Delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – praktyczny przewodnik

W każdym przedsiębiorstwie delegacje służbowe – zarówno krajowe, jak i zagraniczne – są nieodłącznym elementem działalności biznesowej. Właściwe zarządzanie tym obszarem to nie tylko kwestia organizacyjna, ale też podatkowa i księgowa. Poniżej przedstawiam kluczowe informacje, które powinien znać każdy przedsiębiorca kierujący pracownika w podróż służbową.

Co to jest delegacja i komu przysługuje?

Delegacja służbowa to czasowa zmiana miejsca świadczenia pracy, polecona przez pracodawcę oraz związana bezpośrednio z działalnością firmy. Delegacja może być krajowa lub zagraniczna i przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Może też dotyczyć osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, jeśli umowa wyraźnie to przewiduje. Ważne jest jednak, aby cel delegacji był związany z działalnością gospodarczą i został właściwie udokumentowany.

Jakie świadczenia przysługują w delegacji?

W czasie delegacji pracownikowi przysługują określone świadczenia. Najważniejsze z nich to:

dieta – rekompensuje zwiększone koszty wyżywienia,

zwrot kosztów przejazdu – na podstawie biletu lub zgodnie z przyjętym ryczałte,

zwrot kosztów noclegu – na podstawie faktury lub ryczałtu,

ryczałt za dojazdy lokalne – np. dojazd z hotelu na miejsce spotkania.

Dokumentowanie i rozliczanie delegacji

Pracownik po zakończeniu delegacji zobowiązany jest przedłożyć rozliczenie podróży służbowej. Najczęściej stosowanym dokumentem jest druk rozliczenia delegacji. Do rozliczenia należy dołączyć:

faktury i rachunki za noclegi,

bilety komunikacyjne lub lotnicze,

paragony za inne wydatki (np. parkingi, autostrady),

ewentualnie oświadczenia o wydatkach nieudokumentowanych.

W przypadku kontroli podatkowej niewłaściwe rozliczenie delegacji może skutkować zakwestionowaniem kosztów uzyskania przychodu lub nałożeniem kar przez organ.

Delegacja krajowa vs zagraniczna – różnice księgowe

Delegacje krajowe i zagraniczne różnią się nie tylko walutą i stawkami diet, ale także:

koniecznością przeliczania kosztów według kursu NBP,

innym limitem ryczałtu noclegowego,

zasadami opodatkowania (niektóre zagraniczne diety mogą podlegać częściowemu opodatkowaniu).

Aktualne stawki i limity

Uwaga: obowiązujące obecnie (do wejścia zmian) minimalne stawki dla podróży krajowych i zagranicznych są ustalane w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. W 2026 r. trwają prace nad ich podwyższeniem (projekt zwiększa m.in. dietę krajową do 60 zł) – warto uwzględnić je w praktyce kadrowej w zależności od daty delegacji.

Delegacja krajowa – minimalne stawki

Minimalna dieta krajowa: 45 zł za dobę

do 8 godzin – brak diety,

8–12 godzin – 50% diety,

ponad 12 godzin – pełna dieta.

Ryczałty:

zwrot noclegu – maksymalnie do wysokości udokumentowanego kosztu,

ryczałt za nocleg bez rachunku – 150% diety (ok. 67,50 zł)

ryczałt na dojazdy lokalne – 20% diety (ok. 9 zł)

Projekt zmian zakłada m.in.:

• dietę krajową 60 zł,

• ryczałt na nocleg 90 zł (150% diety),

• ryczałt dojazdowy ok. 12 zł (20% diety).

W praktyce oznacza to, że dla delegacji rozpoczynających się po wejściu w życie nowego rozporządzenia będą obowiązywać wyższe stawki.

Delegacje zagraniczne – przykładowe stawki

Limity diet i noclegów różnią się w zależności od kraju docelowego. Obowiązujące na 2026 r. (wg rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej):

Państwo Waluta Dieta Limit noclegowy Austria EUR 57 150 Belgia EUR 55 200 Czechy EUR 41 120 Francja EUR 55 200 Niemcy EUR 49 170 USA USD 59 200-300

Warto sprawdzać aktualne tabele dla konkretnych krajów w rozporządzeniu – różnią się znacznie między państwami i są aktualizowane co roku.

Kurs przeliczenia kosztów zagranicznych: średni kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego rozpoczęcie delegacji.

Podsumowanie

Delegacje służbowe to obszar, w którym prawo pracy, podatki i rachunkowość łączą się w praktyce, dlatego ważne jest:

dokładne dokumentowanie wydatków,

znajomość aktualnych stawek i ich zmian planowanych w 2026 r.,

właściwe rozliczanie kosztów, aby uniknąć ryzyka podatkowego.

Autor: Olha Onyshchak, Młodszy Księgowy, Aider Polska (MDDP Outsourcing), Warszawa