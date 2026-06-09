Nowe przepisy BHP: pracownik będzie mógł wstrzymać się od wykonywania pracy w wysokich temperaturach

Będą zmiany w przepisach BHP. Dotyczą pracy w wysokich temperaturach. Pracownik będzie mógł wstrzymać się od wykonywania pracy w wysokich temperaturach. Wprowadza się temperatury progowe, po przekroczeniu których pracodawca ma obowiązek wprowadzenia działań ograniczających obciążenie cieplne, np. krótszy czas pracy, przerwy w pracy czy praca zdalna. Przy najwyższych temperaturach praca zostanie czasowo wstrzymana. Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Wysokie temperatury w pracy - nowe przepisy od 2027 r.

Wraz z postępującymi zmianami klimatycznymi, rosnącymi temperaturami i coraz częstszymi falami upałów, rośnie znaczenie regulacji chroniących zdrowie pracowników. Obecnie obowiązujące przepisy BHP nie określają górnej granicy temperatury w miejscu pracy – to luka, którą ma wypełnić projekt nowelizacji rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zapowiedziane we wtorek [red. 1 lipca 2025 r.] zmiany mogą wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku.

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Zmiany w BHP - czasowe wstrzymanie pracy przy wysokich temperaturach

Projekt przewiduje wprowadzenie maksymalnych progów temperatury, powyżej których określone rodzaje prac będą czasowo wstrzymywane: 35°C dla prac w pomieszczeniach oraz 32°C dla prac ciężkich wykonywanych na otwartej przestrzeni. Zaprzestanie pracy będzie możliwe wyłącznie w czasie rzeczywistego przekroczenia tych wartości, a nie w oparciu o prognozy pogody.

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Nowe przepisy BHP - temperatury progowe 28 i 25 stopni

Dodatkowo, po osiągnięciu temperatur progowych (28°C dla prac lekkich i biurowych, 25°C dla prac ciężkich w pomieszczeniach oraz 25°C dla wszystkich prac na zewnątrz), pracodawcy będą zobowiązani do podjęcia działań ograniczających obciążenie cieplne. Mogą to być rozwiązania techniczne (np. wentylacja, osłony termiczne) lub organizacyjne (np. zmiana godzin pracy, przerwy, home office), ustalane po konsultacjach z pracownikami.

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Jak podkreśla resort, nowe przepisy mają być nie tylko realnym wsparciem dla pracowników, ale też możliwe do wdrożenia w praktyce – dlatego podlegają szerokim konsultacjom z partnerami społecznymi.

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Autor: Leszek Zalewski, Dyrektor ds. Innowacji Sodexo Polska