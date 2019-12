Zwolnienia z PIT dla młodych podatników a ZFŚS

Problem

Przyznajemy pracownikom świadczenia z zfśs. Roczny limit zwolnienia podatkowego wynosi dla świadczeń finansowanych z tego funduszu 1000 zł. Czy nadwyżka ponad tę kwotę będzie wliczana do limitu zwolnienia podatkowego przysługującego osobom, które nie ukończyły 26 lat, a które również są beneficjentami zfśs?

Rada

Tak. W kwocie przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych osiąganych od 1 sierpnia 2019 r. przez pracowników do ukończenia przez nich 26 lat muszą Państwo uwzględnić przychody ze świadczeń finansowanych z zfśs, przekraczających limit zwolnienia, tj. 1000 zł. Przychody zwolnione z podatku na podstawie innych przepisów nie są bowiem wliczane do limitu zwolnienia dla młodych podatników. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Dodanie od 1 sierpnia 2019 r. do katalogu zwolnień z podatku dochodowego przychodów osiąganych przez podatników, którzy nie ukończyli 26 lat, jest zwolnieniem limitowanym, tj. obejmuje przychody z pracy oraz umów zlecenia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł. Jest to kwota odpowiadająca górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. Jednak limit w tej wysokości będzie obowiązywał dopiero od 2020 r. W 2019 r. wynosi on 35 636,67 zł.

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających temu zwolnieniu nie należy jednak uwzględniać wszystkich przychodów z pracy oraz zleceń. W tym przypadku trzeba pominąć przychody:

podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (np. z umów zlecenia opodatkowanych ryczałtem),

zwolnione z podatku dochodowego,

od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem jeżeli przychody, które otrzymuje młody podatnik, są zwolnione z opodatkowania na podstawie innego przepisu ustawy o pdof, to nie należy ich wliczać do limitu zwolnienia dla młodych. Limit przysługujący tym osobom obejmuje bowiem wyłącznie te kwoty, które nie korzystają z tych innych zwolnień, czyli jest to najczęściej nadwyżka ponad kwotę ustawowego zwolnienia. W przypadku świadczeń z zfśs ich wartość jest zwolniona z podatku do rocznej wysokości wynoszącej 1000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof). Jeżeli zatem Państwa pracownik korzysta ze zwolnienia dla młodych podatników i uzyskuje też przychody z zfśs, to tylko nadwyżkę świadczeń z funduszu ponad 1000 zł, która podlega opodatkowaniu, mogą Państwo doliczyć do kwoty 35 636,67 zł.

Przedsiębiorca zatrudnia na umowę o pracę pracownika, który nie ukończył 26 roku życia. Pracownik ten w październiku 2019 r. otrzymał świadczenie sfinansowane ze środków zfśs w kwocie 1200 zł, z czego 1000 zł jest zwolnione z podatku. W takim przypadku w kwocie przychodów zwolnionych z podatku dochodowego osiąganych przez młodych podatników nie należy uwzględniać części świadczenia z zfśs, które nie podlega opodatkowaniu. W kwocie tych przychodów należy natomiast uwzględnić 200 zł, czyli kwotę świadczenia, która nie korzysta ze zwolnienia z podatku.

