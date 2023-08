Podwyżki dla urzędników 2023

Czy będą podwyżki w budżetówce 2023? Kiedy dodatek dla budżetówki 2023? Trwają prace nad rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek - zmiany w dużej mierze dotyczą pracowników urzędów morskich.

Czy będą podwyżki w budżetówce 2023?

Tak, będą podwyżki w budżetówce jeszcze w 2023 r., ponieważ aktualnie trwają prace nad rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (dalej jako: rozporządzenie).

Podstawą prawną do wydania rozporządzenia jest ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 765, z późn. zm.)

Ważne Podwyżki dostaną więc osoby zatrudnione w urzędach administracji rządowej i pracownicy innych jednostek, jednak nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Kogo dotyczą podwyżki?

Zgodnie z rozporządzeniem będzie się ono odnosiło m.in. do osób zatrudnionych w takich podmiotach jak:

Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego

Urzędy morskie.

Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna - podwyżki

W rozporządzeniu są przewidziane zmiany w zakresie wynagrodzenia zasadniczego dla stanowiska przewodniczącego CMKE i zastępcy przewodniczącego CMKE. Zmiana ma na celu dostosowanie stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników CMKE do wymaganych od nich kwalifikacji i doświadczenia.

Wynagrodzenia pracowników CMKE były nieadekwatne do wymogów stawianych pracownikom na tych stanowiskach, zatem konieczna jest ich zmiana. Jak podkreśla się w uzasadnieniu do rozporządzenia: stanowiska przewodniczącego CMKE i jego zastępcy wymagają wieloletniej praktyki pływania, w tym 3 lat służby na statku morskim na poziomie zarządzania. Doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje są gwarantem wysokiej jakości funkcjonowania CMKE. Przekłada się to na trudności z pozyskaniem specjalistów, spełniających wysokie wymagania do pracy w CMKE.

Konieczne zmiany w urzędach morskich

W 2020 r. dokonano zmian co do zatrudnienia w urzędach morskich. W szczególności zmieniono: nazwy stanowisk, kategorie zaszeregowania oraz stawki dodatku funkcyjnego dla osób zatrudnionych w urzędach morskich na stanowisku zastępcy dyrektora.

Zmiany zaszły też co do stanowisk pomocniczych, robotniczych i obsługi, jednak bez skonkretyzowania i wyszczególniania niektórych stanowisk. Zdecydowano się na jedną zbiorczą nazwę stanowiska. Taka zmiana doprowadziła do komplikacji, w szczególności w zakresie wymaganego doświadczenia, kwalifikacji i pobieranego wynagrodzenia. Z perspektywy czasu, po około trzech latach zauważono, że konieczne stało się rozróżnienie stanowisk a nie zbiorcze i łączne ich nazwanie.

Oferty pracy w urzędach morskich

Jak wskazuje projektodawca: "Jest to podyktowane koniecznością wskazywania bardziej precyzyjnych wymagań w ogłoszeniach o pracę, wskazujących ściśle na specjalizację i wykształcenie poszukiwanego pracownika. Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia urzędów morskich, zbyt ogólne nazwy stanowisk i wynikające z tego wymagania nie pozwalały na pozyskanie wyspecjalizowanej kadry. Ponadto, analiza wykazała szereg problemów z wypełnieniem obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Wobec konieczności zmiany stanowisk wszystkim wykwalifikowanym rzemieślnikom na „robotnik specjalista”, trudnością okazał się przydział właściwych środków ochrony indywidualnej, dokonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenia wypadku przy pracy (wymóg podania kodu zawodu), czy właściwa ocena ryzyka zawodowego (inne zagrożenia na stanowisku elektryka, inne na stanowisku spawacza, czy pilarza).

Ponadto, analiza wykazała, że stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników urzędów morskich są nieadekwatne do wymogów stawianych pracownikom na tych stanowiskach, często wymagających dużego doświadczenia i specjalistycznego szkolenia. Przekłada się to na trudności ze znalezieniem oraz zatrzymaniem w urzędach morskich specjalistów wysokiej klasy. Dlatego konieczne jest wprowadzenie zmian w kategoriach zaszeregowania oraz stawkach dodatku funkcyjnego, jako nie przystających do aktualnie obowiązujących na rynku pracy standardów. Należy wskazać, że określone w przedmiotowym rozporządzeniu wynagrodzenia za pracę, zwłaszcza na najniższych stanowiskach, są niższe, niż płaca minimalna określona przepisami odrębnymi .".

Jakie są stanowiska w urzędach morskich?

Rozporządzenie ma na celu dodanie nowych stanowisk w urzędach morskich czy też ich przeniesienie z załącznika do treści rozporządzenia. Celem jest rozróżnienie konkretnych nazw stanowisk a nie ich łączne nazewnictwo, jak dotychczas.

Przykład PRZYKŁADY STANOWISK W URZĘDACH MORSKICH Rzemieślnik i starszy rzemieślnik specjalista, operator koparkoładowarki, operator dźwigu samojezdnego, operator wózka widłowego, operator żurawia samojezdnego, czy monter znaków nawigacyjnych, ponadto stanowiska: robotnika specjalisty, robotnika ochrony wybrzeża – pilarza, mechanika samochodowego, elektrotechnika samochodowego, elektryka samochodowego, elektromontera, elektryka, montera instalacji wodno-kanalizacyjnej, mechanika silników spalinowych, mechanika samochodowego, elektryka samochodowego, kierowcy ciągnika rolniczego, kierowcy samochodu ciężarowego, kierowcy samochodu dostawczego, kierowcy samochodu osobowego, starszego robotnika ochrony wybrzeża, robotnika ochrony wybrzeża, konserwatora, spawacza, ślusarza, ślusarza-spawacza, tokarza, stolarza, dekarza, lakiernika, malarza, murarza oraz dodaje stanowisko robotnika gospodarczego.

W założeniu, rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2023 r. poz. 467, ze. zm.) Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 765, z późn. zm.)