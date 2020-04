Składka na Fundusz Solidarnościowy w kosztach płacy pracownika niepełnosprawnego

Art. 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (podstawa prawna), wprowadza nową definicję kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego – dla celów dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Zgodnie ze zmianą - koszty płacy oznaczają wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

Nowy przepis stosuje się do składników kosztów płacy za okresy począwszy od stycznia 2019 r. Kwota składki na Fundusz Solidarnościowy lub Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, która nie została przez pracodawców uwzględniona w kwocie kosztów płacy wykazanej w informacjach INF-D-P, złożonych przed dniem 31 marca 2020 r. za okresy od stycznia 2019 r. do lutego 2020 r., lub została uwzględniona w kwocie kosztów płacy, ale nie została opłacona w całości lub została opłacona nieterminowo, nie stanowi podstawy do zwrotu kwoty przysługującego dofinansowania, ustalenia zerowego salda dofinansowania lub odmowy wypłaty dofinansowania (podstawa prawna) .

Pracodawca, który nie wykazał w składanych wnioskach za od stycznia 2019 r. do lutego 2020 r., w kwocie kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych, składek na Fundusz Solidarnościowy - FS (wcześniej: Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - SFWON) może, ale nie musi skorygować wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (wykazując dodatkowo w kosztach płacy kwotę na FS wcześniej SFWON).