Jest weto prezydenta! Andrzej Duda zawetował ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców

Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę zakładającą obniżenie składki zdrowotnej dla firm. Kancelaria Prezydenta uzasadniła decyzję brakiem konsultacji społecznych i wątpliwościami konstytucyjnymi. Zmiana miała objąć 2,5 mln przedsiębiorców i kosztować budżet państwa 4,6 mld zł.

Prezydent zawetował ustawę obniżającą składkę zdrowotną

Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców - poinformowała szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka. Paprocka uzasadniając decyzję prezydenta wskazała m.in. że ustawa budzi bardzo poważne wątpliwości w zakresie sprawiedliwości społecznej oraz jest sprzeczna z zasadami konstytucyjnymi.

„Ustawa została uchwalona bez jakichkolwiek konsultacji społecznych. W demokratycznym państwie prawnym to kwestia absolutnie niedopuszczalna” - powiedziała Paprocka. Podkreśliła, że wszyscy zwracali uwagę na to, że ustawa została uchwalona bez jakichkolwiek konsultacji społecznych.

"To w demokratycznym państwie prawnym absolutnie kwestia niedopuszczalna. Nie można wprowadzać tak istotnych zmian, skutkujących tak poważnymi skutkami finansowymi, dla każdego obywatela, dla każdego z nas, bez skonsultowania ze stroną społeczną" - powiedziała. Oceniła, że prezydent kolejny raz zastępuje w tym zakresie rząd, patronując dialogowi społecznemu. Dodała, że dialog społeczny powinien odbywać się na etapie projektowania ustawy. "Tutaj tego zabrakło. Wszyscy przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego na ten element wskazywali" - zaznaczyła.

Brak konsultacji z Radą Dialogu Społecznego

W poniedziałek 5 maja w Pałacu Prezydenckim odbyły się konsultacje z Radą Dialogu Społecznego (RDS) w sprawie ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Andrzej Duda zaznaczył, że nowelizacja w sprawie składki zdrowotnej nie była skonsultowana z Radą Dialogu Społecznego, co – jak ocenił – jest sytuacją nie do przyjęcia.

„Chciałem usłyszeć państwa zdanie (...), prosząc o spotkanie Rady Dialogu Społecznego po to, żebyśmy o tej kwestii porozmawiali przed podjęciem decyzji co do dalszego losu ustawy” – powiedział prezydent. Stwierdził, „sytuacja jest specyficzna”, gdyż związki zawodowe domagają się zablokowania tej ustawy. Dodał, że krytyczne głosy padają ze strony OPZZ i NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Piotr Duda ocenił, że ustawa jest niesprawiedliwa społecznie. Zdaniem Piotra Dudy „Czas wykorzystywania pracowników na etatach skończył się. (...) Pracownicy na etacie nie będą utrzymywać całego systemu zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego”.

Miliardowe ubytki ze składki zdrowotnej

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zakłada obniżenie od 2026 roku składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Regulacja wiąże się z ubytkiem wpływów ze składki do NFZ w kwocie ok. 4,6 mld zł, co rząd deklaruje pokryć z budżetu państwa.

Nowela zakłada wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów – procentowa. Zmiany dotyczą ok. 2,5 mln prowadzących działalność gospodarczą.

Obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Sejm uchwalił 4 kwietnia głosami KO, Polski 2050-TD i PSL-TD. Przeciwko byli posłowie PiS, Lewicy i koła Razem. Konfederacja wstrzymała się od głosu.