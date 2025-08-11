REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Czy 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy?

Czy 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 sierpnia 2025, 10:06
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Czy 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy?
Czy 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Czy 15 sierpnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy? Czy 15 sierpnia jest świętem nakazanym? Jakie są święta nakazane w Polsce? Czy 15 sierpnia czynne są sklepy? Na jakie nagrody mogą liczyć żołnierze w 2025?

rozwiń >

Czy 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy?

Tak, 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy. Dzień15 sierpnia to Święto Wojska Polskiego ale i święto kościelne Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (tzw. Matki Boskiej Zielnej - wiąże się to z czasem kiedy to rolnicy kończą żniwa. W tym okresie wdzięczni gospodarze w zamian za opiekę Matki Boskiej przynoszą do kościoła płody rolne: zioła, kwiaty, zboża, warzywa i owoce).

REKLAMA

Ważne

W 2025 r. 15 sierpnia wypada w piątek, to znaczy, że pracownicy będą mogli cieszyć się aż trzema dniami wolnymi od pracy i tzw. długim weekendem.

Czy 15 sierpnia jest świętem nakazanym?

W dniu 15 sierpnia Kościół powszechny obchodzi uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość w Polsce nazywana jest także Świętem Matki Boskiej Zielnej i obchodzona jako święto plonów. Największe i najbardziej znane obchody Wniebowzięcia NMP mają miejsce na Jasnej Górze, w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie odbywają się inscenizacje przedstawiające Zaśnięcie Maryi oraz jej Wniebowzięcie, a także w Kalwarii Pacławskiej na Podkarpaciu. Na Jasną Górę w tych dniach przybywa najwięcej grup pielgrzymich z całej Polski. Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, iż w niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.

Ważne

W dniu 15 sierpnia – w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – katolicy w Polsce mają obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej,

Matki Boskiej Zielnej

Matki Boskiej Zielnej

ShutterStock

Jakie są święta nakazane w Polsce?

W Polsce obowiązują następujące święta nakazane: 

  • uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia);
  • uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia);
  • uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli (6 stycznia);
  • uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Wielkanoc;
  • Wniebowstąpienie Pańskie;
  • uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki;
  • uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało;
  • uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia);
  • uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada);
  • wszystkie niedziele w ciągu roku.

Czy Święto Wojska Polskiego jest wolne od pracy?

Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione na cześć zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, stoczonej w 1920 roku w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Z tej okazji w całym kraju zostaną zorganizowane uroczystości patriotyczne, festyny, pikniki i wydarzenia kulturalne. W Święto Wojska Polskiego jest wolne od pracy.

wojsko żołnierz

wojsko żołnierz

ShutterStock

Na jakie nagrody mogą liczyć żołnierze w 2025?

W sierpniu 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 12 lipca 2023 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2023 poz. 1398). Na jakie nagrody w 2025 r. mogą liczyć żołnierze? Nagrody mogą być nie małe, bo w 2023 r sięgały ponad 2000 tys. zł. w 2024 r. też były przyznawane.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

 Nagrody uznaniowe i zapomogi to ważne świadczenia

Żołnierzom zawodowym mogą być przyznawane nagrody uznaniowe – w szczególności w związku z przejawianiem inicjatywy w służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych.

Rozporządzenie określa tryb przyznawania nagród uznaniowych żołnierzom zawodowym. Nagrody uznaniowe przyznaje dowódca jednostki wojskowej. Przyznanie nagrody następuje w formie rozkazu albo decyzji organu, który tę nagrodę przyznał. Nagrody uznaniowe przyznaje się:

  1. z inicjatywy dowódcy oraz jego przełożonych;
  2. na wniosek innego przełożonego żołnierza zawodowego niż przełożony, o którym mowa w § 2 ust. 2;
  3. na wniosek bezpośredniego przełożonego żołnierza zawodowego, który wykonywał zadania, albo bezpośredniego przełożonego żołnierza zawodowego lub pracownika resortu obrony narodowej, za którego były wykonywane zadania - w przypadku wykonywania przez żołnierza zawodowego zadań służbowych za innego żołnierza zawodowego lub pracownika resortu obrony narodowej;
  4. na wniosek bezpośredniego przełożonego żołnierza zawodowego, który wykonywał zadania, albo bezpośredniego przełożonego żołnierza zawodowego, za którego były wykonywane zadania - w przypadku wykonywania przez żołnierza zawodowego zadań służbowych za innego żołnierza zawodowego przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

Czy 15 sierpnia czynne są sklepy?

Nie, 15 sierpnia to święto, co oznacza, że w tym dniu sklepy nie są czynne.

Czy w sierpniu jest niedziela handlowa?

Tak, w sierpniu jest niedziela handlowa, w dniu 31 sierpnia. Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2025 roku? Niedziele handlowe w 2025 r. przypadają w dniach: 26 stycznia, 13 i 27 kwietnia, 29 czerwca, 31 sierpnia oraz 7, 14 i 21 grudnia.

Jak wypadają święta i dni wolne w 2025 r.?

W 2025 r. jest 14 dni wolnych od pracy, będących świętami:

  • 1 stycznia Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
  • 6 stycznia Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
  • 9 kwietnia Wielkanoc
  • 10 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja Święto Pracy
  • 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja
  • 28 maja Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 8 czerwca Boże Ciało
  • 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada Wszystkich Świętych
  • 11 listopada Święto Niepodległości
  • 24 grudnia Wigilia (nowe święto)
  • 25 grudnia Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia Boże Narodzenie (drugi dzień)
Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 12 lipca 2023 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2023 poz. 1398)

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Szef na urlopie: czy możliwy jest wypoczynek bez telefonu i laptopa?
08 sie 2025

Oprócz plaży i szumu morza urlop szefa wiąże się zwykle z telefonami i laptopem. Tymczasem prawdziwy wypoczynek jest naprawdę ważny. Jakie są korzyści z nieobecności szefa w firmie? Co zmienić w zarządzaniu, aby móc spokojnie wybrać się na urlop?
Klimatyzacja w miejscu pracy: czy to dobre dla zdrowia pracowników?
08 sie 2025

Klimatyzacja w miejscu pracy ma zapewniać komfort termiczny pracowników i zapobiegać protestom kadry przed pracą w zbyt wysokich temperaturach. Czy to jednak jest dobre dla zdrowia zatrudnionych osób?
PIP przekształci umowę zlecenia i dzieło w umowę o pracę, nie trzeba będzie iść do sądu. Dodatkowo będą zdalne kontrole. Szykuje się rewolucja dla pracowników i pracodawców
08 sie 2025

Szykuje się reforma Państwowej Inspekcji Pracy: co będzie oznaczała dla pracowników i pracodawców? Na ten moment wiadomo, że rozwiązania mają na celu zapobieganie obchodzeniu prawa i zapewnienie pracownikom realnej ochrony. Reforma ma dwa główne wymiary: organizacyjny – zmiana struktury PIP, wdrożenie narzędzi cyfrowych i standardów kontroli zdalnych; społeczny – budowanie nowego wizerunku inspekcji jako partnera pracowników, a nie instytucji represyjnej. Dzięki temu PIP ma zyskać skuteczniejsze instrumenty do reagowania na naruszenia prawa pracy.
Nie nalicza się wpłat na PPK od wynagrodzenia wypłaconego rodzinie zmarłego uczestnika programu [Przykłady]
08 sie 2025

Od wynagrodzenia wypłaconego rodzinie zmarłego uczestnika PPK nie nalicza się wpłat. Inna jest sytuacja, gdy chodzi o wynagrodzenie wypłacone zmarłemu pracownikowi, od którego wpłaty zostały naliczone i dokonane po śmierci pracownika. Opracowanie tematu zwiera praktyczne przykłady.

REKLAMA

Ustawa o jawności wynagrodzeń: co konkretnie oznacza dla pracodawców i pracowników? [WYWIAD]
08 sie 2025

Rok 2026 zbliża się wielkimi krokami. Od stycznia na pracodawców zostaną nałożone nowe obowiązki dotyczące wynagrodzeń. Co konkretnie kryje się pod ustawą o jawności wynagrodzeń? Jakie uprawnienia zyskają pracownicy? Jak nowe przepisy wpłyną na polski rynek pracy?
Zmiany nie tylko w wynagrodzeniach ale i w benefitach na skutek regulacji UE. Sprawdź co powinieneś wiedzieć
07 sie 2025

Unijna dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń wprowadza nową definicję wynagrodzenia. Na jej mocy pracodawcy będą zobowiązani do prezentowania wynagrodzenia na nowych zasadach, uwzględniających nie tylko świadczenia pieniężne, ale także wartość benefitów i dodatków rzeczowych. Wartość benefitów zależnych od piastowanego stanowiska stanie się także elementem raportowania luki płacowej.
Czy lepszym rozwiązaniem jest awansować pracownika wewnętrznie, czy zatrudnić kogoś z zewnątrz?
07 sie 2025

Promować pracownika z wewnątrz organizacji czy zatrudnić specjalistę z rynku – to pytanie, które zadaje sobie wiele firm, zwłaszcza gdy chodzi o obsadzenie stanowiska o strategicznym znaczeniu. Eksperci Gi Group Holding podkreślają, że nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi - decyzja zależy od dostępnych w firmie kompetencji, dynamiki zespołu, celów biznesowych, a także od kosztów, nie tylko finansowych.
Zmiany w wypłacie ekwiwalentu za urlop – rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy
06 sie 2025

Rada Ministrów zatwierdziła projekt deregulacyjny, który powiąże wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z dniem rozwiązania umowy lub ostatnią pensją. Projekt wprowadza też inne ułatwienia. Projekt zakłada także, że firmy bez działających związków zawodowych będą musiały zapraszać co najmniej dwuosobową reprezentację pracowników w sprawach ZFŚS, co ma ujednolicić zasady działania funduszu.

REKLAMA

Wyższy dodatek za pracę w nocy w sierpniu 2025 r.
06 sie 2025

W tym miesiącu jest wyższy dodatek za pracę w nocy niż w lipcu. Tylko w listopadzie będzie większa kwota za pracę w porze nocnej niż w sierpniu. Ile aktualnie wynosi dodatek nocny i jak się go oblicza?
Urodzenie martwego dziecka a urlop i zasiłek macierzyński. Zmiany od 6 sierpnia 2025 r.
06 sie 2025

Dziś wchodzą w życie zmiany dotyczące 8 tygodni urlopu macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego w przypadku martwego urodzenia. Czy urodzenie martwego dziecka daje prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego? Jakie są przepisy prawa pracy i ubezpieczeń?

REKLAMA