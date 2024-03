Działalność socjalna: Świąteczne paczki dla dzieci pracowników, finansowane ze środków zfśs, powinny mieć różną wartość

To już 30 lat Polski w EURES - sieć łączy pracowników i pracodawców w UE. Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że EURES to platforma, która umożliwia znalezienie pracy i pracownika w ramach UE. Obejmuje ona aż 31 krajów i niemal 1000 doradców. Wiele osób zastanawia się: gdzie najłatwiej znaleźć pracę za granicą? Z jakiej agencji wyjechać do pracy za granicę? Jak wyjechać do pracy za granicę? Dzięki swobodnemu przepływowi pracowników w ramach UE oraz Szwajcarii, Islandii, Lichtensteinem i Norwegią można bezpiecznie znaleźć pracę - wystarczy zarejestrować się i zamieścić swoje CV na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu. i postępować zgodnie z instrukcjami.