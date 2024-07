10 świadczeń pieniężnych dla żołnierzy

Uposażenie żołnierzy zawodowych składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia. Do najważniejszych dodatków zalicza się prawo do: dodatku specjalnego, dodatku służbowego, dodatku za długoletnią służbę wojskową, dodatku motywacyjnego, dodatku kompensacyjnego lub dodatku wyrównawczego. J

Przykład Od 1 marca 2024 r. najniższe uposażenie w wojsku (dla szeregowych) wzrosło z 4960 zł do 6000 zł (podwyżka o 1140 zł). Wojsko RP podaje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Siłach Zbrojnych RP wraz z dodatkami wynosi obecnie ok. 7900 zł

Żołnierze zawodowi otrzymują następujące należności pieniężne, tj. zasiłki, dodatki i uposażenia.

Świadczenie nr 1: zasiłek na zagospodarowanie

Zasiłek na zagospodarowanie - żołnierz zawodowy, po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, otrzymuje zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Zasiłek może być przyznany żołnierzowi zawodowemu tylko jeden raz w trakcie pełnienia zawodowej służby wojskowej. Ponadto żołnierzowi zawodowemu kształconemu w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, w centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia zasiłek na zagospodarowanie przysługuje po objęciu obowiązków na pierwszym stanowisku służbowym w korpusie odpowiednio oficerów, podoficerów albo szeregowych.

Świadczenie nr 2: dodatkowe uposażenie roczne

Żołnierz zawodowy pełniący zawodową służbę wojskową przez okres całego roku kalendarzowego nabywa prawo do dodatkowego uposażenia rocznego w wysokości 1/12 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym otrzymanego w roku kalendarzowym, za który dodatkowe uposażenie roczne przysługuje. Prawo do dodatkowego uposażenia rocznego nabywa również: 1) żołnierz zawodowy powołany do zawodowej służby wojskowej w trakcie roku kalendarzowego, jeżeli pełnił zawodową służbę wojskową przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych, 2) żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej w trakcie roku kalendarzowego – w wysokości 1/12 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym otrzymanego w roku kalendarzowym, za który dodatkowe uposażenie roczne przysługuje.

Świadczenie nr 3: nagrody uznaniowe

Żołnierzom zawodowym mogą być przyznawane nagrody uznaniowe – w szczególności w związku

z przejawianiem inicjatywy w służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych;

Świadczenie nr 4: zapomogi

Żołnierzom zawodowym mogą być przyznawane zapomogi – w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny oraz z innych przyczyn powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych. W przypadku zaginięcia żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub śmierci żołnierza zawodowego Minister Obrony Narodowej może przyznać zapomogę małżonkowi, a w przypadku braku małżonka dzieciom pozostającym na utrzymaniu żołnierza zawodowego. W przypadku braku małżonka i dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza zawodowego zapomogę Minister Obrony Narodowej może przyznać rodzicom żołnierza. Powyższe rozwiązania stosuje się również odpowiednio do małżonka, dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza zawodowego lub rodziców żołnierza zawodowego, który zmarł w ciągu 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Ważne Nagrody uznaniowe i zapomogi, wypłaca się z tworzonego na ten cel funduszu, którego wysokość nie może być niższa niż 2,5% planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenia żołnierzy zawodowych. Warunkiem przyznania żołnierzowi zawodowemu nagrody uznaniowej jest uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych. Żołnierzowi zawodowemu można również przyznać nagrodę uznaniową za wykonywanie zadań służbowych o wysokiej odpowiedzialności albo zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe.

Świadczenie nr 4: nagrody jubileuszowe

Żołnierzom zawodowym przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

po 20 latach czynnej służby wojskowej – 75%,

po 25 latach czynnej służby wojskowej – 100%,

po 30 latach czynnej służby wojskowej – 150%,

po 35 latach czynnej służby wojskowej – 200%,

po 40 latach czynnej służby wojskowej – 300% – miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.

Świadczenie nr 5: należności za podróże służbowe i przeniesienia służbowe

Żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu na stanowisko służbowe poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz zajmował dotychczas stanowisko służbowe, przysługują:

ryczałt z tytułu przeniesienia – w wysokości 50% najniższej stawki uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego;

diety – za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu pełnienia służby w wysokości stawki diety przysługującej z tytułu odbywania krajowej podróży służbowej, obowiązującej w dniu przejazdu żołnierza do nowego miejsca pełnienia służby określonej w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do nowego miejsca pełnienia służby – w wysokości obowiązującej w dniu przejazdu żołnierza ceny biletu za przejazd pociągiem pospiesznym

W przypadku przesiedlenia się żołnierza zawodowego do nowego miejsca pełnienia służby przysługują mu ponadto:

zasiłek osiedleniowy – w wysokości 250% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego – jeżeli żołnierz przesiedlił się z członkami rodziny, a 50% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego – jeżeli żołnierz: – jest samotny albo – przesiedlił się bez członków rodziny;

zwrot kosztów przewozu urządzeń domowych – w wysokości udokumentowanej rachunkiem, nie większej jednak niż 200% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego.

Świadczenie nr 6: dodatki

Dodatek specjalny – za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej - w odniesieniu do dodatku specjalnego przy ustalaniu tytułów, za które dodatek przysługuje określa się charakter wykonywanych czynności, zakres wykonywanych czynności służbowych i ich specyfikę oraz obciążenia psychofizyczne na stanowiskach służbowych. Ponadto bierze się pod uwagę wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowisk służbowych.

Dodatek służbowy – za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych jednostkach wojskowych.

Dodatek za długoletnią służbę wojskową - w odniesieniu do dodatku za długoletnią służbę wojskową wzrost tego dodatku uzależniony jest od stażu służby wojskowej oraz uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Dodatek motywacyjny – dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych pełniących zawodową służbę wojskową za uzyskanie w opinii służbowej oceny co najmniej bardzo dobrej.

Świadczenie nr 7: gratyfikacja urlopowa

Żołnierzowi zawodowemu przysługuje raz w roku prawo do gratyfikacji urlopowej. Żołnierzowi zawodowemu powołanemu do zawodowej służby wojskowej w trakcie roku kalendarzowego gratyfikacja urlopowa za ten rok przysługuje, jeżeli pełnił służbę przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych. Przy ustalaniu wysokości gratyfikacji urlopowej uwzględnia się również małżonka, a także dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego. Wysokość gratyfikacji urlopowej na jedną osobę uwzględnianą przy ustalaniu jej wysokości nie może być niższa niż 35% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. W przypadku zbiegu uprawnień do gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych posiadających wspólne dzieci gratyfikację na te dzieci uwzględnia się przy ustalaniu gratyfikacji tylko jednego z rodziców.

Świadczenie nr 8: świadczenie motywacyjne

Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się świadczenie motywacyjne po osiągnięciu:

25 lat służby wojskowej, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy – w wysokości 1500 zł miesięcznie;

28 lat i 6 miesięcy służby wojskowej – w wysokości 2500 zł miesięcznie.

Świadczenie nr 9: świadczenie za długoletnią służbę wojskową

Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się świadczenie za długoletnią służbę wojskową po osiągnięciu 15 lat służby wojskowej w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego miesięcznie. Świadczenie za długoletnią służbę wojskową zwiększa się o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok służby wojskowej, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach tej służby – rozwiązane obecnie procedowane w projekcie ustawy przyjętym przez Radę Ministrów 10 stycznia 2023 r.

Świadczenie nr 10: odprawa

Żołnierzowi należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej - żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje odprawa w wysokości:

po 1 roku służby – 100%,

po 5 latach służby – 200%,

po 10 latach służby – 300% – kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby.

Wysokość odprawy, ulega zwiększeniu o 20% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za każdy rok zawodowej służby wojskowej pełnionej ponad 10 lat, nie więcej jednak niż do wysokości 600%.