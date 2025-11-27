REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Wynagrodzenie minimalne » Minimalna stawka godzinowa w 2026 r. brutto i netto. Obecnie wynosi 30,50 zł brutto i 23,94 zł z dobrowolną składką chorobową

Minimalna stawka godzinowa w 2026 r. brutto i netto. Obecnie wynosi 30,50 zł brutto i 23,94 zł z dobrowolną składką chorobową

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 listopada 2025, 15:04
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
minimalna stawka godzinowa 2025 2026 brutto netto zlecenie
Minimalna stawka godzinowa 2025 i 2026 r. - brutto, netto, zlecenie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Minimalna stawka godzinowa ustalana dla każdego roku to kwota, jaka należy się za godzinę pracy na zleceniu lub umowie o świadczeniu usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu). Obecnie minimalna stawka brutto wynosi 30,50 zł, a netto 23,94 zł z dobrowolną składką chorobową. Ile wyniesie po podwyżce w 2026 roku?

Minimalna stawka godzinowa - zlecenie

Minimalna stawka godzinowa, która ustalana jest dla każdego kolejnego roku kalendarzowego, a czasami nawet półrocza, dotyczy umowy zlecenie oraz innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Nie ma więc zastosowania do umów o pracę. Tutaj znaczenie ma podawana w tym samym rozporządzeniu Rady Ministrów kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Taką minimalną godzinową dla umowy o pracę można wyliczyć z najniższej krajowej, dzieląc ją przez liczbę godzin pracy w miesiącu. Obecnie płaca minimalna na umowie o pracę wynosi 4666 zł brutto, a w 2026 roku wyniesie 4806 zł brutto.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Jak sprawdzić czy wynagrodzenie za wykonane zlecenie nie jest za niskie? Należy rejestrować godziny pracy. Wówczas można podzielić otrzymane wynagrodzenie przez liczbę godzin wykonywania zlecenia. Otrzymany wynik nie może być niższy od aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.

Minimalna stawka godzinowa 2025 brutto netto

Do końca 2025 roku obowiązuje stawka z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r., która od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wynosi 30,50 zł brutto. Zleceniobiorcy należy się więc 30,50 zł za godzinę pracy. Ile to jest netto czyli na rękę? Minimalna stawka godzinowa netto to 23,94 zł z dobrowolną składką chorobową oraz 24,62 zł bez dobrowolnej składki chorobowej.

Minimalna stawka godzinowa 2026 brutto netto

Znamy już wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku. Tak jak w tym roku będzie obejmowała okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Nie przewidziano więc drugiej zmiany stawki od 1 lipca 2026 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. najniższa stawka na zleceniu wyniesie 31,40 zł brutto. To podwyżka o 0,90 zł. Dla porównania z 2024 r. na 2025 r. minimalna stawka wzrosła o 2,40 zł. Najbliższa podwyżka jest więc dużo niższa. Ile z 31,40 zł zleceniobiorca otrzyma na rękę? Minimalna stawka godzinowa netto w 2026 r. wyniesie 24,66 zł z dobrowolną składką chorobową lub 25,36 zł bez składki chorobowej.

REKLAMA

Dla przykładu w 2024 r. mieliśmy dwie stawki godzinowe - od 1 stycznia do 30 czerwca była to kwota 27,70 zł brutto i od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. - 28,10 zł. Również w 2023 r. funkcjonowały dwie minimalne stawki na zleceniu. To efekt wysokiej inflacji. Jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105%, ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca. Natomiast w 2025 r. i 2026 r. prognozowany wzrost cen wynosił i wynosi mniej niż 105%, a więc ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia.

Podwyżki minimalnej stawki godzinowej na przestrzeni lat: Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Minimalna stawka godzinowa 2017-2026 brutto netto

Wysokość podwyżek minimalnych stawek godzinowych na przestrzeni lat oddaje poniższa tabela:

ROK

Minimalna stawka godzinowa brutto

Minimalna stawka godzinowa netto

2017

13,00 zł

9,49 zł

2018

13,70 zł

9,74 zł

2019

14,70 zł

10,54 zł

2020

17,00 zł

12,34 zł

2021

18,30 zł

13,37 zł

2022

19,70 zł

14,47 zł

styczeń 2023

22,80 zł

17,90 zł

lipiec 2023

23,50 zł

18,45 zł

styczeń 2024

27,70 zł

21,75 zł

lipiec 2024

28,10 zł

22,07 zł

2025

30,50 zł

24,62 zł

2026

31,40 zł

25,36 zł

Zobacz również:

Kalkulator - umowa zlecenie

Za pomocą kalkulatora umów zleceń można wyliczyć kwotę netto wynagrodzenia ze składkami ZUS, bez składek ZUS, przy 20% oraz przy 50% kosztach uzyskania przychodu. Oblicz »

Polecamy: Wideoszkolenie: Oskładkowanie umów zleceń na zasadach umowy o pracę

Powiązane
Formy zatrudnienia oraz podstawowe prawa i obowiązki [umowa o pracę, zlecenie, dzieło]
Formy zatrudnienia oraz podstawowe prawa i obowiązki [umowa o pracę, zlecenie, dzieło]
Stawka godzinowa - nowe przepisy spowodują, że pracodawcy będą bardziej karani za wypłatę niższą niż minimalna stawka godzinowa, a także za sam brak wypłaty (od 1500 zł do 45000 zł)
Stawka godzinowa - nowe przepisy spowodują, że pracodawcy będą bardziej karani za wypłatę niższą niż minimalna stawka godzinowa, a także za sam brak wypłaty (od 1500 zł do 45000 zł)
Ile za godzinę w 2025 r.: Do jakich umów minimalna stawka godzinowa? Jakie są obowiązki stron?
Ile za godzinę w 2025 r.: Do jakich umów minimalna stawka godzinowa? Jakie są obowiązki stron?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Sprawiedliwe wynagrodzenie - czyli jakie? "Szczęście w pracy Polaków" [ANALIZA BADANIA]
27 lis 2025

70 proc. Polaków nie obawia się o stabilność swojego zatrudnienia, ale tylko 41 proc. uważa swoje wynagrodzenie za sprawiedliwe. Ale co oznacza sprawiedliwe czy godne wynagrodzenie? Dla każdego co innego. Poniżej nowe dane z 9. edycji badania „Szczęście w pracy Polaków”.
Dwie istotne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 grudnia 2025 r. Dotyczą oświadczenia o powierzeniu pracy i opłat za zezwolenie na pracę
27 lis 2025

Już za chwilę wchodzą w życie 2 istotne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Już od 1 grudnia 2025 r. czyli od najbliższego poniedziałku obowiązują nowe przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, a także nowe wysokości opłat za zezwolenie na pracę.
Rząd chce przeprowadzić rewolucję ruchu na skalę krajową. Jeżeli nie podejmiemy teraz wspólnych działań, będziemy żyli krócej. Będziemy ponosić ogromne koszty leczenia
27 lis 2025

Rząd chce przeprowadzić rewolucję ruchu na skalę krajową. Jeżeli nie podejmiemy teraz wspólnych działań, będziemy żyli krócej. Będziemy ponosić ogromne koszty leczenia. Ponad połowa polskich pracowników ma nadwagę lub otyłość. Tylko 1/3 pracowników jest aktywnych fizycznie. Jak można dbać o zdrowe i odporne zespoły pracowników?
Brakuje 1,5 miliona pracowników. Czy Polska wykorzysta potencjał osób z niepełnosprawnościami?
27 lis 2025

Około miliona osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym wciąż pozostaje poza rynkiem pracy. Ta dysproporcja ogranicza rozwój przedsiębiorstw i obciąża budżet państwa. Eksperci Sodexo podkreślają, że lukę kadrową można zmniejszyć, angażując osoby, które dziś są poza systemem, a chcą pracować. Jak wykorzystać ten potencjał?

REKLAMA

Legitymacja emeryta-rencisty: nowe obwieszczenie MRPiPS z dnia 14 listopada 2025 r. [AKT W MOCY OD 21 LISTOPADA 2025]
27 lis 2025

Legitymacja emeryta-rencisty: nowe obwieszczenie MRPiPS z dnia 14 listopada 2025 r. [AKT W MOCY OD 21 LISTOPADA 2025]. Chodzi o dokładnie o obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie legitymacji emeryta-rencisty. Co to oznacza?
Lista kontrolna PIP: rewolucja dla pracowników, pracodawców, zleceniobiorców, zleceniodawców. Jak lista kontrolna PIP zmieni rynek pracy w Polsce?
27 lis 2025

Lista kontrolna PIP. Rewolucja w kontroli zatrudnienia: jak lista kontrolna PIP zmieni rynek pracy w Polsce? Lista kontrolna Państwowej Inspekcji Pracy może stać się przełomowym narzędziem w historii polskiego prawa pracy. Po raz pierwszy pracodawcy, pracownicy i inspektorzy pracy będą dysponować tym samym, uzgodnionym wspólnie instrumentem oceny charakteru zatrudnienia. Dlaczego to takie ważne? Bo wybór odpowiedniej formy zatrudnienia to jedna z najważniejszych decyzji, przed którą staje każdy przedsiębiorca, ale i osoba zatrudniana. Nieprawidłowa kwalifikacja umowy może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych – zarówno dla pracodawcy, jak i dla osoby wykonującej pracę. Aby rozwiązać ten problem systemowo, Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki zainicjował prace nad innowacyjnym narzędziem: listą kontrolną, która w przejrzysty sposób wskaże, jaki rodzaj umowy powinien zostać zastosowany w konkretnej sytuacji zawodowej.
Gala Państwowej Inspekcji Pracy na Zamku Królewskim. Przyznano najważniejsze nagrody świata pracy
26 lis 2025

W środę, 26 listopada 2025 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się coroczna gala Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas gali wyróżniono osoby i instytucje, które zasłużyły się dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa pracowników oraz promocji prawa pracy w Polsce. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli administracji państwowej, pracodawców, związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy.
Analiza rosnącej roli wynajmu pracowników
26 lis 2025

Braki kadrowe stają się codziennością a wynajem pracowników zyskuje na popularności jako praktyczne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. To forma zatrudnienia tymczasowego, w której agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych i deleguje ich do wykonywania zadań u innego pracodawcy – użytkownika. W Polsce reguluje to ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2003 roku, z nowelizacjami, ograniczająca okres pracy tymczasowej do 18 miesięcy w ciągu trzech lat u jednego użytkownika. W odróżnieniu od tradycyjnego zatrudnienia, wynajem pracowników pozwala firmom unikać długoterminowych zobowiązań, jednocześnie szybko uzupełniając luki w zespole.

REKLAMA

Zmiany w prawie pracy 2026 – nowe obowiązki, projekty ustaw i co czeka pracowników oraz pracodawców
26 lis 2025

Rok 2026 przyniesie największą od lat zmianę w prawie pracy i nikt nie będzie mógł jej zignorować. Pracownicy zyskają nowe prawa, firmy staną przed dodatkowymi obowiązkami, a zasady zatrudnienia zmienią się w sposób odczuwalny dla każdego. Od jawności płac, przez nowe definicje mobbingu, aż po reformę PIP i zmianę sposobu liczenia stażu. Nadchodzi rok, który mocno przeorganizuje polskie miejsca pracy.
800 plus dla seniorów to dług wychowawczy? Seniorzy: jest nadzieja, bo spór o dodatek trwa. Czy państwo powinno wynagrodzić seniorów czy 50-latków za wychowanie dzieci?
26 lis 2025

Seniorzy: jest nadzieja, bo spór o wsteczne 800 plus trwa. Czy państwo powinno wynagrodzić seniorów czy 50-latków za wychowanie dzieci? Poniżej opisujemy historię Pani Anny, która widzi, że młodsze rodziny otrzymują 800 zł miesięcznie na każde dziecko – bez żadnych progów dochodowych. „Czy nasze wysiłki nie liczyły się?” pyta Pani Anna, podczas spotkania Stowarzyszenia Emerytów: „Czy my wychowaliśmy dzieci za darmo dla państwa? Dzisiaj ich podatki finansują budżet – a my otrzymujemy emeryturę, która się nie wystarcza na życie.”. Co dalej z 800 plus dla seniorów?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA