MEN: podwyżki dla nauczycieli i brak laptopów dla uczniów. Będzie program: Cyfrowy uczeń od 2025 r.

Odbyło się spotkanie Przewodniczącego ZNP Sławomira Broniarza z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. To już ruga tura negocjacji płacowych w zakresie zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli początkujących i mianowanych. Zmiany są konieczne ponieważ aktualnie niektóre dodatki wynoszą 9 zł a 149 zł to różnica pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym nauczyciela początkującego a mianowanego. Różnica powinna wynosić 300 zł, wypłaszczenie jest za duże! Co ważne Ministra Barbara Nowacka oświadczyła, że nie będzie kontynuacji programu laptop dla ucznia. Od 2025 r. będzie nowy program: Cyfrowy uczeń.

