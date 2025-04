Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Święto Pracy to dobry moment by przyjrzeć się wypadkom przy pracy. Ile było wypadków przy pracy w 2024? Jakie są przyczyny wypadków przy pracy? Jak zwalczać wypadkom przy pracy?

Bezpieczeństwo w pracy: wyzwania i troska o dobrostan pracowników

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia) oraz Święto Pracy (1 maja) to dobra okazja, by przyjrzeć się wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem zatrudnionych. Dane z 2024 roku wskazują, że choć liczba wypadków przy pracy nieznacznie spadła, wskaźnik wypadkowości wzrósł, co wskazuje na konieczność dalszej poprawy warunków pracy. Eksperci Gi Group podkreślają, że w dbałości o bezpieczeństwo pracowników, ważna jest zarówno troska o ich zdrowie fizyczne, jak i dobrostan psychiczny.

Wypadki przy pracy w 2024 roku – co mówią statystyki?

Według danych GUS, w okresie styczeń-wrzesień 2024 roku w wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 45 660 pracowników. Choć to 0,3% mniej niż w 2023 roku, wskaźnik wypadkowości wzrósł z 3,22 do 3,28 na 1000 pracujących. Oznacza to, że mimo podejmowanych działań prewencyjnych, wiele branż wciąż zmaga się z ryzykiem wypadków przy pracy.

Ważne Szczególnie niepokojący jest wzrost najcięższych zdarzeń w miejscu pracy. W 2024 roku odnotowano 245 ofiar śmiertelnych, czyli o 77 więcej niż w 2023 roku. Liczba osób ciężko poszkodowanych wzrosła z 322 do 454. Dynamika ta widoczna jest w niemal wszystkich regionach kraju, a najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w województwach śląskim (4,54), opolskim (4,16) oraz zachodniopomorskim (4,07).

- W wielu firmach konieczne są dalsze inwestycje w poprawę warunków pracy oraz skuteczniejszą kontrolę zagrożeń. Efektywne zapobieganie wypadkom wymaga nieustannego monitorowania zagrożeń, wdrażania udoskonaleń, które mogą pomóc w eliminowaniu ryzyka oraz edukacji – podkreśla Tomasz Tarabuła, Dyrektor Regionalny Gi Group.

Branże o najwyższym ryzyku

W 2024 roku najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w branżach takich jak górnictwo i wydobywanie (12,59 wypadków na 1000 pracujących), dostawa wody i gospodarowanie odpadami (9,11), oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (5,09). Znacznie niższe wskaźniki wypadkowości odnotowały branże takie jak informacja i komunikacja (0,50), pozostała działalność usługowa (0,68) czy działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (0,86).

W sektorach, w których ryzyko wypadków jest szczególnie wysokie, kluczowe jest wdrożenie zaawansowanych systemów monitorujących - umożliwiają identyfikację zagrożeń zanim dojdzie do wypadku. Niezbędne są też inwestycje w nowoczesne technologie, takie jak inteligentne czujniki czy robotyka w produkcji oraz współpraca z ekspertami w dziedzinie BHP.

Przyczyny wypadków – co należy zmienić w organizacji pracy?

Z analizy przyczyn wypadków wynika, że najczęściej dochodzi do nich z powodu nieprawidłowego zachowania pracowników – w 2024 roku stanowiło ono aż 42% wszystkich zgłoszonych zdarzeń. Dochodzi od nich z powodu nieuwagi, pośpiechu lub lekceważenia zasad bezpieczeństwa. Kolejną istotną przyczyną była niewłaściwa organizacja stanowisk pracy, co odpowiadało za 6,5% wypadków. Obejmuje to złe rozmieszczenie narzędzi, brak ergonomii czy trudne warunki pracy. Błędy w obsłudze narzędzi i maszyn stanowiły 10% przyczyn, co podkreśla konieczność odpowiednich szkoleń oraz zachowania sprawności wykorzystywanego sprzętu.

- Firmy zdają sobie sprawę, że kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa jest doskonalenie organizacji pracy. Oprócz wdrażania procedur BHP, istotne jest regularne monitorowanie zagrożeń i ocena stanowisk pracy w czasie rzeczywistym. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak czujniki czy systemy monitorujące firmy mogą wykrywać ryzyko i szybko reagować, co pozwala na eliminowanie zagrożeń zanim dojdzie do wypadku. Regularne audyty pomagają także identyfikować obszary wymagające poprawy, co sprzyja tworzeniu bezpieczniejszego środowiska pracy – dodaje Agnieszka Żak, Dyrektor Regionalna Gi Group.

Warunki pracy a zdrowie psychiczne

Z danych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak ich zdrowie fizyczne. Zła organizacja pracy, długotrwały stres oraz brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym prowadzą do wypalenia, depresji czy stanów lękowych. Dlatego dbałość w tym obszarze jest niezbędna, a firmy, które inwestują w dobrostan psychiczny, oferują programy wsparcia, warsztaty zarządzania stresem tworzą środowisko, które sprzyja długofalowej satysfakcji pracowników.

- Stworzenie kultury bezpieczeństwa w pracy to coś więcej niż przestrzeganie przepisów BHP. Wymaga ono stałej troski o dobrostan pracowników. Firmy powinny inwestować nie tylko w szkolenia, które uczą zasad, ale także w angażowanie pracowników w budowanie bezpiecznej atmosfery. Ważnym elementem jest także wprowadzenie programów wsparcia psychologicznego, które pomagają radzić sobie ze stresem i wyzwaniami zawodowymi. Regularne monitorowanie warunków pracy i szybka reakcja na zagrożenia są kluczowe, by zapobiegać wypadkom i minimalizować ich wpływ na zdrowie pracowników – podsumowuje Grzegorz Gojny, Dyrektor Regionalny Gi Group.

Źródło: Gi Group Poland S.A.