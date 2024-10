Zmiana czasu letniego na zimowy. Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie

Zmiana czasu letniego na zimowy polega na zmianie wskazań zegarów i „dodanie” jednej godziny. Czy w związku z tym pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?

Zmiana czasu letniego na czas zimowy

W ostatni weekend października przejdziemy z czasu letniego na czas zimowy. Zmiana czasu będzie miała miejsce 27 października 2024 r. o godzinie 3.00 czasu letniego środkowoeuropejskiego.

Odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3.00 tego czasu na godzinę 2.00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego. Czas od godziny 2.00 do godziny 3.00 czasu środkowoeuropejskiego oznacza się dodatkową literą "a" (godzina 2a.01 do godziny 3a.00), po czym następuje godzina 3.01 czasu środkowoeuropejskiego. W ten sposób „dodaje się” jedną godzinę do doby 27 października.

Praca w nocy z 26 na 27 października

Według Kodeksu pracy pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Pracodawca powinien dokładnie ustalić porę nocną obowiązującą w zakładzie pracy. Przykładowo może wyznaczyć ją na następujące godziny: od 21.00 do 5.00, od 22.30 do 6.30, od 23.00 do 7.00.

Przejście z czasu letniego na zimowy oznacza dla pracowników pracujących w nocy z 26 na 27 października faktyczne wydłużenie pracy o 1 godzinę. Tę dodatkową godzinę należy potraktować jak godzinę nadliczbową. Przypomnijmy, że pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

Przykład Pracownik pracuje w systemie podstawowym czasu pracy na trzy zmiany - w tym nocną, także w weekendy. Pora nocna u pracodawcy została ustalona na godziny od 22.00 do 6.00. W nocy z 26 na 27 października 2024 r. z powodu zmiany czasu letniego na zimowy pracownik przepracował 9 godzin zamiast 8 godzin.

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Za pracę w nocy w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje:

normalne wynagrodzenie oraz

dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.

Alternatywnie, na wniosek pracownika, za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę nadliczbową może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

Kodeks pracy stanowi, że pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. W październiku 2024 r. dodatek za godzinę pracy w nocy wynosi 4,67 zł. Dodatek ten przysługuje niezależnie od rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych.

Należy jednak pamiętać, że według części specjalistów z zakresu prawa pracy w razie zmiany czasu letniego na zimowy nie trzeba pracownikowi wypłacać dodatku nocnego za 9 godzin. Ich zdaniem dodatek za pracę w nocy przysługuje maksymalnie za 8 godzin pory nocnej, określonej przez pracodawcę.

