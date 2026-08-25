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Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Zasiłek w 2026 i 2027 r. dla osób, które przepracowały minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją. Ile wynosi netto dla bezrobotnych?

Zasiłek w 2026 i 2027 r. dla osób, które przepracowały minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją. Ile wynosi netto dla bezrobotnych?

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25 sierpnia 2026, 14:44
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
zasiłek dla bezrobotnych 2026 ile wynosi dla kogo
Zasiłek w 2026 i 2027 r. dla osób, które przepracowały minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją. Ile wynosi netto dla bezrobotnych?
Shutterstock

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Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przysługujące osobom zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy, które przepracowały minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją i odprowadzały składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Ile wynosi netto od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r.?

Zasiłek dla bezrobotnych - ile czasu?

Zasiłek dla bezrobotnych można przyznać na 6 lub 12 miesięcy czyli 180 albo 365 dni. Od czego to zależy? Zwykle zasiłek pobiera się przez pół roku. Dotyczy to powiatów, w których stopa bezrobocia nie przekracza średniej krajowej. Prawo do rocznego zasiłku przysługuje bezrobotnym, którzy:

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  1. niepełnosprawni,
  2. członkami rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny,
  3. mają powyżej 50 lat oraz posiadają jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
  4. posiadają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a małżonek także jest bezrobotnym, i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez drugiego małżonka,
  5. samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek dla bezrobotnych 2026 i 2027 - ile wynosi?

Zasiłek przysługuje za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się w PUP właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych ustala się na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Kwota zasiłku została aktualnie zwaloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 roku. Jeśli by nie wzrósł, kwota pozostaje niezmieniona. Ile wynosi zasiłek od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 r.?

Konkretna kwota zależy od stażu pracy osoby uprawnionej do świadczenia (obowiązują 3 stawki – 80%, 100% i 120%). W pierwszych 3 miesiącach pobierania zasiłek jest wyższy. Oto kwoty zasiłku dla bezrobotnych brutto:

  • Dla osób ze stażem pracy niższym do 20 lat w pierwszych 3 miesiącach pobierania zasiłku należy się 1783,90 zł brutto (100% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych). Po 3 miesiącach będzie to 1400,90 zł brutto.
  • Natomiast bezrobotni z ponad 20-letnim stażem w pierwszych 3 miesiącach mają wypłacany zasiłek w wysokości 2140,68 zł brutto (120% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych), a w kolejnych miesiącach 1681,08 zł brutto.

Zasiłek dla bezrobotnych netto

Odpowiednio netto będzie to:

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  • Dla osób ze stażem pracy do 20 lat w pierwszych 3 miesiącach pobierania zasiłku należy się 1623,35 zł netto (100% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych). Po 3 miesiącach będzie to 1274,82 zł netto.
  • Natomiast bezrobotni z ponad 20-letnim stażem w pierwszych 3 miesiącach mają wypłacany zasiłek w wysokości 1948,02 zł netto (120% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych), a w kolejnych miesiącach 1529,76 zł netto.

Po jakim czasie od zarejestrowania wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych wypłaca się w terminach ustalonych przez PUP, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane. Wypłata następuje w okresach miesięcznych z dołu na rachunek płatniczy. Ile bezrobotny otrzymuje za niepełny miesiąc? Kwotę przysługującego zasiłku dla bezrobotnych dzieli się przez 30 i mnoży przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

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Zasiłek dla bezrobotnych komu przysługuje

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy. Trzeba w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację mieć przepracowane co najmniej 365 dni na minimum najniższej krajowej. Wymaga się, aby za ten okres były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Do tego okresu nie wlicza się urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni, ale zalicza się urlop wychowawczy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek należy spełnić następujące warunki: w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni bycie zatrudnionym i osiąganie wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy; ;wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiąganie z tego tytułu dochodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę; świadczenie usługi na podstawie umów cywilnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu albo współpraca przy wykonywaniu tych umów, za które powinny być opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, przy czym podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca; opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, przy czym podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę; wykonywanie pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę; wykonywanie pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę; opłacanie składki na Fundusz Pracy w związku z pracą za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie: nienależącym do Unii Europejskiej albo do Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej, niebędącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nienależącym do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej– w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia; zatrudnienie za granicą i przybycie do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant; zatrudnienie, pełnienie służby lub wykonywanie innej pracy zarobkowej i osiąganie wynagrodzenia lub dochodu, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Jakie są warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, należy udać się do powiatowego urzędu pracy celem rejestracji. Ważne, aby spełniać wymienione wyżej warunki.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 620)

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Źródło: INFOR
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