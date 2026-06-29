Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego. Kiedy ZUS całkowicie przejmie wypłatę chorobowego od pracodawcy?

Kiedy ZUS całkowicie przejmie wypłatę chorobowego od pracodawcy i będzie płacił zasiłek chorobowy od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego? Przedsiębiorcy chcą wdrożenia w życie postulatu rządowego. W tej chwili do 33 dnia zwolnienia lekarskiego płacą pracodawcy czyli za większość absencji chorobowych pracowników.

Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego - kiedy?

Przedsiębiorcy pytają rządzących, kiedy w życie wdrożony zostanie postulat dotyczący zapłaty przez ZUS za chorobowe pacjenta już od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego. - Zdajemy sobie sprawę z sytuacji budżetu i tego, że realizacja pewnych postulatów jest trudniejsza niż łatwiejsza. Mamy jednak wrażenie, że w natłoku wszelkich tematów politycznych i społecznych przedsiębiorcy są nieco zostawieni sami sobie. Deregulacja nie postępuje tak szybko jak byśmy oczekiwali. Podobnie jest choćby z tematami związanymi ze składką zdrowotną. Chcemy przypomnieć rządzącym o jeszcze jednym postulacie, który uważamy za jeden z istotniejszych, a w ostatnim czasie zapomnianym – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

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W 2025 roku z powodu choroby Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich 290 milionów dni

To 8 milionów dni więcej niż w roku 2021 – roku pandemicznym

Statystycznie na zwolnieniach lekarskich spędza 11 dni

Coraz więcej jest zwolnień trwających dłużej niż 6 tygodni

W pierwszych 33 dniach absencji koszty zwolnienia ponoszone są przez pracodawcę, w przypadku osób po 50-tym roku życia mowa o 14 dniach

Przedsiębiorcy postulują powrót do dyskusji o tym, by świadczenie chorobowe było wypłacane od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego

Północna Izba Gospodarcza jest za dyskusją, nawet jeżeli na tapecie miałoby być rozwiązanie kompromisowe

Jak mówi Hanna Mojsiuk prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie temat opłacania absencji chorobowej przez pracownika już od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego to sprawa, która wraca na spotkaniach przedsiębiorców. Jest to temat ważny, bo przy rosnących absencjach chorobowych pracowników obciążenia rosną z roku na rok, co przy rekordowo wysokich kosztach pracy mocno odbija się przede wszystkim na firmach działających w sektorze MŚP.

Koszty chorobowego przejęte całościowo przez ZUS

- Dążymy do tego, by małe firmy zatrudniały pracowników na umowach o prace. Nawet bieżące uszczelnianie umów dąży właśnie do tego. Firmy sektora MŚP pokładały wielką nadzieję w deklaracjach rządzących zmierzających do tego, że prowadzenie biznesu w Polsce będzie prostsze. Zdajemy sobie sprawę, że wzięcie kosztu chorobowego w 100% na Zakład Ubezpieczeń społecznych to skomplikowany temat, ale z punktu widzenia przedsiębiorców niesamowicie potrzebny – przekonuje Hanna Mojsiuk.

- Powrót do tego postulatu w czasie, gdy wciąż nie obniżono składek zdrowotnych uważam za istotny. Możemy dyskutować np. by koszty zwolnień lekarskich wszystkich pracowników do 26 roku życia pokrywane były przez ZUS albo wszystkich pracowników po 50-tym roku życia. To będzie zachęcać firmy do pracy ze starszymi kadrami lub odciąży tych, którzy zatrudniają młodych np. bardzo obciążony sektor handlowy, usługowy i produkcyjny – dodaje Hanna Mojsiuk.

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- Najbardziej martwi nas, że tematy potrzebne przedsiębiorcom sektora MŚP nie znajdują się obecnie na rządowej agendzie, a to czas, gdy należy dążyć do umożliwienia przedsiębiorcom lepszego funkcjonowania. ZUS, Inspekcja Pracy i Krajowa Administracja Skarbowa w ostatnim czasie mocno skupiają się na kontrolach. Zakładając, że doszło do uszczelnienia sytuacji, gdy np. pracownicy niezasadnie przechodzą na zwolnienia lekarskie to uznajemy, że wdrażanie wsparcia dla przedsiębiorców mogłoby przynieść dobre rezultaty rozwojowe dla sektora MŚP – mówi prezes Mojsiuk.

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Najwięcej zwolnień lekarskich jest poniżej 33 dni - płaci pracodawca

- Zmiana w tym kierunku byłaby jednoznacznie pozytywnie oceniana przez przedsiębiorców. Nie ma jednak, co być w tym temacie optymistą. Ubezpieczyciel państwowy powinien utrzymywać dochód człowieka, gdy ten jest czasowo niezdolny do pracy. To nie jest przywilej, a pewne przywrócenie właściwego porządku. Najwięcej zwolnień lekarskich jest poniżej 33 dni, gdy Państwo przejmuje obowiązek od przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy więc faktycznie biorą na siebie odpowiedzialność za utrzymanie pracowników na zwolnieniach lekarskich – mówi ekspert gospodarczy i ubezpieczeniowy Paweł Skotnicki.

- Narracja, że „budżet tego nie dźwignie” nie jest merytoryczna. To przedsiębiorcy utrzymują pracowników na świadczeniach chorobowych. Państwo zajmuje się redystrybucją środków pobieranych w podatkach od pracowników i przedsiębiorców. Uznaję więc, że spełnienie tej obietnicy wyborczej jest dla przedsiębiorców bardziej niż ważne – dodaje ekspert. Izba zamierza podejmować ten temat w piśmie do Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z pytaniem o postęp prac nad realizacją deklaracji.