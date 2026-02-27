REKLAMA

Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Czas pracy » Delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – praktyczny przewodnik

Delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – praktyczny przewodnik

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 lutego 2026, 13:01
MDDP Outsourcing
MDDP Outsourcing
Jedna z największych firm w kraju świadczących usługi outsourcingu księgowości, kadr i płac.
Delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – praktyczny przewodnik
Delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – praktyczny przewodnik
Shutterstock

W każdym przedsiębiorstwie delegacje służbowe – zarówno krajowe, jak i zagraniczne – są nieodłącznym elementem działalności biznesowej. Właściwe zarządzanie tym obszarem to nie tylko kwestia organizacyjna, ale też podatkowa i księgowa. Poniżej przedstawiam kluczowe informacje, które powinien znać każdy przedsiębiorca kierujący pracownika w podróż służbową.

Co to jest delegacja i komu przysługuje?

Delegacja służbowa to czasowa zmiana miejsca świadczenia pracy, polecona przez pracodawcę oraz związana bezpośrednio z działalnością firmy. Delegacja może być krajowa lub zagraniczna i przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Może też dotyczyć osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, jeśli umowa wyraźnie to przewiduje. Ważne jest jednak, aby cel delegacji był związany z działalnością gospodarczą i został właściwie udokumentowany.

Jakie świadczenia przysługują w delegacji?

W czasie delegacji pracownikowi przysługują określone świadczenia. Najważniejsze z nich to:

  • dieta – rekompensuje zwiększone koszty wyżywienia,
  • zwrot kosztów przejazdu – na podstawie biletu lub zgodnie z przyjętym ryczałte,
  • zwrot kosztów noclegu – na podstawie faktury lub ryczałtu,
  • ryczałt za dojazdy lokalne – np. dojazd z hotelu na miejsce spotkania.

Dokumentowanie i rozliczanie delegacji

Pracownik po zakończeniu delegacji zobowiązany jest przedłożyć rozliczenie podróży służbowej. Najczęściej stosowanym dokumentem jest druk rozliczenia delegacji. Do rozliczenia należy dołączyć:

  • faktury i rachunki za noclegi,
  • bilety komunikacyjne lub lotnicze,
  • paragony za inne wydatki (np. parkingi, autostrady),
  • ewentualnie oświadczenia o wydatkach nieudokumentowanych.

W przypadku kontroli podatkowej niewłaściwe rozliczenie delegacji może skutkować zakwestionowaniem kosztów uzyskania przychodu lub nałożeniem kar przez organ.

Delegacja krajowa vs zagraniczna – różnice księgowe

Delegacje krajowe i zagraniczne różnią się nie tylko walutą i stawkami diet, ale także:

  • koniecznością przeliczania kosztów według kursu NBP,
  • innym limitem ryczałtu noclegowego,
  • zasadami opodatkowania (niektóre zagraniczne diety mogą podlegać częściowemu opodatkowaniu).

Aktualne stawki i limity

Uwaga: obowiązujące obecnie (do wejścia zmian) minimalne stawki dla podróży krajowych i zagranicznych są ustalane w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. W 2026 r. trwają prace nad ich podwyższeniem (projekt zwiększa m.in. dietę krajową do 60 zł) – warto uwzględnić je w praktyce kadrowej w zależności od daty delegacji.

Delegacja krajowa – minimalne stawki

Minimalna dieta krajowa: 45 zł za dobę

  • do 8 godzin – brak diety,
  • 8–12 godzin – 50% diety,
  • ponad 12 godzin – pełna dieta.

Ryczałty:

  • zwrot noclegu – maksymalnie do wysokości udokumentowanego kosztu,
  • ryczałt za nocleg bez rachunku – 150% diety (ok. 67,50 zł)
  • ryczałt na dojazdy lokalne – 20% diety (ok. 9 zł)

Projekt zmian zakłada m.in.:

  • • dietę krajową 60 zł,
  • • ryczałt na nocleg 90 zł (150% diety),
  • • ryczałt dojazdowy ok. 12 zł (20% diety).

W praktyce oznacza to, że dla delegacji rozpoczynających się po wejściu w życie nowego rozporządzenia będą obowiązywać wyższe stawki.

Delegacje zagraniczne – przykładowe stawki

Limity diet i noclegów różnią się w zależności od kraju docelowego. Obowiązujące na 2026 r. (wg rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej):

Państwo

Waluta

Dieta

Limit noclegowy

Austria

EUR

57

150

Belgia

EUR

55

200

Czechy

EUR

41

120

Francja

EUR

55

200

Niemcy

EUR

49

170

USA

USD

59

200-300

Warto sprawdzać aktualne tabele dla konkretnych krajów w rozporządzeniu – różnią się znacznie między państwami i są aktualizowane co roku.

Kurs przeliczenia kosztów zagranicznych: średni kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego rozpoczęcie delegacji.

Podsumowanie

Delegacje służbowe to obszar, w którym prawo pracy, podatki i rachunkowość łączą się w praktyce, dlatego ważne jest:

  • dokładne dokumentowanie wydatków,
  • znajomość aktualnych stawek i ich zmian planowanych w 2026 r.,
  • właściwe rozliczanie kosztów, aby uniknąć ryzyka podatkowego.

Autor: Olha Onyshchak, Młodszy Księgowy, Aider Polska (MDDP Outsourcing), Warszawa

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: INFOR
Autopromocja

REKLAMA

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

