwierdzających tzw. „stażowe”. Nadal jednak składane są nieprawidłowo sporządzone wnioski o wydanie zaświadczenia, co skutkuje wydaniem decyzji odmownej – było ich ponad 100 tys. Z tego powodu warto skorzystać z zaproszenia na bezpłatne szkolenia online o „stażowym”.

Dlaczego ponad połowa pracowników nie chce awansu?
14 kwi 2026

Dlaczego ponad połowa pracowników nie chce awansu? Coraz częściej spotykamy zjawisko job hugging - niskie zaangażowanie przy braku odejść z pracy. Pokolenie kanapki ma trudno, ponieważ łączy pracę z obowiązkami opiekuńczymi nad dziećmi i rodzicami. Kluczem jest dostrzeżenie tego przez pracodawcę i zaoferowanie odpowiedniego wsparcia.
Czterodniowego tygodnia pracy nie będzie. Choć chcą go wszyscy, pojawiła się niespodziewana przeszkoda – jaka
14 kwi 2026

Jako główny argument przeciwnicy wprowadzenia w Polsce czterodniowego tygodnia pracy wskazują, że nie da się skrócić o cały jeden dzień tygodnia pracy nie dezorganizując przy tym totalnie i gospodarki, i życia społecznego. Tymczasem główna bariera we wprowadzeniu wszystkich trzydniowych weekendów w pracy jest gdzież zupełnie indziej. I jest to zaskoczenie.
Do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku
14 kwi 2026

Niektórym pracownikom przysługuje maksymalnie do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku w 2026 roku.
Maj 2026 - dni wolne i godziny pracy
13 kwi 2026

Maj 2026 – dni wolne i godziny pracy czyli jaka jest norma godzin pracy w miesiącu. Kalendarz maja w 2026 roku zawiera 2 święta ustawowo wolne od pracy. Jedno z nich wypada w niedzielę. Czy to oznacza dodatkowy dzień wolny w tym miesiącu?

Średnio 6,4 tys. zł miesięcznie otrzymują absolwenci studiów. Jakie warunki muszą spełniać, żeby tyle zarabiać?
13 kwi 2026

Nawet 6,4 tys. zł miesięcznie może wynosić pensja absolwenta. Czy wszyscy niedawni studenci mają tak świetlane perspektywy? Wysokość ich wynagrodzenia zależy od kilku czynników. Jakich?
Benefity 2026: jak dziś wynagradzać pracowników? Jedna z największych zmian od lat
13 kwi 2026

Benefity 2026: jak dziś wynagradzać pracowników? W tym roku czeka nas jedna z największych zmian od lat. Co jest kluczowe w dopasowaniu dodatków pozapłacowych dla zatrudnionych będących w różnym wieku? Sprawdźmy informacje z rynku pracy.
