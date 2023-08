Płaca minimalna 2024. Podwyżki coraz wyższe

Płaca minimalna wzrosła w lipcu i wynosi obecnie 3600 zł. Nowy rok przyniesie kolejną podwyżkę: minimalne wynagrodzenie za pracę w porównaniu ze styczniem 2023 r. wzrośnie aż o 642 zł i osiągnie kwotę 4242 zł. To nie wszystko, bo rząd planuje podnieść płacę minimalną raz jeszcze – w lipcu 2024 r. Jak płaca minimalna zmieniała na przestrzeni ostatnich pięciu lat?

Minimalne wynagrodzenie za pracę to minimalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest uzgadniana przez Radę Dialogu Społecznego, a w przypadku, gdy Rada nie uzgodni jej wysokości w ustawowym terminie – wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala rząd w drodze rozporządzenia. Tak właśnie będzie w 2023 r. – Rada Dialogu Społecznego nie uzgodniła wysokości płacy minimalnej na rok następny, wobec czego Rada Ministrów zamierza ustalić ją w drodze rozporządzenia. Zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w terminie do 15 września każdego roku rząd obowiązany jest ogłosić wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny.

Płaca minimalna 2024

Projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. zakłada, że od 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna zostanie podwyższona o 642 zł do kwoty 4242 zł miesięcznie.

Będzie to oznaczać, że na początku 2024 r. nastąpi podwyżka płacy minimalnej o 17,8 proc. w porównaniu ze stawką obowiązującą w II. półroczu 2023 r. W porównaniu ze styczniem 2023 r. wzrost wyniesie 21,5 proc.

Kolejna planowana podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę nastąpi 1 lipca 2024 r. – od tego dnia płaca minimalna będzie wynosić 4300 zł.

Płaca minimalna – jak się zmieniała w latach 2018 – 2023

W okresie 2018 – 2023 wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła łącznie o 71,4 proc. Zmiany w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:

Data obowiązywania Wysokość płacy minimalnej (zł) Zmiana (proc.) 1 stycznia 2018 2100 1 stycznia 2019 2250 7,1 1 stycznia 2020 2600 15,6 1 stycznia 2021 2800 7,7 1 stycznia 2022 3010 7,5 1 stycznia 2023 3490 15,9 1 lipca 2023 3600 3,2 (rdr. 19,6)

Płaca minimalna – czy wynagrodzenie jest z nią zgodne

Na potrzeby ustalenia, czy wysokość wynagrodzenia pracownika jest co najmniej równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

Nie uwzględnia się jednak:

nagrody jubileuszowej;

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;

dodatku za staż pracy.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w danym czasie.

