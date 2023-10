"Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Konkurs rozstrzygnięty

Pracodawca Przyjazny Pracownikom - rozstrzygnięto konkurs, a Prezydent Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim wręczył przedstawicielom siedemnastu przedsiębiorstw statuetki i certyfikaty laureatów XV edycji. Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” ma na celu promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Co ważne kandydatów do nagrody zgłaszają pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym „Solidarność”.

Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Nadawanie certyfikatu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” miało swoje początki już w 2008 r. Pomysłodawcą był NSZZ „Solidarność” jak i ówczesny Prezydent RP. Pierwszą edycję konkursu patronatem honorowym objął właśnie śp. Pan Prezydent prof. Lech Kaczyński, który był związany z gałęzią prawa jaką jest prawo pacy i zabezpieczenia społecznego.

Kto wygrał w konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”?

Prezydent Andrzej Duda wręczył przedstawicielom siedemnastu przedsiębiorstw statuetki i certyfikaty laureatów XV edycji Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

Laureaci edycji w 2023 r. to:

Rolno–Spożywczy Rynek Hurtowy SA Radom

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska–Oleśnica

Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA Poznań

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. Krosno

Enea Ciepło Sp. z o.o. Białystok

Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Arctic Paper Kostrzyn S.A. Kostrzyn nad Odrą

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” S.A. Warszawa

CIECH Soda Polska SA Inowrocław

Prezydent Andrzej Duda o konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Jak podkreśla Prezydent Andrzej Duda: Konkurs przyczynia się do „cywilizowania rynku pracy”. Nie mam żadnych wątpliwości, że Polska staje się państwem coraz bardziej nowoczesnym, coraz bardziej zbliża się do tego idealnego modelu, jakim jest model społecznej gospodarki rynkowej –Ta nagroda jest tak ważna, ponieważ to sami pracownicy wskazują swoich pracodawców, jako tych, którzy zasługują na nagrodę za stworzenie takich warunków zatrudnienia i takich warunków pracy, które predestynują ich do tego, by mogli zostać nazwani pracodawcami przyjaznymi pracownikom.

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda o konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Jak wskazał przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda działacze związkowi codziennie są informowani o łamaniu praw pracowniczych, o nieprzestrzeganiu kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych. "To jest codzienność, z którą my jako związkowcy mamy do czynienia" - powiedział.

Jak podaje PAP: Piotr Duda podkreślił, że dlatego ważne jest, by każda inicjatywa poprawy relacji pracodawca-pracownik była wdrożona w życie. "Takim pomysłem był konkurs +Pracodawca Przyjazny Pracownikom+, żeby nie na siłę, nie poprzez protesty, nie poprzez strajki, promować pracodawców, którzy - wydawałoby się - nie robią nic nadzwyczajnego: przestrzegają czasu pracy, przestrzegają ustawy o związkach zawodowych, którzy w zakładzie pracy wychodzą ponad przeciętność, bo zawierają ponadzakładowe czy zakładowe układy zbiorowe pracy" - stwierdził.

Podmiotowe a nie przedmiotowe ujęcie pracy - praca to nie towar a wynagrodzenie nie jest ceną za ten towar

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda przypomniał ważne słowa patrona "Solidarności" bł. ks. Jerzego Popiełuszki: "Bez względu na to, jaki zawód wykonujesz, jesteś człowiekiem, a nie narzędziem". "Dlatego tak dziękuję dzisiejszym laureatom za to, że pracownik w waszej firmie nie jest narzędziem, że jest podmiotem, który wykonuje zadania, ale traktowany jest jak człowiek" - podkreślił Piotr Duda.

Ważne PRACA TO NIE TOWAR Międzynarodowa Organizacja Pracy na swojej 26. sesji w Filadelfii 10 maja 1944 r. w tzw. Deklaracji filadelfijskiej potwierdziła, że jednym z jej głównych celów jest urzeczywistnienie zasady, że praca nie jest towarem (zdolność człowieka do pracy) i nie powinna być traktowana jako towar, a wynagrodzenie za wykonaną pracę nie jest ceną za ten towar.

Ta podmiotowa koncepcja pracy z pewnością jest urzeczywistniania przez laureatów konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.