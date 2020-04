Zwolnienie ze składek KRUS za II kwartał 2020 r.

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zwalnia się z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r. (podstawa prawna)

Mając na uwadze powyższe, niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobligowany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, ma możliwość ubiegać się za II kwartał 2020 r. wyłącznie o refundację składek na ubezpieczenia wypadkowe, macierzyńskie i chorobowe, pod warunkiem ich opłacenia w terminie wynikającym z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (lub z maksymalnie 14-dniowym uchybieniem) oraz do dnia złożenia wniosku WN-U-A (w terminie do 1 czerwca 2020 r.).

Wówczas we wniosku WN-U-A należy pozostawić pustą pozycję 9 – „Kwota składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe”, ponieważ wpisuje się w nią – zgodnie z objaśnieniem do druku – kwotę należnych składek opłaconych przez wnioskodawcę w całości do dnia złożenia wniosku. Natomiast w poz. 10 – „Kwota składek na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie”, wpisuje się faktycznie opłaconą kwotę składek na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie.