Godziny pracy w 2022 roku - ile godzin pracy ma etat? Ile dni wolnych od pracy wypada w każdym miesiącu? Jak obliczyć wymiar czasu pracy? Oto kalendarz dni roboczych i dni wolnych od pracy w 2022 r.

Godziny pracy 2022 – tabela

Czas pracy na pełnym etacie w 2022 r. dla każdego miesiąca przedstawia tabela:

Miesiąc Godziny pracy Dni wolne od pracy/Święta wypadające w innym dniu niż niedziela Styczeń 2022 r. 152 2 Luty 2022 r. 160 - Marzec 2022 r. 184 - Kwiecień 2022 r. 160 1 Maj 2022 r. 168 1 Czerwiec 2022 r. 168 1 Lipiec 2022 r. 168 - Sierpień 2022 r. 176 1 Wrzesień 2022 r. 176 - Październik 2022 r. 168 - Listopad 2022 r. 160 2 Grudzień 2022 r. 168 1 2022 r. 2008 9

Zgodnie z tabelą wymiar czasu pracy w 2022 r. jest najwyższy w marcu i wynosi 184 godziny pracy. Najmniej godzin pracy jest natomiast w styczniu - tylko 152 godziny pracy.

Etat - ile godzin pracy?

Ile jest godzin pracy w miesiącu? Jak to obliczyć? Otóż jeden dzień pracy osoby pracującej na pełnym etacie to 8 godzin pracy. Tydzień pracy (5 dni roboczych) daje więc 40 godzin pracy. Miesiąc pracy to natomiast 40 pomnożone przez liczbę pełnych tygodni czyli 4. Do otrzymanego wyniku dodaje się za każdy dodatkowy dzień roboczy w danym miesiącu 8 godzin. Następnie sumę liczby godzin w miesiącu pomniejsza się o święta występujące w innym dniu niż niedziela. Każde święto wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy pomniejsza wymiar czasu pracy w danym miesiącu o 8 godzin pracy.

Ile jest więc godzin pracy w każdym miesiącu 2022 r.?

Godziny pracy – styczeń 2022

W styczniu 2022 r. mamy pełne 4 tygodnie i 3 dodatkowe dni, z czego tylko jeden jest dniem roboczym. 40 x 4 + 8 = 168 godzin

Następnie odejmuje się po 8 godzin za każde święto wypadające w styczniu. Nowy Rok czyli 1 stycznia wypada w sobotę, Święto Trzej Króli 6 stycznia wypada w czwartek. Wymiar czasy pracy w styczniu należy więc obniżyć o 16 godzin pracy. 168 – 16 = 152 godziny pracy

WAŻNE! Za święto wypadające w sobotę należy wyznaczyć inny dzień wolny od pracy w tym samym okresie rozliczeniowym. Czytaj więcej: Dzień wolny za święto w sobotę 2022

W styczniu 2022 są 152 godziny pracy (19 dni roboczych - jeden oddany jako dodatkowe wolne za Święto 1 stycznia - i 12 dni wolnych od pracy).

* 30 stycznia 2022 r. to niedziela handlowa.

Godziny pracy – luty 2022

W lutym 2022 r. mamy 4 pełne tygodnie, co przy obliczeniu 40 x 4 daje wynik 160 godzin pracy. W lutym nie mamy żadnych świąt ustawowych.

W lutym 2022 r. jest 160 godzin pracy (20 dni roboczych i 8 dni wolnych od pracy).

Godziny pracy – marzec 2022

W marcu 2022 r. mamy 4 pełne tygodnie + 3 dodatkowe dni robocze. 40 x 4 + 8 x 3= 160 + 24 = 184 godziny pracy. W marcu nie ma świąt wolnych od pracy.

W marcu 2022 r. są 184 godziny pracy (23 dni robocze i 8 dni wolnych od pracy).

Godziny pracy – kwiecień 2022

W kwietniu 2022 r. mamy 4 pełne tygodnie + 2 dni, w tym dodatkowy 1 dzień roboczy, co daje obliczenie 40 x 4 + 8 = 160 + 8 = 168 godzin pracy. W kwietniu wypadają święta wielkanocne – 17 kwietnia czyli niedziela to I dzień Wielkiej Nocy, a więc nie odlicza się za tę niedzielę godzin pracy, a 18 kwietnia wypada II dzień Wielkiej Nocy i jest to poniedziałek. Za poniedziałek należy odliczyć 8 godzin pracy. 168 – 8 = 160 godzin pracy

W kwietniu 2022 jest 160 godzin pracy (20 dni roboczych i 10 dni wolnych od pracy).

* 10 i 24 kwietnia 2022 r. to niedziele handlowe.

Godziny pracy – maj 2022

W maju mamy 4 pełne tygodnie + 3 dni – w tym 2 dni robocze. 40 x 4 + 16 = 176 godzin pracy

Dodatkowo w maju mamy 2 święta. Jeden z nich wypada w dniu innym niż niedziela – 1 maja to niedziela, a 3 maja to wtorek. Obniżamy więc wymiar czasu pracy o 8 godzin.

W maju 2022 r. jest 168 godzin pracy (21 dni roboczych i 10 dni wolnych od pracy).

Godziny pracy – czerwiec 2022

W czerwcu 2022 r. mamy 4 pełne tygodnie i 2 dodatkowe dni robocze czyli 40 x 4 + 8 x 2= 176 godzin pracy. Boże Ciało wypadające zawsze w czwartek – w 2022 r. to 16 czerwca – obniża czas pracy w tym miesiącu o 8 godzin. Dodatkowo w 2022 r. w czerwcu wypadają Zielone Świątki, ale święto to wypada zawsze w niedzielę, a więc nie obniża wymiaru czasu pracy.

W czerwcu 2022 r. jest 168 godzin pracy (21 dni roboczych i 9 dni wolnych od pracy).

* 26 czerwca 2022 r. to niedziela handlowa.

Godziny pracy – lipiec 2022

W lipcu 2022 r. mamy 4 pełne tygodnie + 3 dodatkowe dni – w tym 1 dzień roboczy. 40 x 4 + 8 = 168 godzin pracy

W lipcu nie występuje żadne ze świąt wolnych od pracy.

W lipcu 2022 r. jest 168 godzin pracy (21 dni roboczych i 10 dni wolnych od pracy).

Godziny pracy – sierpień 2022

W sierpniu 2022 r. mamy 4 pełne tygodnie + 3 dodatkowe dni, a więc 40 x 4 + 8 x 3 = 184 godzin pracy

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia wypada w tym roku w poniedziałek, co obniża wymiaru czasu pracy o 8 godzin.

W sierpniu 2022 r. jest 176 godzin pracy (22 dni robocze i 9 dni wolnych od pracy).

* 28 sierpnia 2022 r. to niedziela handlowa.

Godziny pracy – wrzesień 2022

We wrześniu 2022 r. mamy 4 pełne tygodnie pracy + dodatkowe 2 dni robocze. 40 x 4 + 8 x 2 = 176 godzin pracy

Zgodnie z kalendarzem świąt wolnych od pracy we wrześniu nie występuje żadne z nich.

We wrześniu 2022 r. jest 176 godzin pracy (22 dni robocze i 8 dni wolnych od pracy).

Godziny pracy – październik 2022

W październiku 2022 r. mamy 4 pełne tygodnie + 3 dodatkowe dni – w tym 1 dzień roboczy. 40 x 4 + 8 = 168 godzin pracy

W październiku nie ma ani jednego święta.

W październiku 2022 r. jest 168 godzin pracy (21 dni roboczych i 10 dni wolnych od pracy).

Godziny pracy – listopad 2022

W listopadzie 2022 r. mamy 4 pełne tygodnie pracy + 2 dni robocze, co daje wynik 40 x 4 + 8 x 2 = 176 godzin pracy.

W tym miesiącu 2 święta wypadają w dniu innym niż niedziela. 1 listopada czyli Wszystkich Świętych to wtorek, a 11 listopada czyli Narodowe Święto Niepodległości przypada na piątek. Zgodnie z zasadami obliczania liczby godzin pracy w miesiącu otrzymany wynik pomniejsza się o 16 godzin.

W związku z powyższym w listopadzie 2022 r. mamy 160 godzin pracy (20 dni roboczych i 10 dni wolnych od pracy).

Godziny pracy – grudzień 2022

W grudniu 2022 r. mamy 4 pełne tygodnie i 3 dodatkowe dni, w tym 2 robocze. 40 x 4 + 8 x 2 = 176 godzin pracy.

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia wypada w niedzielę 25 grudnia i nie obniża wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Natomiast drugi dzień Bożego Narodzenia wypada w poniedziałek, a więc obniża czas pracy o 8 godzin.

W grudniu 2022 r. jest 168 godzin pracy (21 dni roboczych i 10 dni wolnych od pracy).

*11 i 18 grudnia 2022 r. to niedziele handlowe.

Godziny pracy 2022

Kalendarz 2022 r. przedstawia święta ustawowo wolne od pracy i niedziele handlowe.

W sumie wymiar czasu pracy 2021 r. wynosi 251 dni pracy, a więc 2008 godzin pracy. Dla porównania w 2021 r. było 252 dni pracy, a więc 2016 godzin pracy. Wszystkich świąt wypadających w 2022 r. w innym dniu niż niedziela jest 9. Oznacza to, że 4 ze świąt ustawowo wolnych od pracy wypadają w niedzielę. Zachęcamy do przeczytania artykułu: Kalendarz dni wolnych od pracy w 2022 roku