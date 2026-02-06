REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Podatki » Do kiedy pracodawca musi dać PIT 2026? [Terminy]

Do kiedy pracodawca musi dać PIT 2026? [Terminy]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 lutego 2026, 07:43
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Do kiedy pracodawca musi dać PIT? Terminy 2026
Do kiedy pracodawca musi dać PIT? Terminy 2026
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy pracownik otrzymuje PIT od pracodawcy, który zatrudniał go w 2025 roku? Jaki termin podaje ustawa o PIT? Kiedy rozlicza się PIT w 2026 roku? Podajemy terminy 2026.

rozwiń >

Co to jest PIT-11?

PIT-11 to formularz zawierający informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach w poprzednim roku kalendarzowym, zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz kwotach potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. PIT-11 stanowi podstawę do rozliczenia rocznego PIT-36 i PIT-37.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Należy podkreślić, że nie dotyczy wynagrodzeń, nagród, dodatków wypłacanych za miesiąc grudzień poprzedniego roku, jeśli zostały wypłacone w styczniu kolejnego roku. Dla przykładu wynagrodzenie za grudzień 2025 roku wypłacone w styczniu 2026 roku zostanie ujęte w formularzu PIT-11 za 2026 rok, które pracodawca sporządzi na początku 2027 roku.

PIT-11 – formularz

Pobierz formularz PIT-11 INFORMACJA O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY do wypełnienia za rok 2025.

 

PIT-11 formularz do pobrania

gov.pl

Do kiedy pracodawca musi dać PIT 2026?

W świetle art. 42g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 6, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6:

REKLAMA

  • urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;
  • podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Jeśli dany podmiot przed upływem wskazanych terminów zaprzestał prowadzenia działalności, obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku oraz podanych wyżej informacji musi być wykonywany nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

PIT-11 za 2025 – do kiedy?

Podsumowując, pracodawca przesyła PIT-11 pracownikowi do końca lutego. W tym roku ostateczny termin na przekazanie PIT podatnikom to 28 lutego 2026 r. Pracodawca może to zrobić w dowolnej formie. Nie musi być to forma elektroniczna (jak przekazywana do urzędu skarbowego do końca stycznia). Pracodawca może więc wysłać PIT do pracownika elektronicznie z podpisem elektronicznym albo po wydrukowaniu i podpisaniu w sposób tradycyjny. Powinien stworzyć trzy egzemplarze – dla podatnika, dla urzędu skarbowego i dla siebie.

Ważne

PIT można otrzymać również od innego podmiotu niż pracodawca, jeśli w poprzednim roku odliczył od wynagrodzenia zaliczkę na podatek i wpłacił do US. Taki płatnik również powinien wysłać PIT podatnikowi do końca lutego.

Płatnikiem podatku zgodnie z art. 8 ordynacji podatkowej może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, które przepisy prawa podatkowego zobowiązują do obliczania i pobierania od podatnika podatku, a następnie wpłacania go w ustalonych terminach organowi podatkowemu.

Polecamy: Komplet: VAT 2026 + PIT, CIT i Ryczałt ewidencjonowany 2026 + Ordynacja podatkowa, NIP 2026

Pracodawca nie przekazał PIT

Co jeśli pracodawca nie przekazał pracownikowi PIT-11 do 28 lutego 2026 roku? Nie zwalnia to podatnika z obowiązku przekazania deklaracji PIT-37 lub PIT-36 do urzędu skarbowego. Musi wówczas samodzielnie dokonać stosownych obliczeń i przesłać deklarację do US.

Ważne

Pracodawca nie sporządza i nie wysyła PIT-11 dla umowy zlecenia i o dzieło, jeśli określone wynagrodzenie nie przewyższało kwoty 200,00 zł.

Kiedy rozlicza się PIT w 2026 roku?

PIT za 2025 rok można rozliczyć w terminie od 15 lutego 2026 roku do 30 kwietnia 2026 roku. Dnia 15 lutego uruchamiany jest Twój e-PIT. Po wysyłce rozliczenia podatkowego za poprzedni rok podatnik otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023, poz. 2383)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022, poz. 2647)

Powiązane
45 tys. zł kwoty wolnej, drugi próg w PIT od 200 tys. zł, podatek katastralny od 4 mieszkania. Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu proponuje reformę podatków
45 tys. zł kwoty wolnej, drugi próg w PIT od 200 tys. zł, podatek katastralny od 4 mieszkania. Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu proponuje reformę podatków
Odliczenie w PIT zakupu pompy insulinowej, akcesoriów i urządzeń do monitorowania stanu glukozy we krwi. Dyrektor KIS potwierdza prawa osób z niepełnosprawnością chorujących na cukrzycę
Odliczenie w PIT zakupu pompy insulinowej, akcesoriów i urządzeń do monitorowania stanu glukozy we krwi. Dyrektor KIS potwierdza prawa osób z niepełnosprawnością chorujących na cukrzycę
Skarbówka akceptuje: wydatki na przystosowanie mieszkań dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami można odliczyć w PIT. Ogrzewanie, klimatyzacja, wymiana okien, wyposażenie łazienki, kuchni, sprzęt AGD i inne
Skarbówka akceptuje: wydatki na przystosowanie mieszkań dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami można odliczyć w PIT. Ogrzewanie, klimatyzacja, wymiana okien, wyposażenie łazienki, kuchni, sprzęt AGD i inne
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z chorym pracownikiem
06 lut 2026

Pracownik na zwolnieniu lekarskim znajduje się pod ochroną i pracodawca nie może rozwiązać z nim umowy o pracę. Okazuje się jednak, że ochrona nie jest nieograniczona. Sprawdźmy, jak można rozwiązać stosunek pracy z chorym pracownikiem.
Ile urlopu przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?
05 lut 2026

Urlop wypoczynkowy to jedno z podstawowych uprawnień pracownika gwarantowane przepisami Kodeksu pracy (art. 152 i następne). Co do zasady należy się w wymiarze 20 lub 26 dni na rok kalendarzowy w przypadku zatrudnienia na pełnym etacie. Czy niepełny etat powoduje obniżenie wymiaru należnego urlopu? Ile dni wolnych przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?
Działy IT w firmach: mniej rekrutacji, więcej specjalizacji, wyższe wynagrodzenia
05 lut 2026

Choć zapotrzebowanie na pracowników działów IT spada od kilku lat, w 2025 roku tempo tego trendu znacząco zwolniło. Równolegle rosnące wyzwania technologiczne i rynkowe umacniają znaczenie kompetencji IT w firmach, zwłaszcza w obszarach wsparcia efektywności operacyjnej, bezpieczeństwa i jakości procesów. W rezultacie rosną wymagania kompetencyjne wobec specjalistów, a największy popyt dotyczy dziś ról związanych z cyberbezpieczeństwem, analizą danych i automatyzacją procesów.
Kobiety chcą decydować w pracy, jednak napotykają bariery. Pracownicy nie znają dyrektywy 2022/2381
05 lut 2026

Można zauważyć, że coraz większa liczba kobiet obejmuje stanowiska menedżerskie, także w sektorze finansowym. Niestety tylko 16% z nich uważa, że faktycznie mają wpływ na strategiczne decyzje. Odsetek ten spada z roku na rok. Jakie bariery zewnętrzne i wewnętrzne napotykają kobiety w pracy? Pracownicy nie znają dyrektywy 2022/2381, która poprawia równowagę płci w pracy.

REKLAMA

Jak skutecznie nauczyć się języka obcego – tradycyjne podejście i nowe technologie. Dlaczego w świecie automatycznych tłumaczeń warto uczyć się języków?
05 lut 2026

Rozwój sztucznej inteligencji, personalizacji i mikro-nauki znacząco zmienia sposób przyswajania wiedzy, ale częściej obserwujemy też potrzebę „powrotu do podstaw”: bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, nauki w małych grupach i praktykowania autentycznej komunikacji. Nauka języków umożliwia funkcjonowanie w zmieniającym się świecie pracy, migracji i relacji międzyludzkich, ale aby była skuteczna, uczący się będą musieli znaleźć równowagę pomiędzy nowoczesnymi narzędziami a ludzkim pierwiastkiem.
Człowiek w centrum energii [WYWIAD PGE]
05 lut 2026

Rozmowa z Sandrą Tymińską, dyrektorką HR w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, o wdrożeniu nowej kultury pracy w spółce Skarbu Państwa.
Migracje zmienią rynek pracy w Polsce, AI zabierze pracę? Jakie ryzyka czekają firmy w 2026 roku?
05 lut 2026

Polski rynek pracy wchodzi w 2026 rok bez spektakularnych załamań, ale też bez komfortu, do którego wiele firm zdążyło się już przyzwyczaić. Polsce nie grozi masowe bezrobocie wywołane przez sztuczną inteligencję ani gwałtowny krach demograficzny. Dane pokazują stabilną, lecz napiętą sytuację, w której kluczową rolę odegrają dwa procesy: rozwój technologii oraz migracje. To właśnie one – jak pokazują doświadczenia ekspertów Lingo Comm, szkoły języka polskiego jako obcego pracującej na co dzień z migrantami i pracodawcami – będą w najbliższych latach czynnikiem o największym znaczeniu operacyjnym dla przedsiębiorstw.
Automatyzacja list płac: jak podzielić ten proces na etapy, by ograniczyć ryzyko i błędy
05 lut 2026

Naliczanie list płac w dużych organizacjach to proces o strategicznym znaczeniu – każdy błąd może kosztować firmę nie tylko pieniądze, ale i reputację. Automatyzacja jest odpowiedzią na rosnące wymagania, jednak jej skuteczność zależy od właściwego podziału procesu na etapy. Jak to zrobić, by zminimalizować ryzyko i zachować pełną kontrolę?

REKLAMA

Osoby, które najmniej zarabiają, najwięcej ryzykują
05 lut 2026

Paradoks ryzyka polega na tym, że nie osoby zamożne, a te, które zarabiają najmniej najwięcej ryzykują. Chodzi o osoby z wykształceniem podstawowym o zarobkach do 1 tys. zł. Co ciekawe, przy zarabianiu powyżej tej kwoty do 2999 zł Polacy wybierają już tylko bezpieczne formy oszczędzania. O czym to świadczy?
Siła wyższa 2026 r. W tych sytuacjach pracodawca ma obowiązek zwolnić Cię z pracy
05 lut 2026

Pamiętaj, że w 2026 r. pracodawca ma obowiązek zwolnić Cię z wykonywania pracy - jeżeli tylko o to zawnioskujesz. Chodzi o zdarzenia związane z siłą wyższą, która w literaturze i orzecznictwie jest dość szeroko interpretowana. Tak więc w naprawdę wielu przypadkach możesz skorzystać z 2 dni wolnego albo 16 godzin.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA