Za 5 lat pracy aż 28 dni urlopu wypoczynkowego. Wszystko płatne. I na koszt pracodawcy bez dofinansowania budżetu

Teoretycznie nic się tu nie zgadza. Za 5 lat pracy przysługuje 10 dni urlopu wypoczynkowego. I dopiero po 10 latach stażu mamy 26 dni. A w artykule omawiamy uprawnienie do urlopu osoby, która po 5 latach pracy ma 28 dni urlopu wypoczynkowego (a nie kodeksowe 26 dni). Liczbę 26 dni tłumaczymy prosto - nasza bohaterka ukończyła szkołę wyższą. Z tego tytułu do stażu pracy zalicza się jej 8 lat. Więc po 5 latach pracy na pewno ma prawo do 26 dni urlopu. Skąd dodatkowe 2 dni urlopu?

Autopromocja