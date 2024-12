Nagroda roczna dla dużej grupy zawodowej za 2024 r. Wypłata do 31 marca 2025 r.

Nagroda roczna jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje po spełnieniu określonych warunków, zwykle jest wypłacana w I kwartale danego roku, czyli np. do 31 marca 2025 r. Zasady ustalania nagrody rocznej mogą się różnić w zależności od danych pragmatyk. Inaczej to będzie wyglądało u nauczycieli, inaczej u pracowników służby cywilnej a jeszcze inaczej w przypadku służb mundurowych.

Czym jest nagroda roczna?

Nagroda roczna jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje po spełnieniu określonych warunków. Zasady ustalania nagrody rocznej mogą się różnić w zależności od danych pragmatyk. Inaczej to będzie wyglądało u nauczycieli, inaczej u pracowników służby cywilnej a jeszcze inaczej w przypadku służb mundurowych. Jeżeli chodzi o policjantów, to zasady przyznawania i wypłaty nagrody rocznej określa ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 145). Najważniejsze jest to, że policjant, aby nabyć prawo do nagrody rocznej za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym musi spełniać określone wymogi (o czym niżej), w tym musi być w służbie w tej formacji na 31 grudnia danego roku. Tak więc, prawo do nagrody rocznej materializuje się wobec policjanta z upływem roku, za który nagroda ta przysługuje. Jeżeli więc w 2024 r. policjant spełnił przesłanki do uzyskania nagrody, będzie ona wypłacona w 2025 r. Nagrody roczne przyznają przełożeni właściwi w sprawach mianowania policjantów na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk.

Takie rozumienie przepisów potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 września 2024 r., sygn. III OSK 4587/21Prawo do nagrody rocznej funkcjonariusz Policji nabywa w roku kalendarzowym, w którym pełnił on służbę. Świadczy o tym zwrot "za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna". Zatem z ostatnim dniem roku kalendarzowego funkcjonariusz nabywa prawo do nagrody rocznej w wysokości uzależnionej od długości okresu służby w tym roku kalendarzowym.

Jak obliczyć nagrodę roczną?

Nagroda roczna przysługuje, jeżeli policjant w danym roku kalendarzowym pełnił służbę przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych. Okresy służby krótsze od miesiąca kalendarzowego sumuje się, przyjmując, że każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc kalendarzowy. Policjantowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje.



Do okresu 6 miesięcy pełnienia służby nie zalicza się okresów niewykonywania zadań służbowych z następujących przyczyn:

korzystania z urlopu bezpłatnego;

przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które policjant nie zachował prawa do uposażenia, wymienionych w art. 126 ust. 1-3 ustawy (chodzi m.in o sytuację p olicjanta, który samowolnie opuścił miejsce pełnienia służby albo pozostaje poza nim lub nie podejmuje służby);

zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania.

Są od powyższego wyjątki np. jeżeli postępowanie karne w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub postępowanie dyscyplinarne, w sprawie o czyn pozostający w związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach służbowych zostało umorzone prawomocnym orzeczeniem bądź policjant został uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym.

Kiedy wypłaca się nagrodę roczną?

W przypadku policjantów nagrodę roczną wypłaca się do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje nagroda.

Czy nagrodę roczną można obniżyć?

Tak, nagrodę roczną można obniżyć i to nawet w granicach od 20% do 50%. Nagrodę roczną obniża się policjantowi, w przypadku:

1) popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu;

2) popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, stwierdzonego w prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym;

3) otrzymania opinii służbowej, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2;

4) otrzymania pierwszej lub kolejnej opinii służbowej, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 3.

6. Obniżenie, o którym mowa w ust. 5, może nastąpić w granicach od 20% do 50%.

Przy obniżaniu nagrody rocznej uwzględnia się całokształt okoliczności sprawy, w szczególności charakter popełnionego przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub przewinienia, jego skutki, rodzaj i wymiar orzeczonej kary oraz dotychczasowe wyniki policjanta w służbie. Od decyzji przełożonego o przyznaniu, obniżeniu lub odmowie przyznania nagrody rocznej policjantowi służy odwołanie do wyższego przełożonego.

Kiedy nie przysługuje nagroda roczna?

Nagroda roczna nie przysługuje policjantowi w przypadku:

1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 4;

2) popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo czynu, z powodu którego policjanta zwolniono ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 pkt 2 i 8;

3) popełnienia czynu, za który policjantowi wymierzono jedną z kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 134 pkt 3-7;

4) zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.

Prawo Policjanta do nagrody rocznej za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2024 r. , III OSK 4203/21 Słusznie podkreśla NSA, że istnieje różnica pomiędzy czynnością wypłaty nagrody rocznej a jej przyznaniem. Wypłata nagrody rocznej jest czynnością materialno-techniczną, która musi być poprzedzona decyzją o jej przyznaniu. Z art. 110 ust. 8c ustawy o Policji wynika, że od decyzji przełożonego o przyznaniu, obniżeniu lub odmowie przyznania nagrody rocznej policjantowi służy odwołanie do wyższego przełożonego. Przełożonych uprawnionych do przyznania nagrody rocznej określa art. 110 ust. 13 ustawy o Policji, wskazując że są nimi przełożeni właściwi w sprawach mianowania policjantów na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk. Policjant, aby nabyć prawo do nagrody rocznej za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym musi spełniać przedstawione wyżej wymogi, w tym być w służbie w tej formacji na dzień 31 grudnia (o ile nie został zwolniony).