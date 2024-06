Z wypaleniem zawodowym zmaga się niemal co drugi Polak, a co czwarty doświadcza jego ciężkiej formy. To dane badania „Dobrostan Raport „Dobrostan i zdrowie psychiczne polskich pracowników” przeprowadzonego pod koniec 2023 roku przez SW Research. Jak pracodawcy mogą pomóc wypalonym pracownikom podpowiada Magda Pietkiewicz, ekspert rynku pracy oraz twórczyni platformy Enpulse, służącej do badania zaangażowania pracowników.