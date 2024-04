Poszedł po zaległe wynagrodzenie a spotkała go śmierć. Zabójstwo w Gdańsku, są zarzuty Prokuratury!

47-letni mężczyzna, pracodawca usłyszał od Gdańskiej Prokuratury zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa w zamiarze ewentualnym i trafił do tymczasowego aresztu. Potrącił pracownika wózkiem widłowym. 37-letni obywatel Gruzji zmarł wyniku wstrząsu urazowego. Co grozi pracodawcy?

Poszedł po zaległe wynagrodzenie a spotkała go śmierć

Według doniesień medialnych oraz tego co przekazuje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, w dniu 15 kwietnia 2024 r., 37-letni pracownik, obywatel Gruzji udał się do hali produkcyjnej w Gdańsku Przeróbce, w której wcześniej pracował. Prawdopodobnie chodziło o wypłatę zaległego wynagrodzenia. Kiedy spotkał się pracodawcą (49-letni mężczyzna) doszło do wymiany zdań, być może nawet awantury.

Wskutek tego i wzburzenia były pracodawca wsiadł do wózka widłowego i potrącił obywatela Gruzji i przycisnął go do części konstrukcji hali. Na skutek potrącenia pokrzywdzonego przez operatora wózka widłowego 37-letni obywatel Gruzji zmarł. Wstępne ustalenia Prokuratury Okręgowej w Gdańsku są więc takie, że było to zabójstwa a nieszczęśliwego zdarzenia. Trzeba jeszcze dodać, że na skutek zdarzenia pokrzywdzony zmarł w wyniku wstrząsu urazowego. Jego obrażenia była tak znaczne, że nie miał raczej szans na przeżycie. Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, prokurator Grażyna Wawryniuk, wskazuje, że mężczyzna miał doznać obszernych obrażeń zmiażdżeniowych.

Zatrzymanie operatora wózka widłowego - zarzut zabójstwa i tymczasowy areszt

Jak podaje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 49-latek został zatrzymany. Na skutek wstępnej analizy zdarzeń przez Prokuraturę, w tym analizę nagrań z monitoringu, mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa a sąd zdecydował o tymczasowym areszcie, uwzględniają wniosek prokuratora. Całe postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście.

49-latek nie przyznał się winy!

49-letni mężczyzna nie przyznał się do winy. Wręcz złożył wyjaśnienia, które nie powielają się i nie zgadzają się z ustaleniami prokuratury. Jak w czwartek, 18 kwietnia 2024 r. przekazał mediom rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Grażyna Wawryniuk: Z zapisu monitoringu wynika, że zachowanie kierującego nie było przypadkowe. Prokurator opisała sprawę w ten sposób: "Pokrzywdzony to obywatel Gruzji. Był on pracownikiem podejrzanego. W dniu zdarzenia przyszedł po zaległe wynagrodzenie. Na tym tle między mężczyznami doszło do wymiany zdań, po której podejrzany wsiadł do wózka".

Zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa w zamiarze ewentualnym - sprawca przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego i godzi się na to

W niniejszej sprawie Prokuratura postawiła zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa w zamiarze ewentualnym. W art. 9 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 17, dalej jako: KK) wyróżnione są dwie odmiany zamiaru: zamiar bezpośredni (dolus directus) mający postać chęci popełnienia czynu zabronionego oraz zamiar ewentualny (dolus eventualis) w postaci przewidywania możliwości popełnienia czynu zabronionego i godzenia się na popełnienie czynu zabronionego.

Wprawdzie w przepisach nie jest scharakteryzowany zamiar bezpośredni od strony intelektualnej, ale już w przypadku zamiaru ewentualnego, ma to miejsce. W przypadku zamiaru ewentualnego w chęci jako akcie intencjonalnym zakłada się aktywne ukierunkowanie w stosunku do czegoś, co musi być uprzednio uświadomione. Nie można niewadliwe chcieć, nie rozpoznawszy prawidłowo rzeczywistości. Na zamiar składa się element intelektualny i wolicjonalny. Tak więc, zamiar ewentualny (dolus eventualis) jest postacią umyślności. Zachodzi wtedy, gdy sprawca przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego i godzi się na to.

Co grozi za zabójstwo?

Zgodnie z KK: kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Trzeba jednak wiedzieć, że ta kara jest surowsza, gdy zajdą pewne okoliczności, bowiem: kto zabija człowieka:

1) ze szczególnym okrucieństwem,

2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,

3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,

4) z użyciem materiałów wybuchowych,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. W niniejsze sprawie to do oceny prokuratury i sądu będzie należało czy ta przesłanka szczególnego okrucieństwa zaistniała.