1,5 tys. zł na babcię lub nianię dla dziecka od 12. do 35. miesiąca życia [ZUS]

Można otrzymać 1,5 tys. zł z ZUS miesięcznie z programu Aktywni rodzice w pracy. Pieniądze te można przeznaczyć na babcię lub nianię dla dziecka od 12. do 35. miesiąca życia. Jakie trzeba spełniać warunki? Kiedy najlepiej złożyć wniosek do ZUS?

1,5 tys. zł na babcię lub nianię dla dziecka - ZUS

Nie każdy rodzic chce lub może pozwolić sobie na to, żeby wychowywać dziecko do czasu, gdy będzie mogło pójść do przedszkola. W takiej sytuacji może pomóc babcia lub niania. Właśnie takie rodziny mogą skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach programu Aktywni rodzice w pracy. Kwota w wysokości 1500 zł miesięcznie jest przeznaczona dla osób, które opiekują się dzieckiem w domu zamiast oddawać malucha do żłobka. - To wsparcie finansowe jest przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, którzy chcą łączyć aktywność zawodową z opieką nad maluchem w domu przy pomocy dziadka lub babci - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Program działa już od października 2024 roku. skala wypłat już w pierwszym roku tj. 2025 pokazuje, że zainteresowanie nim jest bardzo duże. W całym kraju w minionym roku, rodzice dostali łącznie 6 mld 255 mln zł. Natomiast 12,3 tys. dolnośląskich rodziców korzystało z programu Aktywny Rodzic - dostali oni od ZUS 119,3 mln zł.

1,5 tys. zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem

1500 zł miesięcznie przez okres do 24 miesięcy lub 1900 zł miesięcznie, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje maksymalnie przez dwa lata i obejmuje okres od 12. do 35. miesiąca życia dziecka.

Kto może otrzymać pieniądze?

Z dofinansowania mogą skorzystać: pracujący rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. - Warunkiem jest jednak to, aby dziecko nie uczęszczało do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego ani nie było pod opieką dziennego opiekuna – wyjaśnia Kowalska-Matis. Świadczenie jest uzależnione od minimalnego poziomu dochodów, jaki rodzic musi osiągać. - To oznacza, że aby dostać pieniądze, należy wykazać minimalny poziom przychodów. W przypadku, gdy rodzic lub opiekun wychowuje dziecko wspólnie z drugą osobą, czyli drugim rodzicem, małżonkiem lub partnerem, z którym mieszka i sprawuje opiekę nad dzieckiem - wypłata przysługuje, jeśli oboje rodzice osiągają przychód, którego podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę – precyzuje Iwona Kowalska-Matis. W przypadku indywidualnego poziomu aktywności zawodowej próg wynosi:

50 proc. minimalnego wynagrodzenia,

30 proc. minimalnego wynagrodzenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą na preferencyjnych zasadach (np. ulga na start, mały ZUS plus).

Ważne Jeśli rodzic samotnie wychowuje dziecko, musi osiągnąć podstawę składek równą co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Przykład Ojciec dziecka złożył wniosek o świadczenie aktywni rodzice w pracy. Ojciec wychowuje dziecko wspólne z jego matką. Oboje pracują na umowę o pracę. Ojciec otrzymuje 350% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast matka pracuje na 1/3 etatu i zarabia 40% minimalnego wynagrodzenia. Rodzice spełniają warunek łącznej aktywności zawodowej – ich łączna podstawa wymiaru składek jest większa niż 100% minimalnego wynagrodzenia. Matka jednak nie spełnia jednak warunku minimalnej aktywności zawodowej jednego z rodziców (tzw. warunek indywidualnej aktywności zawodowej), gdyż jej wynagrodzenie jest niższe od kwoty stanowiącej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że prawo do świadczenia nie przysługuje.

Wniosek o 1,5 tys. zł na dziecko

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez aplikację mobilną mZUS, platformę eZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną. Rzeczniczka przypomina, że ZUS nie rozpatruje wniosków papierowych. Najlepiej złożyć dokumenty w miesiącu, w którym dziecko kończy 12 miesięcy. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie na konto bankowe - nie ma możliwości wypłaty gotówką ani przekazem pocztowym.

Aktywni rodzice w pracy

Nieco statystyki:

W 2025 roku rodzice i opiekunowie złożyli wnioski dotyczące 214,9 tys. dzieci w całym kraju.

W województwie podlaskim wsparcie objęło 12,3 tys. dzieci.

Ideą, która przyświecała twórcom Programu Aktywny Rodzic jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Dla wielu rodzin to realna szansa na pozostawienie malucha pod opieką bliskiej osoby, np. babci, bez konieczności korzystania ze żłobka.