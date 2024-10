Ważny wyrok SN dla emerytów: emeryt - były pracownik ma prawo do wypłaty z ZFŚS, nawet jeśli pracuje u innego pracodawcy

Czy emeryt jest uprawniony do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

​Emeryt, który przeszedł na emeryturę i podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie powodującej zawieszenia wypłaty emerytury jest „emerytem – byłym pracownikiem”. W konsekwencji tego emeryt - były pracownik ma prawo do wypłaty z ZFŚS.

Kto jest emerytem zakładu pracy?

Pytanie: kto jest emerytem zakładu pracy? Nie było to wcale łatwe do rozstrzygnięcia, ponieważ sprawa jednego z emerytów trafiła nawet do SN. Konkretnie chodziło o to: czy jest "emerytem - byłym pracownikiem zakładu" w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. z dnia 2022.04.28, Dz.U.2022.923) - emeryt, który jest byłym pracownikiem pozwanego, który uprzednio przeszedł na emeryturę z tego zakładu pracy (pozwanego) i nie zawieszając jej pobierania, podjął zatrudnienie w innym zakładzie, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie powodującej zwieszenia wypłaty emerytury, a tym samym czy do "zerwania więzi" "emeryta - byłego pracownika" z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych poprzedniego pracodawcy (poprzednich pracodawców) doniosłe pod względem prawnym znaczenie ma zawieszenie pobierania emrytury (ewentualnie inne zdarzenie skutkujące przerwaniem pobierania emerytury), czy - jedynie zatrudnienie u nowego pracodawcy nawet przy jednoczesnym nieprzerwanym pobieraniu emerytury od momentu jej przyznania?

Kolejne zagadnienie, które musiał rozstrzygnąć Sąd Najwyższy było to, czy do "zerwania więzi" "emeryta - byłego pracownika" z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych poprzedniego pracodawcy (poprzednich pracodawców) doniosłe pod względem prawnym znaczenie ma to, że aktualny pracodawca nie posiada zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?