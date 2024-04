Protest rolników. "Należy odejść od Zielonego Ładu"

We wtorek wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak spotkał się z protestującymi rolnikami w Pruszczu Gdańskim (województwo pomorskie). W trakcie tego spotkania Bosak wyraźnie podkreślił swoje wsparcie dla rolników i zaznaczył, że istnieje potrzeba odejścia od europejskiego Zielonego Ładu oraz otwarcia rynku na produkcję z Ukrainy.

Jesteśmy tutaj, by jasno wyrazić nasze poparcie dla rolników i ich postulatów. Wicemarszałek Bosak spotyka się z rolnikami, którzy działają w ramach protestu rolników z powiatu gdańskiego i Żuław - powiedział w trakcie konferencji kandydat na prezydenta Gdańska Michał Urbaniak (Konfederacja).

Apel o odejście od europejskiego Zielonego Ładu

Bosak podkreślił, że jest tu, aby "wesprzeć protestujących rolników" i "pokazać poparcie dla nich jako Ruch Narodowy i Konfederacja". Zaznaczył, że należy "odejść od Zielonego Ładu, który niszczy warunki i produkcję rolne i podnosi koszty rolnictwa". Jego zdaniem należy również "odejść od rozporządzenia unijnego o otwarciu rynku na produkcję z Ukrainy".

Rolnicy podnoszą, że jest nielimitowana konkurencja ze strony rosyjskiej i białoruskiej - oznajmił i dodał, że "to co destabilizowało rynek rolny Unii Europejskiej, to zalew produktów z Ukrainy". Polityk stwierdził, że "Bruksela powinna się z tego rozporządzenia wycofać".

Dodał, że jest również zainteresowany "kwestią gospodarki wodnej" na terenach Żuław.

Postulaty rolników

Janusz Sampolski, kandydat do radu powiatu gdańskiego, przedstawiany na konferencji jako lider protestu rolników powiatu gdańskiego i Żuław, zaznaczył, że rolnicy chcą "normalnie uprawiać ziemię, hodować zwierzęta i żyć".

Przypomniał postulaty protestujących rolników i zaznaczył, że nie zgadzają się na "redukcję i niekontrolowany wpływ produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i Rosji".

Podkreślił, że rolnictwo nie ma barw politycznych, jest polskie i od niego zależy bezpieczeństwo kraju. Jeśli nie będzie żywności w naszym kraju, będziemy zależni od wielu innych - przekonywał.

Na pytania PAP, czy rolnicy z powiatu gdańskiego i Żuław popierają Konfederację odpowiedział, że "nie zaglądają w barwy polityczne rolników". Zapewnił, że z przyjemnością przyjmie polityków z innych opcji, którzy "mają na sercu dobro rolników".

Żuławy ze specjalną ochroną?

Będziemy prosić o jedną kwestię, żeby teren Żuław Wiślanych był objęty specjalną ochroną - powiedział i zaznaczył, że chodzi o system melioracji na tym terenie.

Zmiany w Zielonym Ładzie

15 marca Komisja Europejska opublikowała projekt zmiany dwóch rozporządzeń związanych z Zielonym Ładem. Propozycje zakładają m.in. zniesienie obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych, wybór między dywersyfikacją upraw a zmianowaniem, uproszczenia dot. utrzymania okrywy glebowej. Gospodarstwa do 10 ha nie będą podlegały sankcjom związanym z realizacją norm środowiskowych - tzw. warunkowości. Szef MRiRW Czesław Siekierski pozytywnie ocenił te propozycje - według niego znacznie upraszczają one elementy Zielonego Ładu.

Pod koniec marca Komisja Europejska zaproponowała podwyższenie ceł na import do UE zbóż, nasion oleistych i produktów zbożowych z Rosji i Białorusi, w tym pszenicę, kukurydzę i słonecznik. Cła te mają być wystarczająco wysokie, aby w praktyce ograniczyć wwóz tych towarów do Unii. (PAP)

autor: Piotr Mirowicz