Czy 15 sierpnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy? Czy 15 sierpnia jest świętem nakazanym? Jakie są święta nakazane w Polsce? Czy 15 sierpnia czynne są sklepy? Na jakie nagrody mogą liczyć żołnierze w 2025?

Czy 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy?

Tak, 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy. Dzień15 sierpnia to Święto Wojska Polskiego ale i święto kościelne Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (tzw. Matki Boskiej Zielnej - wiąże się to z czasem kiedy to rolnicy kończą żniwa. W tym okresie wdzięczni gospodarze w zamian za opiekę Matki Boskiej przynoszą do kościoła płody rolne: zioła, kwiaty, zboża, warzywa i owoce).

Ważne W 2025 r. 15 sierpnia wypada w piątek, to znaczy, że pracownicy będą mogli cieszyć się aż trzema dniami wolnymi od pracy i tzw. długim weekendem.

Czy 15 sierpnia jest świętem nakazanym?

W dniu 15 sierpnia Kościół powszechny obchodzi uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość w Polsce nazywana jest także Świętem Matki Boskiej Zielnej i obchodzona jako święto plonów. Największe i najbardziej znane obchody Wniebowzięcia NMP mają miejsce na Jasnej Górze, w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie odbywają się inscenizacje przedstawiające Zaśnięcie Maryi oraz jej Wniebowzięcie, a także w Kalwarii Pacławskiej na Podkarpaciu. Na Jasną Górę w tych dniach przybywa najwięcej grup pielgrzymich z całej Polski. Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, iż w niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.

Ważne W dniu 15 sierpnia – w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – katolicy w Polsce mają obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej,

Jakie są święta nakazane w Polsce?

W Polsce obowiązują następujące święta nakazane:

uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia);

uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia);

uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli (6 stycznia);

uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Wielkanoc;

Wniebowstąpienie Pańskie;

uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki;

uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało;

uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia);

uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada);

wszystkie niedziele w ciągu roku.

Czy Święto Wojska Polskiego jest wolne od pracy?

Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione na cześć zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, stoczonej w 1920 roku w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Z tej okazji w całym kraju zostaną zorganizowane uroczystości patriotyczne, festyny, pikniki i wydarzenia kulturalne. W Święto Wojska Polskiego jest wolne od pracy.

Na jakie nagrody mogą liczyć żołnierze w 2025?

W sierpniu 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 12 lipca 2023 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2023 poz. 1398). Na jakie nagrody w 2025 r. mogą liczyć żołnierze? Nagrody mogą być nie małe, bo w 2023 r sięgały ponad 2000 tys. zł. w 2024 r. też były przyznawane.

Ważne Nagrody uznaniowe i zapomogi to ważne świadczenia Żołnierzom zawodowym mogą być przyznawane nagrody uznaniowe – w szczególności w związku z przejawianiem inicjatywy w służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych.

Rozporządzenie określa tryb przyznawania nagród uznaniowych żołnierzom zawodowym. Nagrody uznaniowe przyznaje dowódca jednostki wojskowej. Przyznanie nagrody następuje w formie rozkazu albo decyzji organu, który tę nagrodę przyznał. Nagrody uznaniowe przyznaje się:

z inicjatywy dowódcy oraz jego przełożonych; na wniosek innego przełożonego żołnierza zawodowego niż przełożony, o którym mowa w § 2 ust. 2; na wniosek bezpośredniego przełożonego żołnierza zawodowego, który wykonywał zadania, albo bezpośredniego przełożonego żołnierza zawodowego lub pracownika resortu obrony narodowej, za którego były wykonywane zadania - w przypadku wykonywania przez żołnierza zawodowego zadań służbowych za innego żołnierza zawodowego lub pracownika resortu obrony narodowej; na wniosek bezpośredniego przełożonego żołnierza zawodowego, który wykonywał zadania, albo bezpośredniego przełożonego żołnierza zawodowego, za którego były wykonywane zadania - w przypadku wykonywania przez żołnierza zawodowego zadań służbowych za innego żołnierza zawodowego przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

Czy 15 sierpnia czynne są sklepy?

Nie, 15 sierpnia to święto, co oznacza, że w tym dniu sklepy nie są czynne.

Czy w sierpniu jest niedziela handlowa?

Tak, w sierpniu jest niedziela handlowa, w dniu 31 sierpnia. Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2025 roku? Niedziele handlowe w 2025 r. przypadają w dniach: 26 stycznia, 13 i 27 kwietnia, 29 czerwca, 31 sierpnia oraz 7, 14 i 21 grudnia.

Jak wypadają święta i dni wolne w 2025 r.?

W 2025 r. jest 14 dni wolnych od pracy, będących świętami:

1 stycznia Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

9 kwietnia Wielkanoc

10 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny

1 maja Święto Pracy

3 maja Święto Konstytucji 3 Maja

28 maja Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

8 czerwca Boże Ciało

15 sierpnia Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada Wszystkich Świętych

11 listopada Święto Niepodległości

24 grudnia Wigilia (nowe święto)

25 grudnia Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia Boże Narodzenie (drugi dzień)