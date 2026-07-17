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Jest dodatkowe wolne w sierpniu 2026. Premier już podjął decyzję. Na ten dzień nie trzeba brać urlopu

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17 lipca 2026, 10:38
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Miliony Polaków dostaną dodatkowy dzień wolny od pracy w sierpniu 2026
Miliony Polaków dostaną dodatkowy dzień wolny od pracy w sierpniu 2026
Shutterstock

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Miliony Polaków zyskają dodatkowy dzień wolny w sierpniu 2026. W wielu przypadkach będzie to piątek albo poniedziałek, a co za tym idzie, dodatkowy długi weekend bez brania urlopu. Premier Donald Tusk podjął już decyzję i wskazał konkretną datę. Sprawdzamy, kiedy dokładnie można zaplanować odpoczynek lub dłuższy urlop, bez konieczności brania dodatkowego dnia wolnego.

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Święto w sobotę daje dodatkowy dzień wolny. Oto co mówi prawo

Święto, które wypada w sobotę oznacza jedno - pracownik nie traci dnia wolnego, a pracodawca musi oddać go w innym terminie.

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Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, obniża ono wymiar czasu pracy. Pracodawca ma wtedy obowiązek oddać pracownikowi inny dzień wolny. Musi on zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym. Termin wyznacza pracodawca. Święto w sobotę nie może zostać pominięte.

W przypadku członków korpusu służby cywilnej decyzję o wyznaczeniu konkretnych dni wolnych podejmuje Prezes Rady Ministrów. Odbywa się to w formie zarządzenia, które określa, w jakich terminach urzędnicy administracji rządowej odbierają dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

Jest nowy długi weekend w sierpniu 2026

W 2026 roku 15 sierpnia, czyli Święto Wniebowzięcia Najświętszej Panny oraz Święto Wojska Polskiego przypada w sobotę. Zgodnie z przepisami oznacza to konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w innym terminie.

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Rząd wydał już rozporządzenie w sprawie dnia wolnego za to święto. Na jego mocy piątek, 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla urzędników. Zarządzenie podpisane przez Donalda Tuska dotyczy wyłącznie administracji rządowej.

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Nowy przedłużony weekend w sierpniu dla pracowników administracji państwowej potrwa od 14 do 16 sierpnia 2026.

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Co z pracownikami na etatach poza administracją?

Rząd nie narzuca konkretnych dni wolnych wszystkim pracownikom w Polsce. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę w firmach prywatnych i samorządowych, dzień wolny za święto w sobotę przysługuje z mocy Kodeksu pracy, ale termin dnia wolnego za święto w sobotę ustala pracodawca. Nie musi być to ten sam dzień, który wyznaczył rząd dla urzędników. Pracodawca może wyznaczyć piątek przed świętem, albo poniedziałek po święcie, albo inny dzień w tym samym okresie rozliczeniowym.

Choć zarządzanie rządu w sprawie dni wolnych formalnie dotyczy wyłącznie administracji rządowej, w praktyce terminy oddawania dnia wolnego bardzo często pokrywają się także w innych zakładach pracy. Wielu pracodawców decyduje się wyznaczyć wolne w tych samych dniach, co administracja, czyli 14 sierpnia. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby dzień wolny został ustalony na poniedziałek, 17 sierpnia, co również pozwoli stworzyć długi weekend.

Czy pracownik może wnioskować o wolny dzień za święto w sobotę?

Pracownik może złożyć wniosek lub zgłosić preferencję, aby dzień wolny został wyznaczony w konkretnym terminie, np. w piątek. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to prawo pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku, ostateczna decyzja zawsze należy do pracodawcy. W wielu firmach takie wnioski są jednak uwzględniane organizacyjnie, zwłaszcza jeżeli nie wpływają negatywnie na funkcjonowanie zakładu.

Kogo dotyczy dzień wolny za święto?

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu, także przy pracy zmianowej. Nie dotyczy natomiast umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku - harmonogram

Poza sierpniowym długim weekendem w 2026 roku roku czeka nas jeszcze kilka innych dni ustawowo wolnych od pracy. Sprawdzamy pełny harmonogram świąt.

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  • 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie (drugi dzień)
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Źródło: INFOR
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9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
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