Delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – praktyczny przewodnik
W każdym przedsiębiorstwie delegacje służbowe – zarówno krajowe, jak i zagraniczne – są nieodłącznym elementem działalności biznesowej. Właściwe zarządzanie tym obszarem to nie tylko kwestia organizacyjna, ale też podatkowa i księgowa. Poniżej przedstawiam kluczowe informacje, które powinien znać każdy przedsiębiorca kierujący pracownika w podróż służbową.
Co to jest delegacja i komu przysługuje?
Delegacja służbowa to czasowa zmiana miejsca świadczenia pracy, polecona przez pracodawcę oraz związana bezpośrednio z działalnością firmy. Delegacja może być krajowa lub zagraniczna i przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Może też dotyczyć osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, jeśli umowa wyraźnie to przewiduje. Ważne jest jednak, aby cel delegacji był związany z działalnością gospodarczą i został właściwie udokumentowany.
Jakie świadczenia przysługują w delegacji?
W czasie delegacji pracownikowi przysługują określone świadczenia. Najważniejsze z nich to:
- dieta – rekompensuje zwiększone koszty wyżywienia,
- zwrot kosztów przejazdu – na podstawie biletu lub zgodnie z przyjętym ryczałte,
- zwrot kosztów noclegu – na podstawie faktury lub ryczałtu,
- ryczałt za dojazdy lokalne – np. dojazd z hotelu na miejsce spotkania.
Dokumentowanie i rozliczanie delegacji
Pracownik po zakończeniu delegacji zobowiązany jest przedłożyć rozliczenie podróży służbowej. Najczęściej stosowanym dokumentem jest druk rozliczenia delegacji. Do rozliczenia należy dołączyć:
- faktury i rachunki za noclegi,
- bilety komunikacyjne lub lotnicze,
- paragony za inne wydatki (np. parkingi, autostrady),
- ewentualnie oświadczenia o wydatkach nieudokumentowanych.
W przypadku kontroli podatkowej niewłaściwe rozliczenie delegacji może skutkować zakwestionowaniem kosztów uzyskania przychodu lub nałożeniem kar przez organ.
Delegacja krajowa vs zagraniczna – różnice księgowe
Delegacje krajowe i zagraniczne różnią się nie tylko walutą i stawkami diet, ale także:
- koniecznością przeliczania kosztów według kursu NBP,
- innym limitem ryczałtu noclegowego,
- zasadami opodatkowania (niektóre zagraniczne diety mogą podlegać częściowemu opodatkowaniu).
Aktualne stawki i limity
Uwaga: obowiązujące obecnie (do wejścia zmian) minimalne stawki dla podróży krajowych i zagranicznych są ustalane w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. W 2026 r. trwają prace nad ich podwyższeniem (projekt zwiększa m.in. dietę krajową do 60 zł) – warto uwzględnić je w praktyce kadrowej w zależności od daty delegacji.
Delegacja krajowa – minimalne stawki
Minimalna dieta krajowa: 45 zł za dobę
- do 8 godzin – brak diety,
- 8–12 godzin – 50% diety,
- ponad 12 godzin – pełna dieta.
Ryczałty:
- zwrot noclegu – maksymalnie do wysokości udokumentowanego kosztu,
- ryczałt za nocleg bez rachunku – 150% diety (ok. 67,50 zł)
- ryczałt na dojazdy lokalne – 20% diety (ok. 9 zł)
Projekt zmian zakłada m.in.:
- • dietę krajową 60 zł,
- • ryczałt na nocleg 90 zł (150% diety),
- • ryczałt dojazdowy ok. 12 zł (20% diety).
W praktyce oznacza to, że dla delegacji rozpoczynających się po wejściu w życie nowego rozporządzenia będą obowiązywać wyższe stawki.
Delegacje zagraniczne – przykładowe stawki
Limity diet i noclegów różnią się w zależności od kraju docelowego. Obowiązujące na 2026 r. (wg rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej):
Państwo
Waluta
Dieta
Limit noclegowy
Austria
EUR
57
150
Belgia
EUR
55
200
Czechy
EUR
41
120
Francja
EUR
55
200
Niemcy
EUR
49
170
USA
USD
59
200-300
Warto sprawdzać aktualne tabele dla konkretnych krajów w rozporządzeniu – różnią się znacznie między państwami i są aktualizowane co roku.
Kurs przeliczenia kosztów zagranicznych: średni kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego rozpoczęcie delegacji.
Podsumowanie
Delegacje służbowe to obszar, w którym prawo pracy, podatki i rachunkowość łączą się w praktyce, dlatego ważne jest:
- dokładne dokumentowanie wydatków,
- znajomość aktualnych stawek i ich zmian planowanych w 2026 r.,
- właściwe rozliczanie kosztów, aby uniknąć ryzyka podatkowego.
Autor: Olha Onyshchak, Młodszy Księgowy, Aider Polska (MDDP Outsourcing), Warszawa
