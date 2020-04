Przedłużenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i 500+ dla niesamodzielnych

Dalsza wypłata świadczeń, które zależą od orzeczenia o niezdolności do pracy i/lub niezdolności do samodzielnej egzystencji

31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy[1], na podstawie których w określonych sytuacjach następuje wydłużenie ważności orzeczeń o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS. Dzięki temu, wydłuża się również prawo do świadczeń uzależnionych od niezdolności do pracy lub od niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jakie orzeczenia są ważne przez dłuższy okres

Wydłużenie ważności dotyczy orzeczeń:

o częściowej niezdolności do pracy,

o całkowitej niezdolności do pracy,

o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

wydanych na czas określony, których ważność upłynęła lub upływa:

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (od 14 do 19 marca 2020 r.),

w okresie obowiązywania stanu epidemii (od 20 marca 2020 r. do odwołania) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,

w okresie 30 dni następujących po odwołaniu stanu epidemii lub stanu epidemicznego.

Wydłuża się również ważność wymienionych wyżej orzeczeń, których termin ważności upłynął przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, tj. przed 14 marca 2020 r., o ile nowe orzeczenie, które jest podstawą do wydania decyzji w sprawie prawa do świadczenia na dalszy okres, nie zostało wydane przed 31 marca 2020 r.

Wydłużenie ważności dotyczy orzeczeń wydanych w celu przyznania świadczeń, które zależą od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, na podstawie przepisów: