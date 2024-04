Policjant chciał uzyskać dodatkowy płatny urlop bo pracował gdy był smog. Czy uzyskał?

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach toczyła się ciekawa sprawa, która trafiła tam na skutek wniesienia przez policjanta A.K. skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji. Dlaczego policjant wniósł skargę? Ponieważ decyzja nie była wydana po jego myśli. Mianowicie Komendant nie przyznał policjantowi dodatkowego płatnego urlopu, o który ten wnosił. Policjant chciał dostać urlop ze względu, na jego zdaniem, pracę w szkodliwych dla zdrowia warunkach - gdy stężenie SMOGU było wysokie.

Dodatkowy płatny urlop w Policji

Policjantom przysługuje dodatkowy płatny urlop - ale nie zawsze! Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów (Dz.U. 2014 poz. 1282) określa szczegółowe zasady przyznawania policjantom urlopów oraz tryb postępowania w tych sprawach; wymiar płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia albo osiągnęli określony wiek lub staż służby, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby; 3) wymiar płatnego urlopu zdrowotnego oraz okolicznościowego, a także urlopu bezpłatnego z ważnych przyczyn.

Autopromocja

Ile dni dodatkowego płatnego urlopu dla policjantów?

Wymiar corocznego płatnego urlopu dodatkowego dla policjantów, którzy osiągnęli określony staż służby, wynosi:

5 dni roboczych – dla mających 15-letni staż służby;

9 dni roboczych – dla mających 20-letni staż służby; Autopromocja Monitor Bezpieczeństwa

i Higieny Pracy

Wydanie cyfrowe Sprawdź

13 dni roboczych – dla mających 25-letni staż służby.

Wymiar corocznego płatnego urlopu dodatkowego dla policjantów, którzy osiągnęli określony wiek i co najmniej 10-letni staż służby, wynosi:

5 dni roboczych – po ukończeniu 40 lat życia;

9 dni roboczych – po ukończeniu 45 lat życia;

13 dni roboczych – po ukończeniu 55 lat życia. Autopromocja BHP w firmie. Obowiązki pracodawców Sprawdź

Przykład Czego dotyczyła sprawa przed WSA? Jakie było żądanie policjanta? Praca a smog. Funkcjonariusz Wydziału Prewencji KMP wystąpił o udzielenie płatnego urlopu dodatkowego z uwagi na pełnienie służby w latach 2017 i 2018 w warunkach szkodliwych dla zdrowia, tj. narażeniu na działanie substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – benzoalfapirenu, która wystąpiła w powietrzu, gdzie pełni służbę - chodziło o pracę w warunkach dużego SMOGU, zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem. Podstaw prawnych żądania było wiele tym unijne dyrektyw i rozporządzenie krajowe określające najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, w tym w powietrzu. We wniosku policjant przedstawił tabelaryczne zestawienie uśrednionych wyników pomiarów w skali jednego roku wykazujące częstość przekraczania dopuszczalnego stężenia dobowego substancji szkodliwych, które potwierdza pełnienie służby w ciągłej ekspozycji na te czynniki. Dodatkowo skarżący wskazał ilość dni (w listopadzie i grudniu 2018 r.), w których pełnił służbę 8 godzin dziennie w warunkach narażenia na działanie benzoalfapirenu. Podniósł, że w roku 2017 w tożsamych warunkach pełnił służbę w styczniu, lutym, marcu, październiku, listopadzie i grudniu, co potwierdzają pomiary publikowane na stronach internetowych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Funkcjonariusz zawnioskował o dodatkowy bezpłatny urlop.

Odmowa przez Komendanta Wojewódzkiego Policji przyznania dodatkowego urlopu

Komendant Miejski Policji w powołał komisję do oceny w roku 2017 i 2018 warunków uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia uprawniających policjantów do uzyskania urlopu dodatkowego z tytułu pełnienia służby w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznej o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – benzoalfapirenu. Komisja, po przeprowadzeniu postępowania, sporządziła sprawozdanie, w którym zawarła konkluzję, iż brak jest podstaw do przyznania funkcjonariuszom urlopu dodatkowego z tytułu pełnienia służby w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, występującym w powietrzu atmosferycznym benzo(a)pirenu, na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1282 ze zm.).

Komisja stwierdziła, że przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach służby wnioskujących policjantów, w której wykazano całokształt zagrożeń występujących na stanowisku pracy nie potwierdziła występowania benzo(a)pirenu. Dlatego pracodawca nie przeprowadza badania środowiska pracy w tym zakresie. Z oceny ryzyka zawodowego wynika, że na stanowiskach służby nie wystąpiły żadne procesy czy technologie produkcyjne, które mogłyby spowodować występowanie takiego czynnika. Komendant Miejski Policji w rozkazem personalnym odmówił przyznania wnioskowanego urlopu dodatkowego w wymiarze określonych dni za rok 2017 i 2018. Od powyższej decyzji skarżący wniósł odwołanie, w którym zażądał jej uchylenia w całości oraz przyznania ma wnioskowanego urlopu dodatkowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyrok sądu administracyjnego - Policjant przegrał

W wyroku WSA wskazał najważniejsze tezy:

SMOG NIE JEST NIETYPOWY I NADZWYCZAJNY. WYSTĘPUJE W ŻYCIU CODZIENNYM. Podstawą przyznania policjantowi dodatkowego płatnego urlopu, czyli specjalnego zindywidualizowanego uprawnienia, które nie przysługuje wszystkim policjantom pełniącym służbę, jest wykonywanie tej służby w szczególnych okolicznościach jej pełnienia, a więc takich, które dla samej tej służby są nietypowe, nadzwyczajne i nie występują, co do zasady, w zwyczajnych okolicznościach pełnienia służby. Szczególne warunki obejmują zatem takie uciążliwości, które są specyficzne dla konkretnych powierzonych w ramach służby obowiązków i nie dotyczą ogólnie wszystkich osób pełniących służbę. Specyfika tego wyjątkowego uprawnienia do dodatkowego urlopu płatnego, udzielanego w związku ze służbą pełnioną w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, ma na celu rekompensatę za niewspółmierne wobec innych policjantów obciążenie zdrowotne występujące w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi. Autopromocja Kodeks pracy 2024. Praktyczny komentarz z przykładami Sprawdź

SMOG JEST WSZĘDZIE I NIE DOTYCZY TYLKO POLICJANTÓW. W niniejszej sprawie policjanta warunki pełnienia służby, będące okolicznościami funkcjonowania ogółu społeczeństwa (w tym i policjantów), których wystąpienie nie jest bezpośrednio związane z powierzonymi w ramach pełnienia służby obowiązkami i nie pozostaje w ścisłym związku z pełnieniem służby w sposób określający specyfikę służby konkretnego policjanta, nie mieszczą się w zakresie ustawowej przesłanki pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

SMOG NIE MIAŁ ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ. Narażenie policjanta na smog, w którym funkcjonuje ogół lokalnej społeczności, nie miało związku z pełnieniem służby na stanowisku referenta ogniwa patrolowo – interwencyjnego, a tym samym nie miało związku z pełnionymi obowiązkami, które można byłoby zaliczyć do grupy podstaw uzyskania prawa do dodatkowego płatnego urlopu w związku z pełnieniem służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Autopromocja ZFŚS

Zasady tworzenia i prowadzenia Sprawdź