Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

Stawka godzinowa – czym jest?

Stawka godzinowa to minimalna płaca za godzinę pracy przy niektórych umowach cywilnoprawnych, jak zlecenie czy umowa o świadczenie usług (samozatrudnienie). Pierwsza stawka godzinowa została ustalona od 1 stycznia 2017 r. i co roku rośnie. Aby móc wyliczyć należne za wykonanie umowy wynagrodzenie, należy rejestrować godziny pracy. Stawka godzinowa nie dotyczy umowy o pracę, ponieważ dla tego rodzaju umów ustanowiono minimalne wynagrodzenie za pracę w ujęciu miesięcznym. W 2022 r. płaca minimalna dla umów o pracę będzie wynosiła 3000 zł brutto.

Rok Stawka godzinowa brutto Stawka godzinowa netto 2017 13,00 zł 9,49 zł 2018 13,70 zł 9,74 zł 2019 14,70 zł 10,54 zł 2020 17,00 zł 12,34 zł 2021 18,30 zł 13,37 zł 2022 19,60 zł 14,40 zł

Stawka godzinowa 2022 – umowa zlecenie, samozatrudnienie

Jak już zostało wspomniane przy zleceniach i umowach o świadczenie usług w ramach samozatrudnienia stosuje się stawkę godzinową ustalaną corocznie od 1 stycznia. Z początkiem 2022 r. stawka godzinowa wyniesie 19,60 zł brutto i będzie obowiązywała do 31 grudnia 2022 r.

Stawka godzinowa 2022 netto

Stawka godzinowa w 2022 r. w wysokości 19,60 zł to kwota brutto. Ile to będzie netto? Zgodnie z kalkulatorem umów zlecenia kwota netto wyniesie 14,40 zł. Kwota ta obejmuje dobrowolną składkę chorobową. Bez tej składki będzie to 14,83 zł.

Dla porównania w 2021 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł brutto i 13,37 zł netto (ze składką chorobową). Kwota brutto wzrośnie więc o 1,30, a kwota netto o 1,03 zł.

Warto w tym miejscu podkreślić, że kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę przy umowach o pracę w 2022 r. zależy od tego, czy z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie założenia Polskiego Ładu. Nowy Ład zakłada bowiem zerowy PIT od najniższej krajowej. Zaliczka na podatek dochodowy nie byłaby więc potrącana z wynagrodzenia pracownika. Wiąże się to z wyższą wypłatą na rękę czyli wyższą kwotą netto.

