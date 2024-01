22 stycznia, II tura uczniów zaczęła ferie zimowe. Czy nauczyciel ma urlop w ferie zimowe?

W dniu 22 stycznia 2024 roku - II tura uczniów zaczęła ferie zimowe. Jak w roku szkolnym wygląda dokładny podział ferii zimowych na poszczególne województwa w ramach poszczególnych IV tur - poniżej szczegóły. Ponadto, czy nauczyciel ma urlop w ferie zimowe? Czy ferie przysługują dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole?

Ferie zimowe 2023/2024

Ferie zimowe trwają 2 tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o 2 lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.

Kiedy dolnośląskie ma ferie 2024?

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024 dla województwa dolnośląskiego to 15 stycznia - 28 stycznia 2024 roku.

Kiedy mazowieckie ma ferie 2024?

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024 dla województwa mazowieckiego to 15 stycznia - 28 stycznia 2024 roku.

Kiedy opolskie ma ferie 2024?

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024 dla województwa opolskiego to 15 stycznia - 28 stycznia 2024 roku.

Kiedy zachodniopomorskie ma ferie 2024?

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024 dla województwa zachodniopomorskiego to 15 stycznia - 28 stycznia 2024 roku.

Kiedy podlaskie ma ferie 2024?

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024 dla województwa podlaskiego to 22 stycznia - 4 lutego 2024 roku.

Kiedy warmińsko-mazurskie ma ferie 2024?

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024 dla województwa warmińsko-mazurskiego to 22 stycznia - 4 lutego 2024 roku.

Kiedy lubelskie ma ferie 2024?

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024 dla województwa lubelskiego to 29 stycznia – 11 lutego 2024 roku.

Kiedy łódzkie ma ferie 2024?

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024 dla województwa łódzkiego to 29 stycznia – 11 lutego 2024 roku.

Kiedy podkarpackie ma ferie 2024?

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024 dla województwa podkarpackiego to 29 stycznia – 11 lutego 2024 roku.

Kiedy pomorskie ma ferie 2024?

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024 dla województwa pomorskiego to 29 stycznia – 11 lutego 2024 roku.

Kiedy śląskie ma ferie 2024?

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024 dla województwa śląskiego to 29 stycznia – 11 lutego 2024 roku.

Kiedy kujawsko-pomorskie ma ferie 2024?

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024 dla województwa kujawsko-pomorskiego to 12 lutego - 25 lutego 2024 roku.

Kiedy lubuskie ma ferie 2024?

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024 dla województwa lubuskiego to 12 lutego - 25 lutego 2024 roku.

Kiedy małopolskie ma ferie 2024?

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024 dla województwa małopolskiego to 12 lutego - 25 lutego 2024 roku.

Kiedy świętokrzyskie ma ferie 2024?

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024 dla województwa świętokrzyskiego to 12 lutego - 25 lutego 2024 roku.

Kiedy wielkopolskie ma ferie 2024?

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024 dla województwa wielkopolskiego to 12 lutego - 25 lutego 2024 roku.

Czy nauczyciel ma urlop w ferie zimowe?

Wielu zastanawia się, czy nauczyciel ma urlop w ferie zimowe? Okazuje się, że tak - podczas ferii nauczycielom przysługuje urlop wypoczynkowy. Szczegóły w tym zakresie można znaleźć w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984, dalej jako: KN). Zgodnie z przepisem art. 64 ust. 1 KN nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Czy to oznacza, że takie ferie nauczyciela bezwzględnie trwaj 2 tygodnie? Okazuje się, że niekoniecznie. Dlaczego? Ponieważ nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:

1) przeprowadzania egzaminów;

2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;

3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Niewątpliwym plusem jest jednak to, że ww. czynności nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni. Przez pozostałe 7 dni nauczyciel może zatem odpoczywać.

Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Urlop w placówkach w których ferie nie są przewidziane

Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.